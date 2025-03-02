iPhone 17 Pro daha gelişmiş yapay zeka özellikleri sunacak

Eylül ayında gelecek iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max daha gelişmiş yapay zeka özellikleri sunacak.

Apple Intelligence için daha işlevsel yetenekler getirecek şirket, bunun için cihazlarda önemli bir iyileştirmeye gidecek.

iPhone 17 Pro ailesinin 12 GB RAM kapasitesine sahip olacağı söyleniyor.

Apple Intelligence yapay zeka paketi iPhone’lar için RAM gereksinimleri konusunda çıtayı yükseltecek. Şu anda Apple’ın yapay zeka özelliklerini kullanabilmek için en az 8 GB RAM’e sahip bir cihaza ihtiyaç duyuluyor. Fakat gelecekte tanıtılacak daha gelişmiş özelliklerin kullanılabilmesi için daha fazla RAM’e ihtiyaç duyulabilir.

Bir süredir yeni iPhone 17 Pro ve Pro Max’in 12 GB RAM ile geleceği dedikoduları internette dolaşıyor. iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinin iPhone 16 serisinde olduğu gibi yine 8 GB RAM’e sahip olacağı söylenirken, yeni cihazlarda “Pro” üyelerinin önemli bir sıçrama yaşayacağı vurgulanıyordu. Şimdi bu iddiaları doğrular nitelikte yeni bilgiler ortaya çıktı.

iPhone 17 Pro serisi 12 GB RAM ile AI konusunda daha yetenekli olacak

9to5Mac’in haberine göre GFHK Tech Research analisti Jeff Pu, geçen yıl Mayıs ayında bildirdiği iddiaları yineledi. iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin, iPhone 16’nın 8 GB RAM’ine göre önemli bir artış sunan 12 GB LPDDR5 RAM ile karşımıza çıkacağı öne sürüldü.

Apple’ın alacağı iddia edilen bu önemli karar, cihazlara entegre edilen yapay zeka (AI) işlevlerinin artan ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor gibi görünüyor. Yapay zeka uygulamalarının evrimi göz önüne alındığında bu RAM artışı Apple için artık bir zorunluluk haline gelebilir.

iPhone 17 Pro, 12 GB RAM sayesinde yeni yapay zeka özelliklerinin gerektirdiği karmaşık işlemleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Merakla beklenen akıllı telefon modelleri, daha sorunsuz ve duyarlı bir AI performansı sunacak.

iPhone 17 serisinin RAM yükseltmesinin yanı sıra yenilenmiş bir tasarıma sahip olması bekleniyor. İçerik üreticilerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış yeni bir kamera düzeni ve geliştirilmiş video özellikleri hakkında konuşuluyor.

Apple ise tüm bu konularda sessizliğini koruyor. Henüz şirketten çok sayıda söylenti hakkında ne doğrulayan ne de yalanlayan bir yorum gelmedi.

Ancak bir süredir ortalıkta dolaşan bazı söylentiler, RAM artışı gibi bazı hipotezleri güçlendiriyor. İlerleyen aylarda, cihazın lansmanı yaklaştıkça daha fazla ayrıntının ortaya çıkması muhtemel görünüyor.