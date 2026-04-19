Google Pixel telefonlar için çıkarılabilir batarya dönemi başlıyor

Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesine göre 2027'den itibaren tüm yeni akıllı telefonların kolayca değiştirilebilir bataryalara sahip olması zorunlu hale gelecek.

Google, bataryayı sabitlemek için kullanılan güçlü yapıştırıcılar yerine mekanik kilitler ve metal bir şasi içeren yeni bir mekanizmanın patenti aldı.

Bu tasarım değişikliği ile birlikte Pixel cihazların donanımsal ömrünün de uzaması bekleniyor.

Avrupa Birliği’nin teknoloji devlerine dayattığı sürdürülebilirlik ve tamir edilebilirlik hakları katı bir düzenlemeyle daha da sıkılaştırılıyor. Avrupa’da satışa çıkacak telefonların bataryalarının kolayca çıkarılabilir olması zorunlu hale getiriliyor. Buna yanıt olarak Google, aldığı yeni patentle birlikte yenilikçi bir çözüm ortaya koymayı planlıyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre Google, Pixel serisi cihazlarında yıllardır uyguladığı yapıştırıcı odaklı montaj stratejisinden vazgeçecek. Bunun yerine şirket, bataryayı cihazın içine hapsetmeden, özel bir metal çerçeve ve mekanik kilitlerle sabitlemeyi tercih edecek.

Google mekanik kilitli batarya sistemi tasarlıyor

Google, arka kapağı ve pili yerinde tutan yapıştırıcıyı, pilin etrafına mekanik kilitler kullanarak pili sabitleyen ve cihazın düşmesi durumunda dağılmasını önleyen metal bir çerçeveyle değiştirmeyi amaçlıyor.

Bu yöntemin bir diğer avantajı da pili çevreleyen metalin cihazı topraklamak için kullanılabilmesi olarak vurgulanıyor. Bu sayede ısı tabancası, izopropil alkol ya da cımbız gibi aletlere ihtiyaç duymadan, basit aletlerle parçanın değiştirilmesi mümkün hale gelecek.

Yaylar tüm parçaları bir arada tutacak. Fakat cihazın metal antenleriyle kalıcı bir bağlantı kurmayacak. Sonuç olarak arka kısım da benzer bir işlemden geçecek ve yapıştırıcı yerine sökülmesi daha kolay vidalar kullanılacak. Bu detay patentte belirtilmemiş olsa da Avrupa Birliği tarafından şart koşuluyor.

AndroidPolice’a göre bu tür yasalar, akıllı telefonlarda genellikle ilk aşınan parçanın değiştirilmesini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda parça değişiminde gereken işçilik maliyetini düşürüyor.