iPhone 17 Pro gelişmiş video özellikleri ile geliyor

Bloomberg'den gelen son raporlar, iPhone 17 Pro ailesi ile ilgili beklentileri artırıyor.

Merakla beklenen amiral gemisi telefonların gelişmiş mobil fotoğrafçılık özelliklerine sahip olması bekleniyor.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in selefine göre daha kaliteli video çekim deneyimi sağlayacağı vurgulanıyor.

Teknoloji devi Apple, iPhone modellerinde her zaman birinci sınıf video kayıt yetenekleri sunmaya kendini adamıştır. Apple cihazları video çekiminde adeta sektörde standartları belirliyor diyebiliriz. Rekabette fark bazı Android cihazlar sayesinde yavaş yavaş kapanmaya başlasa da ABD’li şirket bunun önüne geçmek için elinden geleni yapıyor.

Şirket bu yıl iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in piyasaya sürülmesiyle birlikte video çekimi konusunda rakipleriyle arasındaki farkı yine kapatmaya odaklanacak. Son söylentilere göre her iki amiral gemisi model de önemli güncellemeler alacak. Bu modeller böylece vlogger’lar ve içerik üreticileri için cihazlar daha da ilgi çekici hale gelecek.

iPhone 17 Pro serisi video kalitesini üst seviyeye çıkaracak

Bloomberg’den Mark Gurman, “Power On” adlı haber bülteninde iPhone 17 Pro serisi modellerine gelen yeni özellikleri ve iyileştirmeleri açıkladı. Güncellemeler, amiral gemisi modelleri içerik oluşturucular için karşı konulamaz hale getirecek.

Apple, Eylül ayındaki geleneğini sürdürerek, duyurularında her zaman fark yaratan tutarlılığını koruyarak büyük ihtimalle yeni iPhone 17’yi tanıtacak. Şirket, vlog topluluğunu ve video yapımcılarını geleneksel video kameralar yerine iPhone’u tercih etmeye teşvik etmeyi amaçlayacak.

Yeni iPhone 17 Pro modellerinin resmi tanıtımında video kayıt yeteneklerine daha önce hiç olmadığı kadar vurgu yapılması bekleniyor. Daha önce iPhone’lara “Sinematik Mod” gibi etkileyici özellikler getiren marka, şimdi çıtayı daha da üst seviyelere taşımaya hazırlanıyor.

Apple, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’i piyasaya sürerek pazarın yeni bir segmentini ele geçirmeyi ve yaratıcıların beklentilerini yeniden tanımlamayı hedefliyor. Ancak bültende hangi yeni özelliklerin geleceği belirtilmiyor.

Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ile tetraprizma telefoto lensi tanıttı. Bu güncellemenin sonraki modellere de genişletilmesi muhtemel görünüyor. Arka kameraların yazılımsal stabilizasyonunda, akıcı çekimler sağlamak adına iyileştirmeler yer alacağı söyleniyor. Ayrıca ek mikrofonların yerleştirilmesi ile birlikte ses kalitesinin de artırabileceği ekleniyor.

Apple ayrıca profesyonel düzenleme araçlarını doğrudan Kamera uygulamasına ekleyebilir. Böylece vlogger’lar ve içerik üreticileri başka cihaz kullanmadan içerik yükleme şansına sahip olabilir.

Elbette resmi teyit gelene kadar bu bilgilerin bir iddiadan ibaret olduğunu söylemekte fayda var. Yine de güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, Apple hayranlarının beklentilerini daha da yükseltiyor.

Son olarak yakın zamanda iPhone 17 Pro Max’in kamera düzeninin sızdırıldığını söyleyelim. “Pro” ailesinin titanyum mu yoksa alüminyum ile mi geleceği tartışma konusu olurken, her halükarda yeni modellerin yüksek performansa ve şık tasarıma ev sahipliği yapacağı vurgulanıyor.