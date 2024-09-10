Apple Intelligence hangi cihazlara gelecek ve ne zaman çıkacak?

Apple heyecan dolu sunumlara ev sahipliği yapan It’s Glowtime etkinliğinde fabrikadan Apple Intellence yapay zeka (AI) desteği ile piyasaya çıkan ilk telefonu olan iPhone 16 serisini duyurdu. Apple’ın yapay zeka paketi ilk kez WWDC 2024‘te karşımıza çıkmış ve büyük bir dikkat toplamıştı. iOS 18, macOS Sequoia ve iPadOS 18 işletim sistemlerine yapılacak gelecekteki güncellemelerle iPhone, iPad ve Mac cihazlarına gelecek AI işlevleri kullanıcılar için bir dizi ilgi çekici özellik sunacak.

Fakat ne yazık ki tüm iPhone’ların yapay zeka desteğinden yararlanamayacağını da hatırlatmakta fayda var. Apple Intelligence, A17 Pro veya daha yeni çipe sahip akıllı telefonlara ve M1 ya da daha yeni çipe sahip tablet ve bilgisayarlara ulaşacak. Merakla beklenen Apple Intelligence’ın tüm detaylarını sizler için bir araya getirdik. İşte ayrıntılar…

Apple Intelligence nedir, özellikleri neler?

Apple’ın yapay zeka paketi olarak lanse edilen Apple Intelligence, bu yılın başlarında Samsung’un duyurduğu ve ilk olarak Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinde karşımıza çıkan Galaxy AI paketine rakip olacak. Uyumlu Apple cihazlarında yerel olarak çalışacak olan AI hizmeti telefondaki çeşitli işlemleri optimize ederek işlevsel bir deneyime kapı aralayacak.

Apple Intelligence yapay zeka paketi şirketin cihazlarına çeşitli iyileştirmeler getirecek. En öne çıkan özelliklerden biri ise Siri’nin yapay zekanın yardımıyla daha kişiselleştirilmiş ve verimli hale gelmesi olacak. Apple’ın kişisel asistanı kullanıcının sorularının içeriğini anlayabilecek ve farklı uygulamaları bir arada çalıştıran komutları aynı anda yerine getirebilecek. Bunun için şirket, OpenAI’nin geliştirdiği ChatGPT yapay zeka hizmetinden yararlanacak.

Apple’ın yapay zeka paketi ayrıca gelişmiş yazım düzeltmelerine de ev sahipliği yapacak. Örnek vermek gerekirse mesajlara ve e-postalara yanıtlar önerebilecek. Fotoğraflar uygulamasında kullanıcılar yapay zekanın yardımıyla otomatik olarak özel anılara sahip videolar oluşturabilecek ve belirli medyaları arayabilecek. Ayrıca kişiselleştirilmiş emojiler oluşturmak ve yerel olarak görseller oluşturmak mümkün olacak. Tüm bunların dışında ses transkripsiyonu, çağrı kaydı ve Odak Modu gibi işlevler de sunulacak.

Apple Intelligence ne zaman çıkacak?

Apple’ın yapay zeka paketi çok yakında genel kullanıma açılacak. Açıklanan bilgilere göre Apple Intelligence uyumlu cihazlar için Ekim ayından itibaren sunulmaya başlanacak. Fakat başlangıçta bu özellik yalnızca ABD İngilizcesi dilinde yayınlanacak.

Aralık ayında ise Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Kanada için yerelleştirilmiş İngilizce desteği getirilecek. Önümüzdeki yıl Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca gibi diller destek listesine dahil edilecek. Şimdilik ne yazık ki Türkçe dil desteği ile ilgili şirketten herhangi bir açıklama gelmedi.

Apple Intelligence desteğine sahip iPhone’lar

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Apple Intelligence alacak diğer cihazlar