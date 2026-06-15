Honor’dan 10.000 nit ekran ve dev bataryalı telefon geliyor

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Honor'un 10.000 nit ekran parlaklığına ve 10.000 mAh üzerinde bataryaya sahip bir telefon geliştirdiği iddia ediliyor.

Bu ekstrem parlaklık değerinin ekranın tamamında değil, muhtemelen yalnızca yüzde 1'lik çok küçük bir alanda aktif piksellerle ölçülerek elde edildiği öne sürülüyor.

İnsan gözünün parlaklığı doğrusal değil logaritmik algılamasından dolayı bu rekor rakamın pratik kullanımdan ziyade ticari bir pazarlama stratejisi olduğu tahmin ediliyor.

Honor iddialı bir yeni akıllı telefon modeli için kolları sıvadı. Digital Chat Station’dan gelen son raporlara göre şirket, 10.000 nit ekran parlaklığına ve 10.000 mAh’i aşkın devasa bir bataryaya sahip cihaz geliştiriyor.

Honor’un performans canavarı yeni modeli, üst düzey özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. İşte bu gizemli cihazla alakalı merak edilen tüm detaylar…

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Honor’un yeni modeli neler sunacak?

Honor daha önce 10.000 mAh’i aşan bataryalara sahip iki modelini zaten piyasaya sürmüştü. Bu cihazlar Honor Win ve Honor Power 2 adı altında raflarda boy göstermişti. Şirketin bu seferki yeniliği ise Çin ve Hindistan gibi pazarlardaki tüketiciler arasında önem kazanan bir ölçüt olan aşırı ekran parlaklığına odaklanılması olacak.

Fakat bu 10.000 nit ayarıyla ilgili önemli bir uyarı var. Zira tüm parlaklık ölçümleri aynı değil. Akıllı telefon üreticileri ekranın tamamının değil, ekranın belirli bölümlerinin parlaklığını ölçebiliyor. Buna APL, yani Average Picture Level (Ortalama Görüntü Seviyesi) deniyor. Hesaplamalar yüzde olarak ölçülüyor ve yüzde 100 APL tüm piksellerin aydınlatıldığı anlamına geliyor.

OLED ekranlarda, piksellerin yalnızca yüzde 1’i aktif olduğunda bu az sayıdaki pikselde daha fazla enerji yoğunlaştırılabiliyor. Bu da çok yüksek parlaklık değerleri üretiyor. Honor, parlaklığı bu aşırı senaryoda ölçüyor olabilir. Bu da bildirilen nihai değeri şişirebilir.

İnsan gözü parlaklığı doğrusal değil, logaritmik olarak algılıyor. Dolayısıyla 100 nit ile 1000 nit arasındaki fark, 5.000 ile 10.000 nit arasındaki farktan çok daha büyük. Gözdeki ışık algılayıcı hücreler olan çubuk hücreler, aşırı parlaklıkta doygunluğa ulaşıyor ve kademeli artışlara daha az tepki veriyor.

Fakat tüm bunlara rağmen asıl önemli olan enerji verimliliği diyebiliriz. Honor aşırı ısınma ya da pil tüketiminde hızlanma olmadan yüksek parlaklığı koruyan ekranlar sunmayı planlıyor. Şirket, direnci ve enerji tüketimini azaltmak için OLED’lerdeki transistör katmanları için yeni malzemeler üzerinde çalışıyor. Ancak yine de sunum slaytlarındaki etkileyici rakamlar daha çok bir pazarlama unsuru olarak kalıyor.