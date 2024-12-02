iPhone 17 Pro için büyük ikilem: Titanyum mu alüminyum mu?

iPhone 17 Pro serisiyle ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Amiral gemisi cihazların titanyum mu alüminyum mu olacağı tartışma yarattı.

Konuya ilişkin ortaya çıkan çelişkili raporlar, akıllarda soru işaretleri bırakıyor.

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in lansmanına hazırlanıyor. Ortaya çıkan söylentiler, önümüzdeki yılın Eylül ayında piyasaya sürülecek amiral gemisi cihazlarla ilgili yeni detayları gün yüzüne çıkarıyor.

Geçen hafta bazı raporlar, yeni modellerin alüminyum kaplamaya sahip olabileceğini öne sürüyordu. Fakat gelen en son ayrıntılar bu iddiaları çürütüyor gibi görünüyor. Instant Digital adlı Weibo kullanıcısı, Apple’ın amiral gemisi akıllı telefonlarının yapısını güçlendirmek için titanyum kullanmaya devam edeceğini iddia ediyor.

Şirketin titanyum ve cerrahi paslanmaz çeliği premium serisinin imza unsuru haline getirdikten sonra alüminyum kullanmaya geri dönmeyeceği vurgulanıyor. Ancak üst üste gelen raporlar, iPhone 17 Pro ailesinin titanyum mu alüminyum mu olacağı hakkında akıllarda bir miktar kafa karışıklığı yaratıyor.

Apple, titanyum tercihiyle “prestiji” ön planda tutabilir

İddialara göre Apple’ın titanyum seçimi prestij ve kaliteyi ön plana çıkaracak. Titanyum malzeme, markanın pek çok hayranını kazanan hafiflik ve dayanıklılık kombinasyonunu sunarak iPhone 15 Pro serisinde şimdiden kendine yer buldu. Alüminyuma dönüş ise özellikle de iPhone 17 Pro gibi üst düzey bir cihaz için geriye doğru bir adım olarak algılanabilir. Ancak bazı kaynaklar, Apple’ın bununla ilgili farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu öne sürüyor.

The Information bunun yerine alüminyumun serinin tasarımındaki büyük değişikliğin parçası olacağını öne sürüyor. Rapora göre iPhone 17 Pro’nun üst arka kısmı metalden yapılırken, yeni kamera modülünde geleneksel 3D cam yerine dikdörtgen alüminyum çıkıntı yer alacak. Aksesuarların takılmasına yönelik MagSafe sistemiyle Qi 2.0 kablosuz şarja izin vermek için telefonun alt yarısı cam olmaya devam edecek.

iPhone 17 Pro’nun son tasarımına ilişkin gizem derinleşiyor. Üst üste gelen çelişkili bilgilerle birlikte Apple’ın hangi yöne gideceği şu anda büyük bir merak konusu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra: En iyi telefon hangisi?

Titanyum bir yandan lüksün ve direncin seçimini temsil ediyor; Öte yandan alüminyum, yenilikçi bir tasarım sunarak üretim maliyetlerini düşürebilir ve yeni bir estetik sunabilir. Fakat ne yazık ki gerçeği öğrenmek için Apple’ın yeni cihazlarını resmi olarak piyasaya sunmasını beklemek zorunda kalacağız gibi görünüyor. Şirket lansmana dek muhtemelen bu konuda herhangi bir resmi doğrulamada bulunmayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?