iOS 27 Public Beta sürümü için geri sayım: Adım adım kurulum aşamaları

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Apple'ın Temmuz ayı içerisinde yayınlamaya hazırlandığı iOS 27 Public Beta sürümü, uyumlu iPhone sahiplerine yeni özellikleri resmi sürümden önce deneyimleme fırsatı sunacak.

Beta sürümlerinin barındırdığı hatalar ve CarPlay gibi sistemlerde yaşanabilecek performans sorunları nedeniyle, kurulum öncesinde cihazların tamamen yedeklenmesi tavsiye ediliyor.

iPhone 11 ve sonraki modelleri destekleyen işletim sisteminde, yenilenen Siri AI yapay zeka yeteneklerini kullanabilmek için en az iPhone 15 Pro modeline sahip olmak gerekecek.

Apple, daha önce yaptığı duyuruda iOS 27 işletim sisteminin ilk Public Beta sürümünü Temmuz ayı içerisinde yayınlanacağını açıklamıştı. Yapılan tahminlere göre, merakla beklenen test yazılımının geliştiricilere yönelik sunulan üçüncü veya dördüncü test sürümünün ardından kullanıma açılması bekleniyor.

MacRumors’un haberine göre, şirketin geçmiş yıllardaki güncelleme takvimi incelendiğinde, Public Beta sürümlerinin genellikle Temmuz ayının ortası ile sonu arasındaki dönemde yayınlandığı görülüyor. Geçmiş sürümlerin resmi çıkış tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor:

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iOS 26 Public Beta: 24 Temmuz 2025, Perşembe

iOS 18 Public Beta: 15 Temmuz 2024, Pazartesi

iOS 17 Public Beta: 12 Temmuz 2023, Çarşamba

iOS 16 Public Beta: 11 Temmuz 2022, Pazartesi

iOS 27 Public Beta sürümü nasıl kurulacak?

iOS 27 Public Beta sürümü erişime açıldıktan sonra, uyumlu bir iPhone modeline sahip olan tüm kullanıcılar bu sürümü tamamen ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilecekler. Kurulumu gerçekleştirmek için takip edilmesi gereken adımlar ise şunlar:

İlk olarak beta.apple.com adresi üzerinden ücretsiz kayıt işlemlerini tamamlayın. iPhone cihazınızdan “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri” sekmelerine gidin. Listeden “iOS 27 Public Beta” seçeneğini işaretleyin (İlgili yazı ekranınızda belirmezse cihazınızı yeniden başlatın) ve yönlendirmeleri takip edin.

Bu arada gelecek olan sürümü beklemek istemeyen teknoloji meraklıları için iOS 27 Geliştirici Betasının (Developer Beta) şu anda da ücretsiz olarak indirilebilir durumda olduğunu belirtmekte fayda var.

Unutulmaması gereken nokta

iOS 27 Public Beta güncellemesinin, geliştirici sürümlerine kıyasla daha stabil çalışması beklense de test yazılımlarının doğası gereği çeşitli sistem hataları ve performans düşüşleri barındırabileceği unutulmamalı.

Örneğin sizin için kritik olabilecek bazı uygulamalar yeni işletim sisteminde çalışmayabilir veya CarPlay kullanımı sırasında aksaklıklar yaşanabilir. Veri kayıplarının önüne geçebilmek adına kurulum öncesinde iPhone’un tam yedeğinin alınması şiddetle tavsiye ediliyor. Mümkünse ana cihazınız yerine ikincil bir telefonun tercih edilmesi de daha güvenli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

iOS 27 hangi iPhone’ları destekleyecek?

Yeni iOS 27 işletim sistemi, iPhone 11 ve daha sonra çıkış yapan tüm akıllı telefon modelleriyle uyumlu olarak çalışacak. Ancak Siri AI dahil olmak üzere “Apple Intelligence” yapay zeka yeteneklerini deneyimlemek için en az iPhone 15 Pro veya daha güncel bir modele sahip olmak gerekecek.

Yenilenen yapay zeka destekli Siri’yi kullanabilmek için bekleme listesi modeli uygulanıyor. Listeye adını yazdırmak isteyen kullanıcıların, iOS 27 yüklü cihazlarından “Ayarlar” menüsüne girip “Siri” sekmesine dokunarak başvuru yapması gerekiyor. Siri AI ve yeni Siri uygulamasına tam erişim hakkı kazanılması bazı durumlarda birkaç haftayı bulabiliyor.

iOS 27, baştan aşağı yenilenen sanal asistanın yanı sıra “Liquid Glass” tasarım geliştirmelerini, genel sistem performansı iyileştirmelerini ve genişletilmiş çocuk güvenliği önlemlerini de kullanıcılara sunuyor.