iPhone 17 Pro Max şimdiye kadar görülen en iyi telefoto kamerayla gelecek

iPhone 17 Pro Max'in 48 MP telefoto lens ve 8x optik zoom desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Apple'ın yeni amiral gemisi cihazı bu sayede şimdiye kadar bir telefonda gördüğümüz en kaliteli telefoto kameraya ev sahipliği yapacak.

Apple henüz lansman tarihini doğrulamasa da iPhone 17'nin 9 Eylül Salı günü duyurulacağı iddia ediliyor.

Teknoloji devi Apple, bir sonraki amiral gemisi modelinin kamera kurulumunda önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor olabilir. Ortaya çıkan son raporlar iPhone 17 Pro Max cihazının “bir telefondaki görülen en iyi telefoto kamera” ile karşımıza çıkacağını bizlere gösteriyor. Mobil fotoğrafçıları heyecanlandıran bu gelişme, şimdiden büyük bir ilgiyle karşılandı.

Söylentilere göre Apple, 9 Eylül Salı günü iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sunmayı planlıyor. Yakın tarihli raporlarda “Pro” modellerinin 48 MP telefoto lens ile donatılacağına işaret ediyordu. Serinin en güçlü seçeneği “Pro Max” ise anlaşılan o ki bu konuda daha iddialı yeteneklerle gelecek.

Apple’ın yeni amiral gemisi, “telefoto” kamerasıyla zirveye çıkacak

Instant Digital’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre Apple’ın en yüksek performanslı akıllı telefonunun yeni telefoto lensi 48 MP çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca donanımda birden fazla odak uzaklığına olanak tanıyan hareketli lens teknolojisi yer alacak.

Pratikte bu durum iPhone 17 Pro Max’in farklı optik yakınlaştırma ayarları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak. Böylece sensör kırpmaya başvurmadan 5x ve 8x yakınlaştırmalı görüntüler görebileceğiz. Bunun da akıllı telefon üreticilerinin şu anda kullandığından farklı bir uygulama olacağı ekleniyor.

MacRumors’a göre yeni teknolojinin olumsuz tarafı ise bu değişikliğin daha fazla dahili bileşen gerektirmesi ve kamera modülünün daha belirgin hale gelmesi olabilir. Fakat yine de çekimdeki kazanımlar göz önüne alındığında, kullanıcılar fotoğrafik sonuçlardan memnun kalacağı için makul bir görsel fedakarlık olacak gibi görünüyor.

Bu çözümün şaşırtıcı bir evrimsel sıçramayı temsil ettiğini belirtmekte fayda var. iPhone 16 Pro, 120 mm sabit odak uzaklığına ve 5x maksimum optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kameraya sahip.

Android dünyasında ise Galaxy S25 Ultra, 3x optik yakınlaştırmaya sahip 10 MP sensör ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 50 MP sensöre sahip durumda.

Dolayısıyla Apple bu yakınlaştırma gücünü tek bir lense sığdırabilirse, mobil pazarda önemli bir evrim göreceğiz diyebiliriz.