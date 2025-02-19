Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Tasarım Teknoloji

    iPhone 17 Pro’nun yeni render görüntüleri ortaya çıktı

    Eylül ayında piyasaya çıkacak amiral gemisi iPhone 17 Pro modelinin tasarımı netleşti. Cihazın yeni render görüntüleri ortaya çıktı.
    iPhone 17 Pro
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Merakla beklenen iPhone 17 Pro'nun render görüntüleri yayınlandı.
    • Amiral gemisi iPhone modelinin Google Pixel serisine benzer bir tasarımla geleceği doğrulandı.
    • Apple'ın iPhone serisinde radikal bir tasarım değişikliğine gideceği ortaya çıktı.

    Apple’ın bu yılki amiral gemisi telefonu olacak iPhone 17 Pro için bekleyiş devam ediyor. Eylül ayında resmi olarak duyurulması ve satışa çıkması beklenen model hakkında söylentiler yaygınlaşıyor. Şimdi ise yeni bir tam render, yeni nesil Pro serisi modelinin tasarımını gözler önüne seriyor.

    3D sanatçısı Asher’in X hesabında yayınladığı yeni render, iPhone 17 Pro tasarımı hakkında bizlere önemli ipuçları veriyor. Cihazın tüm yüzlerini bir araya getiren görüntü, en son söylentilere dayanan detaylarla süsleniyor. Yanlar ve ön panel önceki nesillerle hemen hemen aynı kalırken, arka tarafta ise radikal değişikliklere gidileceği görülüyor.

    iPhone 17 Pro tasarımı nasıl olacak?

    Yayınlanan görselde cihazın arka paneli, üst kısmın tamamını kaplayan yeni bir çıkıntıyla birlikte ortaya çıkıyor. Sol tarafta aynı üçgen şeklinde dizilmiş üç kamera, sağ tarafta ise flaş, arka mikrofon ve LiDAR sensörü yer alıyor.

    Eğer bu tasarım doğrulanırsa akıllı telefon dünyasında ilginç bir gelişme yaşanacak. Teknoloji devi Apple,Google Pixel cihazlarında görülen tasarıma çok benzer bir tasarım benimseyecek. İddialara göre cihaz kameralara ayrılmış büyük bir yatay modüle sahip olacak.

    iPhone 17 Pro tasarımı
    iPhone 17 Pro render görüntüsü / Kaynak: Asher

    Apple genellikle Pro cihazlarında aynı tasarımı koruduğu için, iPhone 17 Pro Max’in de aynı tasarıma sahip olacağı düşünülüyor. Ancak kaynaklar daha büyük cihazın daha küçük bir Dinamik Ada’ya sahip olacağını belirtiyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Öte yandan lansman serisinde iPhone Plus’ın yerini alması beklenen iPhone 17 Air’ın ise daha dar bir kamera çıkıntısı benimsemesi, sol tarafta sadece arka lense, sağ tarafta ise mikrofon ve LED flaşa yer verilmesi bekleniyor.

    iPhone 16 fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 16 fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

    Şimdilik standart iPhone 17 modelinin kamerada çıkıntıya sahip benzer bir görünüm sunup sunmayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak yine de birçok güvenilir kaynak, Apple’ın serideki tüm modellerinde benzer bir tasarım dilini koruyacağını ileri sürüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.