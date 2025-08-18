iPhone 17e’den ilk detaylar: Ekran, işlemci ve kamera özellikleri

iPhone 16e'nin halefi önümüzdeki yılın ilk yarısında resmi olarak duyurulacak.

Merakla beklenen iPhone 17e modelinin 12 MP ön kamera ve Face ID desteğiyle geleceği vurgulanıyor.

Öte yandan cihazın A19 çipinden güç alması bekleniyor.

Apple’ın yeni orta seviye telefonu ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Şirket, 9 Eylül’de tanıtılacağı iddia edilen sonbahar etkinliğinde iPhone 17 serisini tanıttıktan sonra önümüzdeki yıl serinin uygun fiyatlı son modelini karşımıza çıkaracak.

Merakla beklenen iPhone 17e modelinin ekran, işlemci ve kamera özellikleri gibi ayrıntılar erkenden gün yüzüne çıktı. Fiyat-performans deneyimine odaklanan cihaza dair ilk önizlemeler geldi.

iPhone 17e teknik özellikleri sızdı

Digital Chat Station’ın elde ettiği bilgilere göre iPhone 17e, mevcut amiral gemisi iPhone 16’da kullanılan 60 Hz yenileme hızına sahip panelle aynı olan 6.1 inçlik bir OLED ekranla donatılacak. Modelin Dynamic Island tasarımını ve Apple A19 yonga setini benimsemesi bekleniyor.

Orta segment telefonun 3D yüz tanıma özellikli 12 megapiksel ön kameraya sahip olacağı belirtiliyor. Arka kameranın ise 48 megapiksel ana sensöre sahip olması bekleniyor. Genel tasarımda önemli değişiklikler yaşanabilir.

Fakat iPhone 17e’nin en büyük özelliği, iPhone 17 serisinin en uygun fiyatlı modeli olarak konumlanması olacak. Bilindiği üzere mevcut iPhone 16e cihazı da şirketin şu anda en ucuz telefonu olarak raflarda boy gösteriyor.

iPhone 16e satışlarda beklentileri karşıladı

CIRP raporuna göre Haziran 2025 çeyreğine ilişkin sonuçlarda iPhone 16e, Apple’ın ürün gamında güçlü bir performans sergileyen cihaz olarak kendini kanıtladı. Şubat ayında piyasaya sürülen ve halihazırda başarılı olan iPhone SE’nin yerine geçecek olan cihazın ilk tam çeyrek sonuçları belli oldu.

Telefon, selefinden çok daha popüler oldu ve fiyatının uygun fiyatlı bir ürün arayanlar için çok yüksek olabileceği ve üst düzey alıcılar için yetersiz özellikler sunabileceği yönündeki önceki endişeleri giderdi.

Bunun yerine iPhone 16e yalnızca mevcut “SE” müşterilerinin talebini yakalamakla kalmadı. Aynı zamanda iPhone 15 ve iPhone 14 gibi eski modellerin satışlarını da düşürdü.

Haziran 2025’te sona eren çeyrekte cihaz, ABD’deki tüm iPhone satışlarının yüzde 11’ini oluşturdu. Bu oran, bir yıl önceki aynı çeyrekte SE’nin sadece yüzde 5 olan payının iki katından fazla olarak karşımıza çıktı.

Haziran 2024’teki birim satışlarının yüzde 28’i olan eski modellerin payı bu çeyrekte önemli ölçüde düşerek yalnızca yüzde 15’e geriledi. Bu da iPhone 16e’nin Apple’ın uygun fiyatlı model satışlarını nasıl yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.

iPhone 16e’nin mükemmel satış performansı göz önüne alındığında, halefinin Apple’ın akıllı telefonuna sahip olmak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyen tüketiciler için en uygun fiyatlı ve cazip seçeneği olmaya devam etmesi bekleniyor.

iPhone 16e teknik özellikleri

Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR ekran

6.1 inç Super Retina XDR ekran İşlemci: A18 çip

A18 çip Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka Kamera: 48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels

48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels Ön Kamera: 12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram

12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram Batarya: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj

26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj Diğer: Face ID, IP68, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G

Son olarak iPhone 16e inceleme içeriğimize de göz atabilirsiniz.