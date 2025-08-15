iPhone 17 Pro’nun yeni görüntüleri alüminyum kasaya dönüşü doğruluyor

iPhone 17 Pro'nun alüminyum kasayla karşımıza çıkacağı iddia ediliyor.

Eylül ayında duyurulması beklenen cihaz, iki yıl sonra titanyum malzemeye veda edecek.

iPhone 15 Pro'dan beri devam eden titanyum tercihi bu sene sonlanacak.

Apple’ın sonbahar lansmanında tanıtmayı planladığı iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. Ortaya çıkan son raporlara göre cihazlar 9 Eylül Salı günü düzenlenecek etkinlikte duyurulacak. Serinin “Pro” modelleri ise kullanıcıları şaşırtacak bazı sürprizlerle gelecek.

Gelen son sızıntılara göre Apple’ın yaklaşan iPhone 17 Pro modellerinde büyük bir tasarım değişikliğine gitmeye hazırlandığı görülüyor. iPhone 15 Pro’nun lansmanında titanyumun birinci sınıf bir malzeme olduğu öne sürülmüş ve bu alüminyuma veda edilerek bu seçeneğe yer verilmişti. Fakat şirket bu konuda geri adım atmış ve eski malzemeye geri dönmeye karar vermiş görünüyor.

Apple 2 yıl sonra “Pro” serisinde yeniden alüminyuma dönüyor

@yeux1122 tarafından paylaşılan görseller, iPhone 17 Pro’nun kasasının tamamen alüminyumdan yapılmış olabileceğini gösteriyor. Bu sızıntı, kamera modülünün artık metal kasanın ayrılmaz bir parçası olduğu ve şu anda iPhone 16 Pro’yu karakterize eden cam yapıyı terk ettiği bir tasarımı ortaya koyuyor.

Apple’ın bu hamlesi, titanyumu yalnızca iki nesil önce önemli bir satış noktası haline getiren Apple için şaşırtıcı bir stratejik değişim anlamına gelecekti. Tim Cook, iPhone 15 Pro’nun tanıtımı sırasında malzemenin avantajlarını ve yeni renk olanaklarını bizzat duyurmuştu.

Bu sızıntı doğru çıkarsa, alüminyuma geri dönüş birçok somut fayda sağlayabilir. Malzeme aynı hacimde titanyumdan yaklaşık yüzde 40 daha hafif olduğundan dolayı iPhone 17 Pro daha hafif olabilir. Daha da önemlisi, alüminyum çok daha iyi bir ısı iletkenliği sunarak A19 Pro çipinden daha verimli bir ısı dağılımı sağlayacak.

Bu termal iyileştirme, gelecekteki modellere buhar odası soğutma sistemi entegrasyonu üzerinde de çalışacak olan Apple’ın stratejisiyle mükemmel bir şekilde uyuşacak gibi görünüyor. Oyunsever iPhone kullanıcılarının bununla alakalı beklentileri oldukça yüksek. Böylelikle uzun süreli oyun oturumlarında daha konforlu bir mobil deneyim sağlanacağı tahmin ediliyor.

Fakat elbette ki şimdilik tüm bunların yalnızca birer söylentiden ibaret olduğunu ekleyelim. Apple henüz sonbahar lansmanının tarihini doğrulamadı. Fakat beklenen etkinlikte iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi ile ilgili tüm merak edilen ayrıntıların resmi olarak duyurulması bekleniyor.