iPhone 17 Air’ın süper ince bataryası ortaya çıktı

iPhone 17 Air modeline ait olduğu öne sürülen cihazın batarya görüntüleri ortaya çıktı.

Ultra ince telefon yalnızca 2,49 mm kalınlığında olacak.

Bu nedenle cihaz bataryadan taviz vererek 2.900 mAh'lik pil kapasitesi sunacak.

Apple'ın ise buna tedbir olarak yazılım desteğiyle pil ömrü optimizasyonunu artırmayı planladığı biliniyor.

Apple’ın Eylül ayında piyasaya sunmaya hazırlandığı ultra ince iPhone 17 Air modelinin batarya görüntüleri ortaya çıktı. Son derece zarif bir görünüme sahip olan ürün önemli yapısal değişikliklere ev sahipliği yapacak.

Samsung’un geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıttığı Galaxy S25 Edge modeli ile doğrudan rekabet edecek “Air” modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son sızıntılarla beraber cihazın incecik yapısını koruyabilmesi için ultra ince bir batarya taviziyle geleceği görülüyor.

iPhone 17 Air “incelik” uğruna bataryadan taviz veriyor

Üretim zincirine yakın kaynaklar tarafından yayınlanan fotoğraflar, iPhone 17 Air cihazının yalnızca 5,5 mm kalınlığında bir batarya ile karşımıza çıkacağını bizlere gösteriyor. Majin Bu’ya göre bu ciddi taviz, Apple’ın piyasadaki en ince akıllı telefonlardan birini piyasaya sürme hedefiyle doğrudan bağlantılı olarak yorumlanıyor.

iPhone 17 Air modelinin ABD versiyonunun batarya görüntüsü şöyle:

Cihazın Çin versiyonunun bataryası ise şu şekilde görünüyor:

Bu inceliği elde etmek için pil kapasitesi, 3500 mAh kapasiteli iPhone 16 ve 16 Pro gibi önceki modellerden daha düşük olan yaklaşık 2800 mAh’ye düşürüldü. iPhone 17 Pro ile yapılan bir karşılaştırma, “Air” modelinin pilinin ne kadar daha kompakt olduğunu ortaya koyuyor.

iPhone 17 Air’ın ultra ince tasarımına yenilenmiş bir görünüm eşlik edecek. Sızdırılan son görseller, iPhone 17 Pro’nun daha ince kenarlara ve birinci sınıf bir kaplamaya sahip olacağını gösteriyor. Aynı zamanda “Air” seçeneğinin görsel çekiciliğini artıran daha açık ve sofistike renk seçenekleri sunması bekleniyor.

Ses seviyesini daha da azaltmak için iPhone 17 Air’ın Pro modellerinde bulunan üçlü kamera sisteminin aksine yalnızca tek bir arka kameraya sahip olacağı bildiriliyor. Pilin etrafındaki metal çerçeve de ısı dağılımına ve fiziksel dayanıklılığa katkıda bulunuyor.

iPhone 17 ailesi zamla gelecek

Apple iddialara göre yeni malzemeler ve mühendislik değişiklikleriyle kar marjlarını koruma stratejisi olarak iPhone 17 serisinin fiyatlarını artırmayı planlıyor. Ortaya çıkan raporlar, “Pro”, “Pro Max” ve “Air” seçeneklerinin yüzde 5 zamlanacağına işaret ediyor. Serinin temel modelinin fiyatının ise sabit kalacağı ekleniyor.

iPhone 17 Air modelinin iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max ile birlikte Eylül ayının ikinci haftasında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Söylentilere göre cihazlar 8-10 Eylül arasında tanıtılacak.

Son olarak Yeni “Air” seçeneğinin daha hafif ve daha şık bir görünüme odaklanarak “Plus” serisinin yerini alması bekleniyor.