TECNO Camon Slim ezber bozan tasarımıyla piyasaya çıktı

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TECNO ultra ince tasarımlı yeni Camon Slim modelini tanıttı.

Telefon, ince gövdesine rağmen yüksek batarya ömrü ve AMOLED ekran paneliyle öne çıkıyor.

Cihazın arka kısmında 354 LED'e sahip panel ve 55 farklı aydınlatma sahnesi mevcut.

Model, Mondrian ve Van Gogh gibi sanatçılardan esinlenen şık renk seçenekleriyle geliyor.

TECNO ultra ince tasarımlı yeni telefonu Camon Slim modelini resmen tanıttı. Küresel pazar için resmi olarak duyurulan cihaz, göz alıcı görünümü ve zarif yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni TECNO modeli etkileyici tasarımının yanı sıra yüksek performansıyla da adından söz ettiriyor. Yüksek dayanıklılık vaat eden model, aynı zamanda uzun ömürlü 5.600 mAh’lik bataryasıyla da öne çıkıyor.

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TECNO Camon Slim özellikleri

Boyut: 162,8 x 77,7 x 6,39 mm

Ekran: 1.5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G200 Ultimate

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens ve detayları açıklanmayan bir yardımcı kamera

Diğer özellikler: 4G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, NFC, Bluetooth, USB-C ve IP69K/IP69/IP68 sertifikaları

Batarya kapasitesi: 60W hızlı şarj destekli 5.600 mAh kapasiteli pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16.2 arayüzü

GSMArena’nın haberine göre yeni TECNO telefonu AI Mood Light adı verilen yenilikçi görsel sistemiyle öne çıkıyor. Bildirimler ve etkileşimler için arka tarafında 354 adet mini-LED bulunuyor.

TECNO Camon Slim cihazı 144 Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlüğü destekleyen 6,78 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı HiOS 16.2 yazılımıyla çalışıyor.

MediaTek Helio G200 Ultimate çipinden güç alan ultra ince akıllı telefon, 16 GB’a kadar sanal RAM ve su altı fotoğrafçılığı desteğine ev sahipliği yapıyor. Arkada 50 MP ana kamera bulunurken, öndeyse 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

📱 TECNO, ultra ince tasarımıyla dikkat çeken yeni Camon Slim modelini tanıttı: – 354 LED’e sahip panel

– 55 farklı aydınlatma sahnesi

– Mondrian ve Van Gogh gibi sanatçılardan esinlenen şık renk seçenekleri pic.twitter.com/QJDJr0GXPK — efrahim aslan (@ieaslan) June 22, 2026

Cihaz 60W hızlı şarj destekli 5.600 mAh pil kapasitesiyle hizmet veriyor. 4G bağlantı desteğine sahip olan TECNO Camon Slim’in fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Çok yakında bu konuda bir duyuru gelmesi bekleniyor.