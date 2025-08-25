iPhone artık eskisi gibi olmayacak: Apple üç yıllık bir tasarım değişikliği hazırlığı içinde

Apple, 2025 yılından itibaren üç yıllık bir dönemde iPhone serisinde köklü tasarım değişiklikleri yapmayı planlıyor.

Katlanabilir iPhone'un 2026'da tanıtılması beklenirken, 2027'de 20. yıla özel tamamen yenilenmiş bir iPhone modeli piyasaya sürülecek.

iPhone 17 ise ise 9 Eylül'de karşımıza çıkacak.

Apple, 2020 yılında piyasaya sürmüş olduğu iPhone 12 serisinden bu yana tasarım olarak büyük bir değişime imza atmamıştı. Birçok kullanıcı için iPhone’ların her sene birbirinin neredeyse kopyası diye nitelendirilebilecek bir tasarımla çıkıyor olması da artık sıkıcı hale gelmişti.

Ancak teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından Bloomberg editörü Mark Gurman’ın iddialarına göre Apple, çok yakında zincirlerini kıracak. Gurman, teknoloji devinin iPhone serisi için tam üç yıllık büyük bir tasarım dönüşümü planı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Yeni nesil başlangıcı: iPhone 17 serisi (2025)

İlk büyük değişiklik Eylül ayında beklenen iPhone 17 Air ile başlayacak. Modelin, mevcut iPhone 16 Plus cihazının yerini alacağı iddia ediliyor. Daha ince bir tasarıma sahip olacak iPhone 17 Air, tek bir arka kamerayla gelecek ve fiziksel SIM kart yuvası bulunmayacak.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ise, yeniden tasarlanmış bir kamera modülüyle karşımıza çıkacak.

iPhone Fold, 2026’da geliyor

Uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone, 2026’da sonunda gelebilir. Edinilen bilgilere göre, kod adı V68 olarak belirtilen model toplam dört kameraya sahip olacak: ikisi arkada, biri dış ekranda ve biri iç ekranda. Ayrıca ekran katlanma izini en aza indirmek için özel bir in-cell dokunmatik panel kullanacak. Cihazda, daha iyi bağlantı için Apple’ın kendi geliştirdiği C2 modemin yer alacağı da söyleniyor.

20. yıla özel: Tamamen yenilenmiş iPhone (2027)

Asıl büyük bomba ise 2027 yılında geliyor. iPhone’un 20. yılına özel olarak piyasaya sürülecek iPhone 20 modeli, tamamen yeni bir kavisli cam tasarımıyla kullanıcılarına “merhaba” diyecek. Söz konusu cihazın bugüne kadar gördüğümüz hiçbir iPhone’a benzemeyeceği ve köklü bir tasarım değişimi olacağı belirtiliyor.

Apple’dan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da iPhone 17’nin 9 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacağı iddia ediliyor. Her sene olduğu gibi, resmi lansmana sayılı günler kala yeni iPhone’larla ilgili fısıltı gazetesinde dolaşan söylentilerin her geçen gün daha da artıyor.

Son olarak sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, “iPhone 17 modelleriyle uyumlu” diye pazarlanan kılıfların şimdiden bazı Asya ülkelerinde satışa sunulduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, markası belirsiz bir aksesuar üreticisine ait iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max markalı kılıfların Tayland’da sunulduğu açık bir şekilde belli oluyor.

iPhone 17 Pro kanlı canlı görüntülenmişti

Tabii ki de sızdırılan tek şey, cihazın kılıfları değil. Geçtiğimiz günlerde Skyfops adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, iPhone 17 Pro modeline ait olduğu öne sürülen bir cihazın fotoğrafını karşımıza çıkardı. Gazeteci Mark Gurman, bahse konu olan görüntüyü “son derece gerçekçi görünüyor” yorumuyla yeniden paylaştı.

iPhone 17 serisi, kutudan çıkar çıkmaz Apple’ın Liquid Glass tasarımına ev sahipliği yapan iOS 26 işletim sistemi ile çalışacak.