iPhone Air 2’nin ilk videosu geldi: İşte tasarım değişiklikleri

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Apple ultra ince tasarımlı iPhone Air 2 modelini 2027 yılının başlarında tanıtmayı planlıyor.

YouTuber Jon Prosser, cihazın olası tasarımına ait yeni render görüntülerini paylaştı.

Cihazda çift kamera seti ve Face ID sistemi yer alması bekleniyor.

Apple’ın yeni nesil ultra ince telefonu iPhone Air 2’nin konsept tasarım videosu paylaşıldı. Şimdiye kadar cihazla alakalı ortaya çıkan sızıntılardan esinlenen bu video, merakla beklenen modelden neler bekleyebileceğimize dair bizlere önemli ipuçları sunuyor.

YouTuber Jon Prosser tarafından hazırlanan video, cihazın gizemlerini gözler önüne seriyor. Göz alıcı bir görünüme sahip olacak telefonun ikincil bir kamera ve Face ID modülü gibi dikkat çekici iyileştirmeler sunacağına işaret ediliyor.

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iPhone Air 2’den neler bekleniyor?

Yeni ultra ince telefon modelinin, Apple’ın stratejik bir güncellemesi olarak 2027 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın, bu yılın Eylül ayında duyurulması planlanan iPhone 18 ailesinin bir parçası olacağı vurgulanıyor.

iPhone Air 2 cihazının muhtemel yeni özellikleri arasında ikinci bir arka kameranın eklenmesi dikkat çekiyor. Bu hamle, mevcut kullanıcıların temel taleplerinden birini karşılayacak. Ayrıca Apple’ın, telefonun kalınlığını artırmadan yeni lensi yerleştirmek için yüz tanıma modülü için yeniden tasarlanmış bir iç tasarım uygulaması bekleniyor.

Paylaşılan videoda da görüldüğü gibi, modelin titanyum kasasını ve açık altın, bulut beyazı ve uzay siyahı gibi bilindik renkleri koruyacağı, ayrıca gök mavisi renginin yerine yeni bir lavanta tonunun ekleneceği tahmin ediliyor.

Öte yandan yeni nesil ultra ince akıllı telefonun, önceki nesillerin eleştirilerini gidermek için enerji verimliliği gibi temel özelliklere odaklanması beklenen yeni bir bileşen olan A20 çipiyle donatılması bekleniyor. Söylentilerde pil kapasitesinde bir artıştan bahsedilmedi. Fakat şirketten bu konuda da bir iyileştirme geleceği düşünülüyor.

Tüm bunların yanı sıra Apple, iPhone Air 2 modelini gelecekteki iPhone nesillerinin tasarımına temel oluşturacak üst düzey bir model olarak kullanmayı planlıyor.

Son olarak iPhone Air 2 konsept tasarım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: