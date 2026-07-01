iPhone 18 Pro serisi bölgesel olarak iki farklı seçenekle gelecek

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iPhone 18 Pro, ABD'de mmWave 5G desteği nedeniyle Qualcomm SDX80M modemle satılacak.

Diğer küresel pazarlarda ise Apple'ın kendi geliştirdiği ikinci nesil C2 modem çipi kullanılacak.

Yeni A20 Pro çipi, aşırı ısınmayı önlemek adına CPU, GPU ve Neural Engine ünitelerini ayıran WMCM mimarisiyle üretilecek.

Apple’ın en büyük üretim ortaklarından biri olan Tata Electronics’e yönelik siber saldırı büyük bir dikkat uyandırdı. Bu saldırıdan sonra yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro’ya dair gizli belgeler internette dolaşıma girdi. Sızdırılan raporlar, şirketin yeni üst düzey modellerinde uygulanacak ilginç bir stratejiyi gözler önüne serdi.

Belgelerde yer alan detaylara göre Apple, iPhone 18 Pro serisi akıllı telefon modellerinde bağlantı teknolojileri konusunda farklı bir yol izleyecek. Şirketin modemler için bölgesel bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Bu bağlamda kendi donanımı ile Qualcomm çipleri arasında geçiş yapacağı öne sürülüyor.

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ABD’de Qualcomm, diğer ülkelerde Apple modemleri kullanılacak

Apple 5G mmWave ağıyla uyumluluğun şart olduğu Amerika Birleşik Devletleri için Qualcomm donanımını kullanmaya devam etmeyi planlıyor. Belgeler, Kuzey Amerika pazarına yönelik cihazlarda SDX80M modem gibi çip üreticisinin çeşitli bileşenlerinin bulunduğunu gösteriyor.

Diğer bölgelerde ise akıllı telefon, Apple’ın tescilli modeminin ikinci nesli olan C2’yi kullanacak. Bileşenlerin ayrılması stratejisi, C1 ve C1X gibi mevcut Apple modem modellerinin henüz mmWave teknolojisini desteklememesinden kaynaklanıyor.

AppleInsider’ın haberine göre şirketin kendi iç teknolojisi tüm küresel yüksek hızlı talepleri karşılayana kadar bu geçiş yolunu izlemesi bekleniyor.

Bağlantı özelliklerinin yanı sıra sızdırılan dosyalar, iç tasarımda da önemli değişiklikleri ortaya koyuyor. Borneo kod adlı A20 Pro işlemcisinin CPU, GPU ve Neural Engine bloklarını ayıran WMCM tipi bir paket kullanması bekleniyor.

Bu yöntem söz konusu unsurları birleştirmede daha fazla esneklik sağlayarak, çipin tüketici için yapılandırma seçeneklerini genişletiyor.

Son olarak veriler, arka kameranın ana sensörünün iPhone 17 Pro’da kullanılan Sony IMX-903’ten yepyeni Sony IMX-905’e değiştiğini gösteriyor. Söylentilere göre bu sensör, ağır hesaplama işlemine gerek kalmadan doğal derinlik efektleri oluşturabilen değişken diyafram özelliğine sahip olabilir.

Son olarak iPhone 18 Pro modellerinin renk seçenekleri ve performans detayları da internete sızdırıldı.