Samsung Galaxy S26 FE’nin global sürümü ortaya çıktı: Neler bekleniyor?

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Samsung Galaxy S26 FE'nin global varyantı, SM-S741B model numarasıyla Geekbench veritabanında ortaya çıktı.

Cihazın gücünü Samsung tarafından geliştirilen 3 nanometre mimarisine sahip Exynos 2500 çipinden alacağı netleşti.

Model, test sırasında henüz geliştirme aşamasında olan Android 17 işletim sistemi ve One UI 9.0 arayüzüyle çalıştırıldı.

Fiyat-performans deneyimine odaklanacak Samsung Galaxy S26 FE global sürümüyle karşımıza çıktı. Cihazın küresel pazara yönelik varyantı, performans testlerinde ilk defa resmi olarak listelendi. Böylelikle modelin teknik özellikleri ile ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Galaxy S26 FE modeli daha önce ABD ve Güney Kore pazarları için tasarlanan önceki varyantlarıyla zaten performans testlerinden geçmişti. Fakat bu kez cihazın küresel pazarda resmi olarak satılacak sürümü gözler önüne serildi. Telefondan neler beklenebileceğine dair ayrıntılar ortaya çıktı.

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Galaxy S26 FE bir kez daha performans testinden geçti

SM-S741B model numarasına sahip olan Galaxy S26 FE, 10 çekirdekli Exynos 2500 işlemci, 8 GB RAM ve Android 17 işletim sistemini temel alan One UI 9 arayüzüyle geliyor.

Global sürümüyle Geekbench veritabanından geçen Samsung Galaxy S26 FE modeli tek çekirdekli testte 2.104 puan, çok çekirdekli testte ise 7.148 puan elde etti.

Geekbench’te ortaya çıkan ilginç bir detay ise global versiyona ait cihazın performansının geçen hafta performans testinden geçen Güney Kore varyantının performansının gerisinde kalması oldu.

Fakat yine de bunun Android 17 ve One UI 9’un kararsızlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Arayüz henüz tamamen hazır ve istikrarlı olmadığı için akıllı telefonun genel performansında hafif farklılıklar görülüyor.

Samsung henüz Galaxy S26 FE’nin ne zaman piyasaya sürüleceğini resmi olarak açıklamadı. Cihazın ilerleyen aylarda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S26 FE’nin muhtemel özellikleri

Ekran: 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 2500

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (OIS, 3x zoom)

Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 5000 mAh pil

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve IP68 sertifikası

İşletim sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0 arayüzü

Son olarak geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S26 FE duvar kağıtları internete sızdırıldı. İlgili içeriğe tıklayarak cihazın wallpaper görüntülerine göz atabilrisiniz.