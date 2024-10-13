iPhone gençlerin favori telefon markası olmaya devam ediyor

Amerik Birleşik Devletleri’nde yapılan bir ankete göre gençler iPhone’lara giderek daha fazla düşkün hale geliyor. Piper Sandler tarafından yaş ortalaması 15,8 olan 13 bin 500’den fazla genç üzerinde yapılan bir anket, ABD’deki gençlerin yüzde 87’sinin bir iPhone’a sahip olduğuna işaret ediyor.

Anket sonuçlarında ortaya çıkan bu dikkat çekici veriler, Apple’ın ABD’li gençlerin tercihlerine ne kadar derinden bağlı olduğunu bir kez daha doğruluyor. Piper Sandler’ın geçmiş yıllardaki anketlerinde de iPhone’ların yine gençler arasında favori akıllı telefon markası olduğunu, son raporların ise Apple’ın bu anlamda bir süreklilik yakaladığını bizlere ispatlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra: En iyi telefon hangisi?

Apple Intelligence, iPhone 16 serisine olan talebi artırıyor

9to5Mac’in haberine göre gençler arasında iPhone’ların hakimiyetine rağmen yine de yeni modele geçişe olan ilgi konusunda hafif bir düşüş görülüyor. Gençlerin yalnızca yüzde 22’si bu yıl bir iPhone 16 satın almayı planlıyor. Geçen yıla göre yüzde 1, 2022’ye göre ise yüzde 2 oranında bir ilgi kaybı yaşandığı vurgulanıyor.

Apple’ın yeni yapay zekası Apple Intelligence hiç şüphesiz ki cihaz güncellemesine olan ilgiyi yeniden alevlendirmiş gibi görünüyor. Ankete katılan kişilerin yüzde 30’u yapay zeka kullanan ve iOS 18’in gelecekteki güncellemeleriyle entegre edilecek AI sistemi sayesinde önümüzdeki altı ay içinde iPhone’larını yükseltmek istediğini söyledi.

Apple Intelligence yapay zeka paketi sayesinde iPhone 16 serisine olan ilgiyi artıran Apple, bu hizmeti başlangıçta yalnızca İngilizce olarak kullanıcılara sunacak. Kullanıcı deneyimi konusunda devrim yaratmayı vaat eden bu AI hizmeti, aynı zamanda iPad ve Mac ile de uyumlu olarak Apple ekosistemini besleyecek.

Apple’ın bu yılki tüm yeni telefonlarında yer alan Apple Intelligence hizmeti, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro satışlarında önemli bir unsur haline geldi. Şirket, 28 Ekim’de gelecek olan iOS 18.1 güncellemesi ile birlikte kullanıcılarına birtakım AI tabanlı yazma araçları getirecek.

iOS 18.2 güncellemesiyle birlikte ise Image Playground ile görüntü oluşturma ve ChatGPT ile entegrasyon gibi Apple ekosisteminin yeteneklerini daha da güçlendiren diğer yeni özellikler sunulacak.

Tüm bu gelişmelerle birlikte iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisinin tamamı söz konusu ilgi çekici işlevlerden faydalanmaya başlayabilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?