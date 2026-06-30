Türk Telekom’dan “fiyat-performans odaklı yerli telefon” açıklaması

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen “2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, ASELSAN ortaklığında geliştirilen yerli ve milli akıllı telefon projesi ile ilgili yeni detayları kamuoyuyla paylaştı.

Telekomünikasyon devi, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla tamamen kendi öz kaynaklarıyla geliştirilen ilk akıllı telefonlarını yakında vatandaşlarla buluşturmayı planlıyor. Tamamen yerli imkanlarla tasarlanacak bu modellerin, ülkemizin dijital bağımsızlık hedeflerine doğrudan katkıda bulunması hedefleniyor.

Türk Telekom, “yerli ve milli” kavramlarının yalnızca bir söylemden ibaret olmadığını dile getirerek, bunu somut projelerle hayata geçirdiklerini bildiriyor. Bu bağlamda geliştirilen yeni haberleşme cihazlarının, ülkemizin küresel pazardaki teknolojik rekabet gücünü ciddi bir seviyede artırması bekleniyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ASELSAN iş birliği ile hayata geçirilecek yerli ve milli telefon girişimi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla kendi mühendislerimizle, kendi altyapımızla geliştireceğimiz yerli teknolojiler ülkemizin küresel rekabet gücüne de katkı sağlayacak.

Yerlilik ve millilik bizim için yalnızca bir söylem değil. Yerli ve milli odağımızı lafta bırakmıyor, hayata geçiriyoruz. Kendi ürünlerimizle, yerli girişimlere ve teknolojilere desteğimizle daima ülkemize kazandırmanın peşindeyiz.

Biliyorsunuz ilk yerli ve milli akıllı telefonumuzu sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye’nin hizmetine sunacağız. Yani, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız.”