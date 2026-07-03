Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Apple Haberler Teknoloji

    iOS 27 Public Beta sürümü için geri sayım: Adım adım kurulum aşamaları

    iOS 27 Public Beta sürümü için geri sayım başladı. Güvenli bir kurulum gerçekleştirmek için yapmanız gereken hazırlıklar netleşti.
    Reklam
    • Apple'ın Temmuz ayı içerisinde yayınlamaya hazırlandığı iOS 27 Public Beta sürümü, uyumlu iPhone sahiplerine yeni özellikleri resmi sürümden önce deneyimleme fırsatı sunacak.
    • Beta sürümlerinin barındırdığı hatalar ve CarPlay gibi sistemlerde yaşanabilecek performans sorunları nedeniyle, kurulum öncesinde cihazların tamamen yedeklenmesi tavsiye ediliyor.
    • iPhone 11 ve sonraki modelleri destekleyen işletim sisteminde, yenilenen Siri AI yapay zeka yeteneklerini kullanabilmek için en az iPhone 15 Pro modeline sahip olmak gerekecek.

    Apple, daha önce yaptığı duyuruda iOS 27 işletim sisteminin ilk Public Beta sürümünü Temmuz ayı içerisinde yayınlanacağını açıklamıştı. Yapılan tahminlere göre, merakla beklenen test yazılımının geliştiricilere yönelik sunulan üçüncü veya dördüncü test sürümünün ardından kullanıma açılması bekleniyor.

    MacRumors’un haberine göre, şirketin geçmiş yıllardaki güncelleme takvimi incelendiğinde, Public Beta sürümlerinin genellikle Temmuz ayının ortası ile sonu arasındaki dönemde yayınlandığı görülüyor. Geçmiş sürümlerin resmi çıkış tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor:

    Reklam
    • iOS 26 Public Beta: 24 Temmuz 2025, Perşembe
    • iOS 18 Public Beta: 15 Temmuz 2024, Pazartesi
    • iOS 17 Public Beta: 12 Temmuz 2023, Çarşamba
    • iOS 16 Public Beta: 11 Temmuz 2022, Pazartesi

    iOS 27 Public Beta sürümü nasıl kurulacak?

    iOS 27 Public Beta sürümü erişime açıldıktan sonra, uyumlu bir iPhone modeline sahip olan tüm kullanıcılar bu sürümü tamamen ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilecekler. Kurulumu gerçekleştirmek için takip edilmesi gereken adımlar ise şunlar:

    1. İlk olarak beta.apple.com adresi üzerinden ücretsiz kayıt işlemlerini tamamlayın.
    2. iPhone cihazınızdan “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri” sekmelerine gidin.
    3. Listeden “iOS 27 Public Beta” seçeneğini işaretleyin (İlgili yazı ekranınızda belirmezse cihazınızı yeniden başlatın) ve yönlendirmeleri takip edin.

    Bu arada gelecek olan sürümü beklemek istemeyen teknoloji meraklıları için iOS 27 Geliştirici Betasının (Developer Beta) şu anda da ücretsiz olarak indirilebilir durumda olduğunu belirtmekte fayda var.

    iOS 27 Public Beta
    iOS 27 Public Beta Temmuz ayında çıkacak. Kaynak: Apple

    Unutulmaması gereken nokta

    iOS 27 Public Beta güncellemesinin, geliştirici sürümlerine kıyasla daha stabil çalışması beklense de test yazılımlarının doğası gereği çeşitli sistem hataları ve performans düşüşleri barındırabileceği unutulmamalı.

    Örneğin sizin için kritik olabilecek bazı uygulamalar yeni işletim sisteminde çalışmayabilir veya CarPlay kullanımı sırasında aksaklıklar yaşanabilir. Veri kayıplarının önüne geçebilmek adına kurulum öncesinde iPhone’un tam yedeğinin alınması şiddetle tavsiye ediliyor. Mümkünse ana cihazınız yerine ikincil bir telefonun tercih edilmesi de daha güvenli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    iOS 27 hangi iPhone’ları destekleyecek?

    Yeni iOS 27 işletim sistemi, iPhone 11 ve daha sonra çıkış yapan tüm akıllı telefon modelleriyle uyumlu olarak çalışacak. Ancak Siri AI dahil olmak üzere “Apple Intelligence” yapay zeka yeteneklerini deneyimlemek için en az iPhone 15 Pro veya daha güncel bir modele sahip olmak gerekecek.

    Yenilenen yapay zeka destekli Siri’yi kullanabilmek için bekleme listesi modeli uygulanıyor. Listeye adını yazdırmak isteyen kullanıcıların, iOS 27 yüklü cihazlarından “Ayarlar” menüsüne girip “Siri” sekmesine dokunarak başvuru yapması gerekiyor. Siri AI ve yeni Siri uygulamasına tam erişim hakkı kazanılması bazı durumlarda birkaç haftayı bulabiliyor.

    Siri AI nedir, özellikleri neler ve hangi cihazlarda destekleniyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Siri AI nedir, özellikleri neler ve hangi cihazlarda destekleniyor?

    iOS 27, baştan aşağı yenilenen sanal asistanın yanı sıra “Liquid Glass” tasarım geliştirmelerini, genel sistem performansı iyileştirmelerini ve genişletilmiş çocuk güvenliği önlemlerini de kullanıcılara sunuyor.

    Reklam
    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.