iPhone 17 kılıfları resmi lansmandan önce satışa çıktı

iPhone 17 serisi henüz resmi olarak tanıtılmadan, beklenen akıllı telefon ailesinin kılıfları ortaya çıktı.

Asya pazarında cihazın kılıfları erkenden satışa sunuldu.

Merakla beklenen iPhone 17 ailesinin 9 Eylül salı günü tanıtılması bekleniyor.

Apple henüz iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini resmi olarak tanıtmamış olmasına rağmen, Asya pazarında bu modellerle uyumlu olduğu iddia edilen “orijinal kılıfları” erkenden raflarda boy göstermeye başladı.

Sosyal medyada kısa sürede dikkat toplayan bu aksesuarlar, online alışveriş platformları aracılığıyla tüketicilerle buluşturuldu. Lansman öncesi yaşanan bu durum, her yıl benzer durumların görüldüğü Asya pazarının trendlerinin aynı şekilde devam ettiğini gözler önüne seriyor.

iPhone 17 aksesuarları AliExpress ve Temu’da listelenmeye başladı

9 Eylül tarihinde tanıtılacağı iddia edilen iPhone 17’nin lansmanı gittikçe yaklaşıyor. Apple’ın bir sonraki akıllı telefonuyla ilgili söylentiler her geçen gün daha da yaygınlaşıyor.

Tanıtım etkinliğinin Eylül ayı başlarında gerçekleşmesi beklenirken, tanıdık bir olgu yeniden gündeme geliyor. iPhone 17 kılıfları şimdiden bazı Asya ülkelerinde satışa sunuldu bile.

Sosyal medyada yapılan bir araştırma, Tayland’ın halihazırda iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max markalı kılıflar sunduğunu ortaya koydu. Bu trend, perakendecilerin birkaç gündür Apple’ın piyasaya sürülecek modeline uygun aksesuarlar sunduğu AliExpress ve Temu gibi platformlara da yayılıyor.

Fakat elbette ki bu resmi bir bilgi değil. Her yıl bazı aksesuar üreticileri, ürünlerini erken piyasaya sürmek için en güvenilir söylentilere dayanarak nihai tasarımı önceden tahmin ediyor. Şirketin bu stratejisi, tüketicilerin sabırsızlığını körüklüyor. Ancak bu kılıfların cihazın nihai tasarımıyla gerçekten uyumlu olacağının garantisi olmadığı için oldukça riskli olmaya devam ediyor.

Bu nedenle resmi tanıtımdan önce bu tür kılıfları satın almanın kesinlikle anlamsız olduğunu belirtmekte fayda var. Bu aksesuarların uyumsuz olmalarının yanı sıra, Apple zaten yeni iPhone’lar piyasaya sürüldüğünde kendi sertifikalı aksesuarlarını duyuracak. Dolayısıyla bir süre daha sabredip resmi olarak duyurulmuş kılıflara yönelmek daha doğru olacaktır.

iPhone 17 için FineWoven kılıfları TechWoven ile değiştiriliyor

Apple’ın iPhone 17 için FineWoven kılıfların yerine yeni bir kılıf hazırladığı yönündeki ipuçlarını verdikten sonra, Majin Bu halefi serinin hakkında daha fazla ayrıntı veriyor. Yeni TechWoven’ın nihayet daha sağlam ve güvenilir bir malzemeyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

TechWoven, FineWoven felsefesinden bir sapmayı temsil ediyor. FineWoven çekici ama kırılgan bir kadife hissiyatını tercih ederken, bu yeni tasarım daha sert ve daha dayanıklı bir teknik tekstile odaklanıyor.

Hatta isminin kendisi bile muhtemelen otomotiv veya spor endüstrilerinde kullanılan teknik tekstillerden esinlenerek endüstriyel bir yaklaşımı çağrıştırıyor.

Bu gelişme, Apple’ın çevre stratejisiyle mükemmel bir uyum içinde görünüyor. Malzeme ekolojik sürdürülebilirliği mekanik dayanıklılıkla birleştiren geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen bir tekstil ürünü olan rPET’i içerebilir.

Bu da uzun ömürlülüğüyle göz dolduran FineWoven’ın yüzde 68’lik tüketici sonrası geri dönüştürülmüş içeriğine kıyasla daha pragmatik bir yaklaşım olarak yorumlanıyor.

Son olarak yine bugün Xiaomi 15T ve 15T Pro’nun kılıfları da internete sızdırıldı.