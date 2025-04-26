Samsung Galaxy S25 Edge’in fiyatı “yanlışlıkla” açıklandı

Samsung'un ultra ince telefonu için geri sayım başlarken, cihazla ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

Samsung Kanada internet sitesinde Galaxy S25 Edge modelinin satış fiyatları "yanlışlıkla" açıklandı.

Merakla beklenen model 13 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Edge modelinin fiyatı ile ilgili önemli bilgiler ortaya koydu. Şirketin resmi Kanada web sitesi üzerinden cihazın satış fiyatları sızdırıldı. Nubia RedMagic 10 Air ve iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet edecek modelin maliyeti belli oldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25 serisinin yeni ara modeli, 256 GB versiyonu için 1.678,99 Kanada Doları ve 512 GB versiyonu için 1.858,99 Kanada Doları arasında değişen değerlere sahip olacak. Roland Quandt tarafından tespit edilen sızıntı, S25 Edge’in beklendiği gibi maliyet ve özellikler açısından Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra arasında bir konumda yer alacağını gözler önüne seriyor.,

Samsung Galaxy S25 Edge fiyatları ne kadar olacak?

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen ultra ince Galaxy S25 Edge modelinin satış fiyatı ortaya çıktı. Merakla beklenen model, kısa bir süreliğine Samsung’un Kanada’daki online mağazasında yayınlandı. Kayıtta şu seçeneklere yer verildi:

Model Kapasite Fiyat (Kanada Doları) Galaxy S25 Edge 256 GB (Jais Siyah Titan) 1.679 CAD Galaxy S25 Edge 256GB (Gümüş Titanyum) 1.679 CAD Galaxy S25 Edge 512GB (Jais Siyah Titan) 1.859 CAD Galaxy S25 Edge 512GB (Gümüş Titanyum) 1.859 CAD

Yukarıda yer alan rakamlar Kanada standartlarına göre yüksek olarak kabul ediliyor. Fakat yine aynı ülkede başlangıç ​​fiyatı 1.918,99 Kanada Doları olan Galaxy S25 Ultra için talep edilen fiyatlardan hala düşük fiyatlar karşımıza çıkıyor.

Galaxy S25+ modeli ise 1.438,99 Kanada Doları karşılığında satılıyor. Böylece Galaxy S25 Edge tam olarak ailenin orta noktasına yerleşiyor. Samsung’un bu ara fiyatlandırma stratejisine işaret eden önceki söylentileri de güçlendiriyor.

Çıkış tarihi yaklaşıyor

Samsung’un ultra ince telefonu Galaxy S25 Edge cihazının çıkış tarihi 13 Mayıs 2025 olarak biliniyor. Merakla beklenen modelin Türkiye pazarında da satışa sunulacağının doğrulandığını hatırlatmakta fayda var. Cihazın Asya’ya geldikten kısa bir süre sonra ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Üst düzey bir işlemciyle yüksek performansa ev sahipliği yapması beklenen Galaxy S25 Edge, kavisli kenarlara sahip gelişmiş AMOLED ekran sunacak. Yüksek çözünürlüklü kameralarıyla mobil fotoğrafçıları memnun edecek cihaz, pil ve hızlı şarj konusunda da kullanıcıları tatmin edecek.

Önümüzdeki ay yapılacak resmi lansmanda daha fazla teknik detayın açıklanması bekleniyor. Fakat yine de geçmişteki sızıntılara göz atarak cihazla alakalı daha fazla fikre sahip olabilirsiniz.