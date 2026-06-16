TECNO Spark 50 Pro tanıtıldı: iPhone 17 Pro’ya bütçe dostu alternatif

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TECNO'nun yeni giriş-orta seviye telefonu Spark 50 Pro 4G resmen tanıtıldı.

Fiyat-performans odaklı cihaz, MediaTek Helio G100 Ultimate işlemcisinden güç alıyor.

120 Hz yenileme hızına sahip olan modelde 60W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Fiyat-performans odaklı akıllı telefon modelleri ile tanınan TECNO, giriş ve orta seviye kullanıcıları hedefleyen yeni modeli Spark 50 Pro ile karşımıza çıktı. Tanıdık bir tasarıma sahip olan cihaz, görsel anlamda Apple’ın amiral gemisi iPhone 17 Pro serisine benzer bir estetik barındırıyor.

Uygun fiyatlı akıllı telefon modeli, özellikle de günlük kullanımda yüksek batarya ömrü ve akıcı ekran deneyimi arayan tüketicilere hitap ediyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı, 50 MP Sony LYTIA 600 sensörlü ana kamerası ve 60W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

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TECNO Spark 50 Pro özellikleri

Ekran: 6,78 inç IPS LCD ekran, HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G100 Ultimate

RAM kapasitesi: 8 GB’a kadar RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB’a kadar depolama alanı

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP Sony LYTIA 600 sensörlü (f/1.8) ana lens ve s ensörü henüz belirtilmemiş bir yardımcı lens

Diğer özellikler: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, kızılötesi, GPS, FM radyo, OTG ve NFC, yan parmak izi okuyucu, stereo ses, IP68 ve IP69 sertifikaları

Batarya kapasitesi: 6.000 mAh pil, 60W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16 arayüzü

TECNO’nun yeni telefonu, ekran konusunda önceki nesle kıyasla önemli bir gerileme gösteriyor. Eski 1.5K 144 Hz AMOLED ekranın yerini 6.78 inç IPS LCD panel, HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı alıyor.

TECNO Spark 50 Pro modeli işlemci olarak, selefi Spark 40 Pro’da da kullanılan MediaTek Helio G100 Ultimate yonga setinin başını çektiği temel bir bileşen setine sahip. 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla donatılan model, günlük kullanım ve hafif oyunları sorunsuz bir şekilde kaldırabiliyor.

Kameralarda da sadelik devam ediyor. Cihazda 8 MP’lik bir selfie kamerası, 50 MP’lik Sony LYTIA 600 ana arka sensör ve özellikleri henüz açıklanmayan bir yardımcı lens yer alıyor. Batarya konusunda ise ilginç bir durum söz konusu. Model, bölgeye bağlı olarak 5.600 mAh veya 6.000 mAh’lik pil kapasiteleriyle satılacak.

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre versiyondan bağımsız olarak cihazda 60W hızlı şarj desteği yer alacak. Şirket ayrıca günlük şarjla 6 yıl kullanım sonrasında bile kapasitesinin en az yüzde 80’ini koruyabileceği sözü veriyor.

TECNO Spark 50 Pro modelinin diğer özellikleri arasında 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC bağlantısı, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu ve Ella yapay zeka ajanı gibi AI özelliklerini içeren HiOS 16 arayüzü bulunuyor.

Fiyatı henüz bilinmiyor

TECNO Spark 50 Pro’nun satış fiyatı henüz açıklanmadı. Cihaz turuncu, gümüş, siyah ve koyu mavi renk seçenekleriyle raflarda boy gösterecek.