iPhone 17 Pro için 48 MP telefoto lens müjdesi

iPhone 17 Pro serisi gelişmiş özellikleriyle adından söz ettirecek.

Merakla beklenen cihazlar, iddialara göre 48 MP telefoto lens desteğiyle karşımıza çıkacak.

Fakat Apple'ın bu iyileştirmeye rağmen optik zoom desteğini azaltacağı tahmin ediliyor.

Apple bu yılın Eylül ayında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürecek. Merakla beklenen iPhone 17 serisinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bu yıl ultra ince tasarımlı iPhone 17 Air ile yeni bir model kazanacak olan seri, “Pro” serisi için ise alışık olduğumuz gibi daha gelişmiş özellikler sunmayı planlıyor.

Majin Bu tarafından sızdırılan bilgilere göre iPhone 17 Pro gelişmiş telefoto lens desteğiyle öne çıkacak. Mobil fotoğrafçılar için iddialı özelliklere sahip olacağı bir süredir konuşulan model, özellikle de video kayıt anlamında üstün bir deneyim ortaya koyacak. Son raporlarla birlikte cihazın daha yüksek çözünürlüklü bir telefoto kameraya sahip olacağını, fakat optik zoom desteğinin azaltılacağı belirtiliyor.

iPhone 17 Pro’nun kamera özellikleri ortaya çıktı

Majin Bu’ya göre iPhone 17 Pro modeli, seleflerindeki 12 megapiksellik üniteye ve 5x optik zoom desteğine göre önemli bir sıçrama yapacak. Merakla beklenen performans canavarı telefonda 48 megapiksel kalitesinde yeni bir telefoto sensör yer alacağı ifade ediliyor.

Ancak kaynaklar, daha yüksek çözünürlükle birlikte yakınlaştırmanın 3,5 kata kadar düşeceğini söylüyor. Sensörün daha doğru ve detaylı bilgi elde etmek için pikselleri tek bir pikselde birleştiren piksel birleştirme adı verilen bir teknolojiyi benimsemesi bekleniyor.

Majin Bu yeni 48 megapiksel sensörün, önceki modellerde bulunan 5x zoom desteğine sahip 12 megapiksel kameranın 120 milimetrelik odak uzaklığına kıyasla 48 megapiksel odak uzaklığına sahip olacağını iddia ediyor.

Öte yandan iPhone 17 Pro’nun 160 milimetre odak uzaklığında 7x dijital yakınlaştırmayı destekleyeceği söyleniyor. Optik zoom konusunda yaşanan azalmayı telafi etmek için kayıpsız kırpma, daha iyi düşük ışık performansı, portre ve manzara çekimlerinde esneklik sunulması bekleniyor.

Yeni özelliğin iPhone 17 Pro’da hayata geçirilmesi beklendiği için iPhone 17 Pro Max’in de yeni 48 megapiksel telefoto sensöre kavuşması oldukça muhtemel görünüyor. Çok yakında cihazla alakalı olarak daha detaylı bilgilerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

iPhone 17 serisinin bu yılın Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca yakın tarihli bazı raporlarda “Pro” serisi modellerinin daha gelişmiş yapay zeka özellikleri sunacağı ve titanyum tasarıma veda edeceği konuşuluyordu.