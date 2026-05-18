Xiaomi, iPhone Air rakibi ultra ince telefon projesini neden iptal etti?

Reklam

Xiaomi, Apple'ın iPhone Air konseptiyle rekabet etmek için tasarladığı ultra ince akıllı telefon projesini resmen sonlandırdı.

Şirket, telefon gövdesini milimetrik olarak inceltmenin batarya kapasitesini ve donanım bileşenlerini ciddi şekilde kısıtladığını vurguladı.

Kullanıcı deneyimini ön planda tutan marka, yeni "Max" serisine daha fazla odaklanacağını doğruladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple’ın ultra ince iPhone Air serisi ile doğrudan rekabet edebilecek yeni modeller üzerinde çalışıyordu. Uzun devam beklenen bu cihazların akıbeti nihayet belli oldu. Şirket, bu segmente yönelik çalıştığı telefonları rafa kaldırmaya karar verdi.

Xiaomi lideri Lu Weibing, iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge gibi modellere rakip olarak tasarlanan ultra ince cihazların neden iptal edildiğini resmen açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında basının sorularını yanıtlayan yönetici, alınan bu dikkat çekici kararın gerekçelerini paylaştı.

Reklam

“Kullanıcı deneyimi için ince telefon sevdasından vazgeçtik”

Xiaomi’den gelen resmi açıklamaya göre geliştirme süreci başlangıçta düşünüldüğünden çok daha ilerlemişti. Cihaz, ön araştırmaları tamamlanmış ve endüstriyel üretim süreci neredeyse seri üretime hazır hale gelmiş, tam planlama aşamasına ulaşmıştı. Fakat ne yazık ki proje, nihai lansmanından kısa bir süre önce durduruldu.

Gizmochina’nın haberine göre iptalin asıl nedeni kullanıcı deneyimiyle ilgiliydi. Xiaomi, ultra ince tasarıma çok fazla odaklanmanın, özellikle de pil ömrü ve genel performans açısından önemli ödünler vermeye yol açacağını vurguladı. Cihaz estetik açıdan çekici olsa da şirketin gerektirdiği kalite standartlarını garanti edemeyecekti.

Öte yandan bir diğer önemli sorun, cihazın sınırlı iç alanlarıyla alakalıydı. Bilindiği üzere akıllı telefonu son derece ince yapmak, büyük bataryaların, yeterli soğutma sistemlerinin ve yüksek performanslı donanım bileşenlerinin entegre edilme yeteneğini kısıtlıyor. Bu durum da cihazın günlük kullanımını doğrudan etkileyerek pratikliğini azaltıyor.

Xiaomi bu nedenle projeyi terk etmeyi seçti. Şirket, işlevsellikten ziyade tasarıma öncelik verecek bir ürünü piyasaya sürmeyi tercih etmedi. Lu Weibing’e göre bu karar, uzun vadede kullanıcı deneyimini tehlikeye atabilecek tavizlerden kaçınma fikrini yansıtıyor.

Xiaomi yeni “Max” modellerine odaklanıyor

Xiaomi liderinden gelen bu açıklamalar, şirketin kaynaklarını giderek daha çok “Max” modellerine odaklayan mevcut stratejisini öne çıkarıyor.

Özellikle de 8.000 mAh bataryaya sahip olacak yeni Xiaomi 17 Max, basit bir “Plus” cihaz olarak değil, yalnızca ekran boyutunun artırılmasının ötesine geçen ayrı bir kategori olarak değerlendiriliyor.

Lu’ya göre “Max” modelleri yalnızca ekran açısından değil, aynı zamanda pil ömrü, fotoğrafçılık yetenekleri ve genel performans açısından da önemli iyileştirmeler içerecek.