Kamera canavarı OPPO Find X10 Ultra’nın etkileyici özellikleri sızdı

Reklam

OPPO, Find X9 Ultra'nın doğrudan halefi olacak Find X10 Ultra için çalışmalara başladı.

Cihazın odak noktası, gelişmiş 200 MP ve 50 MP sensörlerle yeni bir optik zoom standardı belirlemek olacak.

Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonun önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddia ediliyor.

Amiral gemisi OPPO Find X10 Ultra için son hazırlıklar devam ediyor Çinli şirketin geliştirme aşamasında olduğu yeni performans canavarı akıllı telefon, özellikle de gelişmiş kamera yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

OPPO’nun cihazla ilgili mühendislik testlerine başladığı ifade ediliyor. Özellikle de optik zoom yeteneklerini ön planda tutacak marka, telefonda 200 MP’lik devasa büyüklükte bir periskop kameraya ev sahipliği yapacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Reklam

OPPO Find X10 Ultra özellikleri ortaya çıktı

GSMArena’ya göre cihazın başlıca özellikleri arasında 1/1.3 inç boyutunda yeni bir 200 MP periskop sensörünün test edildiğine dair söylentiler yer alıyor. Aynı zamanda 1/1.12 inç boyutunda daha büyük bir sensörün ya da yeni bir Samsung HPC sensörünün kullanılması olasılığı da mevcut görünüyor.

Kamera kurulumunda ayrıca 1/1.95 inç Samsung GNB sensörlü, yakınlaştırma için özel bir yardımcı kamera da bulunacağı iddia ediliyor. Önceki modele kıyasla OPPO Find X10 Ultra önemli bir ilerleme gösterecek. Zira önceki modelde yakınlaştırma işlevleri için daha küçük ikincil sensörler bulunuyordu.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan raporlarda da OPPO Find X10 Ultra’nın iddialı bir periskop lense sahip olacağı sızdırılmıştı. Şimdiki söylentiler de bu iddiaları daha fazla güçlendiriyor.

Cihazın geri kalan özellikleri hala gizemini korumaya devam ediyor. Fakat modelin selefine kıyasla önemli bazı iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Donanım testleri zaten ileri aşamada olsa da üst düzey telefonun resmi duyurusunun 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor.

OPPO Find X9 Ultra teknik özellikleri

Serinin yeni modeliyle ilgili daha iyi fikir sahibi olmak adına, cihazın geçen yılki selefi OPPO Find X9 Ultra modelinin teknik özelliklerine göz atalım:

Ekran: 3168 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç düz OLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5x RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP Sony LYTIA 901 sensörlü ana lens (f/1.5, 1/1.12″, OIS), 50 MP Sony LYTIA 600 sensörlü ultra geniş açılı lens (f/2.0, 1/1.95″), 200 MP OmniVision OV52A sensörlü periskop telefoto lens (f/2.2, 1/1.28″, OIS, 3x optik zoom) ve 50 MP Samsung ISOCELL JNL sensörlü periskop telefoto lens (f/3.5, 1/2.75″, OIS, 10x optik zoom)

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve IP68/IP69/IP69K sertifikaları

Batarya kapasitesi: 7.050 mAh kapasiteli pil, 100W kablolu veya 50W kablosuz şarj desteği

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü