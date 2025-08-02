Apple, iPhone 17 serisinde fiyat artışı planlıyor

Eylül ayında piyasaya çıkacak iPhone 17 serisinde Pro/Pro Max ve Air modelleri yaklaşık yüzde 5'lik bir zamla gelecek.

Söz konusu cihazlar ABD'de yaklaşık 50 dolarlık fiyat artışıyla tüketicilere sunulacak.

Serinin temel modeli olan iPhone 17'nin fiyatının ise sabit kalması bekleniyor.

Analistlere göre Apple’ın Çin mallarına uygulanan gümrük vergileri ve üretim zincirindeki değişiklikler nedeniyle karını korumak için iPhone 17 fiyatlarını 50 dolara kadar artıracak. Business Insider’a göre bu önlemden en çok amiral gemisi iPhone 17 Pro/Pro Max ve ultra ince tasarımlı yeni “Air” modelinin etkilenmesi bekleniyor.

8-10 Eylül tarihleri arasında piyasaya sürüleceği iddia edilen iPhone 17’nin fiyatı, özellikle de üst segment modellerde değişiklik gösterebilir. Şu anda 999 dolar olan “Pro” modeli 1.049 dolara, “Pro Max” ise 1.199 dolardan 1.249 dolara yükselebilir. Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek “Air” seçeneği de yüksek fiyatla öne çıkacak.

Apple mevcut tarifeler yüzünden yeni iPhone’ların fiyatını yükseltecek

Jefferies analistlerine göre söz konusu fiyat artışı Apple’ın ABD’nin Çin malı cep telefonlarına uyguladığı yüzde 20’lik gümrük vergilerinin etkisine verdiği bir tepki niteliğinde olacak.

Pekin ile kısmi bir anlaşmaya varılmasına rağmen gümrük vergileri yürürlükte kalmaya devam ediyor. Bunun da şirkete ikinci çeyrekte 900 milyon dolara mal olduğu söyleniyor.

Buna rağmen Apple fiyat artışları ile gümrük vergileri arasında doğrudan bir bağlantı kurmaktan kaçınmaya çalışıyor. Wall Street Journal’a göre şirket Amazon’un Nisan ayında tüketicileri ek maliyetler konusunda uyarmayı düşündüğünde karşılaştığı olumsuz tepkiye benzer bir tepkiyle ABD hükümetinden endişe ediyor.

Analistler, tüketicilere kısmi bir yansımanın kaçınılmaz olduğuna inanıyor. Jefferies uzmanları, “Apple’ın yalnızca tedarik zincirindeki tasarruflarla tarifeleri tamamen telafi edebilmesi pek olası değil” diyor. Bu nedenle, kar marjlarının korunması için belirli ayarlamalar yapılması gerekecek.

Zamdan etkilenmeyecek tek model iPhone 17 olacak

Mevcut fiyatını koruması beklenen tek model, ABD’de tahmini fiyatı 799 dolar olan temel iPhone 17 cihazı olacak. “Air” ve “Pro” gibi daha sofistike tasarımlara ve yeni özelliklere sahip modellerin fiyatı artacak. Fakat Apple bu artışı haklı çıkaracak potansiyel yenilikleri henüz detaylandırmadı.

Beklenen yeni özellikler arasında iPhone 17 Pro’nun artan maliyeti haklı çıkaracak bir özellik olan 8x optik yakınlaştırmaya sahip olması da yer alıyor. Mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle öne çıkacak cihaz ayrıca Pro Camera adlı yeni bir uygulamaya da sahip olacak.