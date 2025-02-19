iPhone 17 Pro’dan önemli tasarım değişikliği: Titanyuma veda

iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi bu yılın Eylül ayında piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonların önemli bir tasarım değişikliği sunacağı söyleniyor.

İddialara göre cihaz titanyum yerine alüminyum tasarımla karşımıza çıkacak.

iPhone 17 Pro modeli tasarım konusunda önemli bir değişikliğe gidiyor. Sektör analistlerine göre teknoloji devi Apple, iPhone 15 Pro versiyonundan bu yana kullanılan titanyum çerçeveyi daha hafif bir malzeme olan alüminyumla değiştirecek.

MacRumors’un haberine göre Apple tarafından alınan bu radikal karar, iPhone 17 serisindeki yeni cihazların daha hafif, ancak aynı zamanda daha az dayanıklı olmasını amaçlayan, dayanıklılıktan daha az ağırlığa doğru bir fedakarlık anlamına gelebilir.

iPhone 17 alüminyum tasarım ile karşımıza çıkacak

iPhone 17 Pro’da alüminyuma geçiş, GF Securities analisti Jeff Pu’nun yatırımcılara yaptığı açıklamalarda vurgulandı. Pu, analizinde Apple’ın iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max de dahil olmak üzere yeni iPhone 17 modellerinde daha hafif bir malzeme tercih ettiğini öne sürdü.

GF Securities analisti Jeff Pu konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Titanyum yerine alüminyum kullanmak dayanıklılığı azaltabilir. Fakat ağırlık ve sürdürülebilirlik açısından sağlanan faydalar, Apple’ın bu nesildeki ana odak noktası gibi görünüyor.”

Apple’ın önceki modelde cihazların dayanıklılığını artırmak için titanyum kullandığı düşünüldüğünde, bu durum şirket adına önemli bir stratejik değişiklik anlamına geliyor. Merakla beklenen ultra ince tasarıma sahip iPhone 17 Air modeli ise serideki farklılaşmanın bir parçası olarak titanyum kaplamaya sahip olabilir.

Apple sürdürülebilirlik hedeflerini sürdürüyor

Alüminyuma geçişin ağırlık üzerindeki etkisinin yanı sıra çevresel nedenleri de olabilir. Alüminyumun titanyumdan daha düşük karbon ayak izi, Apple’ın 2030 yılına kadar ürünlerinden karbon nötr olma hedefleriyle örtüşüyor.

iPhone 17 Pro serisi için yapılan bu önemli tasarım yeniliği, şirketin Mac mini ve Apple Watch gibi diğer ürünlerinde de görüldüğü gibi, iPhone 17 serisini daha sürdürülebilir hale getirme girişimi olarak değerlendiriliyor.

Apple, iPhone 17’de önemli yenilikler sunacak

Titanyum yerine alüminyum kullanılması cihazların dayanıklılığını azaltmaya yardımcı olacak. Bununla birlikte Apple, iPhone 17’de etkileyici yenilikler sunmaya da hazırlanıyor.

Son zamanlarda iPhone 17’nin ekranının kalite ve performans açısından Samsung tarafından geliştirileceği, bu sayede Galaxy S25 Ultra‘yı bile geride bırakacağı yönünde iddialar ortaya çıktı. Ayrıca Pro modelinde 120 Hz yenileme hızı bulunacağı, bu sayede daha akıcı ve yüksek performanslı bir görsel deneyime kapı aralanacağı vurgulanıyor.

Serinin en büyük sürprizi ise hiç şüphesiz ki yeni ultra ince tasarımlı iPhone 17 Air modeli olacak. Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet etmesi beklenen cihaz, şirketin şimdiye kadarki en ince telefonu olarak öne çıkacak.

Son olarak iPhone 17 Pro’nun geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni render görüntüsü, cihazın tasarımına dair bizlere önemli ipuçları veriyor. Merakla beklenen amiral gemisi telefonun Google Pixel modellerinden ilham alacak bir tasarım sunacağı belirtiliyor.