Xiaomi 18 serisi çift 200 MP kamerayla iddialı geliyor

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Amiral gemisi Xiaomi 18 serisinin iddialı kamera yeteneklerine sahip olacağı iddia ediliyor.

Söylentilere göre serinin tüm modellerinde 20 MP'lik ana kamera ve periskop telefoto sensör yer alacak.

Seride desteklenecek LOFIC teknolojisi, piksellerin aşırı ışık altında taşmasını önleyerek fotoğraflardaki detay kaybını ve parlama sorunlarını tümüyle ortadan kaldıracak.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle sınırları zorlamaya geliyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Xiaomi 18 serisi iki adet 200 MP kamera, LoFIC sensör ve güçlü makro özelliklere sahip yepyeni bir telefoto lensle donatılacak.

Yakın zamanda ortaya çıkan haberler, Xiaomi 18’in yüzde 20’lik bir fiyat artışı ile raflara geleceğine işaret ediyordu. Anlaşılan o ki Çinli şirket, bu fiyat artışını yeni sensörlerle telafi etmeyi planlıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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Xiaomi 18 serisinin kamera özellikleri belli oldu

Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlara göre Xiaomi 18 serisinin standart modeli, 200 MP ana sensör ve detayları henüz açıklanmayan bir yardımcı sensörle test ediliyor. Fakat şirket, artık birden fazla kamera yerine daha az sensörle daha yüksek performans sunmaya odaklanıyor.

Xiaomi 18 Pro’nun ise üç kameraya sahip olması bekleniyor. Cihazda 200 MP’lik bir ana kamera, yüksek kaliteli makro modu için 15 cm uzaklıktan odaklama desteği sunan güçlü bir telefoto lens ve bir ultra geniş açılı bir lens yer alacak.

Serinin öne çıkan noktası, büyük bir sensöre ve dinamik aralığı artıran ve zorlu ışık koşullarında ayrıntıları iyileştiren LoFIC teknolojisine sahip üst düzey ana kamerasıyla en güçlü model olan Xiaomi 18 Ultra olacak gibi görünüyor. Öte yandan bu özelliğin Xiaomi 19 serisinin tüm modellerine genişletilmesi bekleniyor.