iPhone 17 Pro’nun yeni render görüntüleri ortaya çıktı

Merakla beklenen iPhone 17 Pro'nun render görüntüleri yayınlandı.

Amiral gemisi iPhone modelinin Google Pixel serisine benzer bir tasarımla geleceği doğrulandı.

Apple'ın iPhone serisinde radikal bir tasarım değişikliğine gideceği ortaya çıktı.

Apple’ın bu yılki amiral gemisi telefonu olacak iPhone 17 Pro için bekleyiş devam ediyor. Eylül ayında resmi olarak duyurulması ve satışa çıkması beklenen model hakkında söylentiler yaygınlaşıyor. Şimdi ise yeni bir tam render, yeni nesil Pro serisi modelinin tasarımını gözler önüne seriyor.

3D sanatçısı Asher’in X hesabında yayınladığı yeni render, iPhone 17 Pro tasarımı hakkında bizlere önemli ipuçları veriyor. Cihazın tüm yüzlerini bir araya getiren görüntü, en son söylentilere dayanan detaylarla süsleniyor. Yanlar ve ön panel önceki nesillerle hemen hemen aynı kalırken, arka tarafta ise radikal değişikliklere gidileceği görülüyor.

iPhone 17 Pro tasarımı nasıl olacak?

Yayınlanan görselde cihazın arka paneli, üst kısmın tamamını kaplayan yeni bir çıkıntıyla birlikte ortaya çıkıyor. Sol tarafta aynı üçgen şeklinde dizilmiş üç kamera, sağ tarafta ise flaş, arka mikrofon ve LiDAR sensörü yer alıyor.

Eğer bu tasarım doğrulanırsa akıllı telefon dünyasında ilginç bir gelişme yaşanacak. Teknoloji devi Apple,Google Pixel cihazlarında görülen tasarıma çok benzer bir tasarım benimseyecek. İddialara göre cihaz kameralara ayrılmış büyük bir yatay modüle sahip olacak.

Apple genellikle Pro cihazlarında aynı tasarımı koruduğu için, iPhone 17 Pro Max’in de aynı tasarıma sahip olacağı düşünülüyor. Ancak kaynaklar daha büyük cihazın daha küçük bir Dinamik Ada’ya sahip olacağını belirtiyor.

Öte yandan lansman serisinde iPhone Plus’ın yerini alması beklenen iPhone 17 Air’ın ise daha dar bir kamera çıkıntısı benimsemesi, sol tarafta sadece arka lense, sağ tarafta ise mikrofon ve LED flaşa yer verilmesi bekleniyor.

Şimdilik standart iPhone 17 modelinin kamerada çıkıntıya sahip benzer bir görünüm sunup sunmayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak yine de birçok güvenilir kaynak, Apple’ın serideki tüm modellerinde benzer bir tasarım dilini koruyacağını ileri sürüyor.