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    Türk Telekom’dan “fiyat-performans odaklı yerli telefon” açıklaması

    Türk Telekom, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ilk yerli ve milli akıllı telefon modelini yakında piyasaya sunmaya hazırlanıyor.
    Türk Telekom'dan "fiyat-performans odaklı yerli telefon" açıklaması
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    • Türk Telekom, milli teknoloji hamlesi vizyonu kapsamında ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli akıllı telefon modelini geliştiriyor.
    • Şirket, merakla beklenen cihazın geliştirme süreci için hazırlıklarını hızlandırdı.
    • Modelin fiyat-performans dengesiyle pazarda iddialı olması hedefleniyor.

    Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen “2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, ASELSAN ortaklığında geliştirilen yerli ve milli akıllı telefon projesi ile ilgili yeni detayları kamuoyuyla paylaştı.

    Telekomünikasyon devi, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla tamamen kendi öz kaynaklarıyla geliştirilen ilk akıllı telefonlarını yakında vatandaşlarla buluşturmayı planlıyor. Tamamen yerli imkanlarla tasarlanacak bu modellerin, ülkemizin dijital bağımsızlık hedeflerine doğrudan katkıda bulunması hedefleniyor.

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    Türkiye’nin yeni yerli akıllı telefonu yolda

    Türk Telekom, “yerli ve milli” kavramlarının yalnızca bir söylemden ibaret olmadığını dile getirerek, bunu somut projelerle hayata geçirdiklerini bildiriyor. Bu bağlamda geliştirilen yeni haberleşme cihazlarının, ülkemizin küresel pazardaki teknolojik rekabet gücünü ciddi bir seviyede artırması bekleniyor.

    Asgari ücretle satın alınabilecek en iyi telefonlar (28.075 TL)

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    Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ASELSAN iş birliği ile hayata geçirilecek yerli ve milli telefon girişimi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

    “Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla kendi mühendislerimizle, kendi altyapımızla geliştireceğimiz yerli teknolojiler ülkemizin küresel rekabet gücüne de katkı sağlayacak.

    Yerlilik ve millilik bizim için yalnızca bir söylem değil. Yerli ve milli odağımızı lafta bırakmıyor, hayata geçiriyoruz. Kendi ürünlerimizle, yerli girişimlere ve teknolojilere desteğimizle daima ülkemize kazandırmanın peşindeyiz.

    Biliyorsunuz ilk yerli ve milli akıllı telefonumuzu sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye’nin hizmetine sunacağız. Yani, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız.”

    Yerli akıllı telefon

    Geçtiğimiz haftalarda ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol da söz konusu projeyle alakalı olarak şu açıklamaları yapmıştı:

    “ASELSAN, haberleşme teknolojilerinde sahip olduğu saha tecrübesi, üretim kapasitesi ve kritik altyapı kurma yetkinliği ile bu ekosistemin doğal ve güçlü bir parçasıdır. Başta haberleşme olmak üzere bu gibi millileştirme projelerinin ASELSAN olarak her zaman destekçisiyiz. Yarım asrı aşan tarihimiz ve haberleşme sistemleri alanındaki köklü birikim ve kapasitemizle devletimiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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