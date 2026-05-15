Apple, iPhone 18 serisini kendi modemleriyle güçlendirecek

Apple uzun süredir üzerinde çalıştığı kendi 5G modemini iPhone 18 serisiyle birlikte kullanıcılara sunacak.

Yeni nesil modem, yalnızca bağlantı hızını artırmakla kalmayıp enerji verimliliğinde de önemli iyileştirmeler yaparak pil ömrünü ciddi ölçüde uzatacak.

Şirket, bu stratejik hamleyle birlikte Qualcomm’a olan bağımlılığını tamamen bitirmeyi amaçlıyor.

Teknoloji devi Apple, iPhone 18 serisi akıllı telefon ailesinin tamamına kendi geliştirdiği modemleri entegre etmeyi planlıyor. Şirket bu sayede Qualcomm tarafından sağlanan bileşenlere olan tarihsel bağımlılığına kesin olarak son vermeyi amaçlıyor.

Ortaya çıkan bu dikkat çekici raporlar, enerji verimliliğinde önemli kazanımlar olduğunu gösteriyor. Fakat asıl teknik öne çıkan özellik, mobil ağlar için üreticiye özel bir gizlilik özelliğinde yatıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

iPhone 18 özel 5G modemiyle pil ömrünü uzatacak

iOS 26.3 ile birlikte gelen, hassas konum sınırlama özelliği, telefon operatörlerinin baz istasyonları aracılığıyla kullanıcının tam koordinatlarına erişmesini engelliyor. Veri ağları artık belirli ev adresini kaydetmek yerine yalnızca yaklaşık mahalleyi görüyor. Bu da trafikte bırakılan dijital ayak izini önemli ölçüde azaltıyor.

Bu güvenlik katmanı şu anda yalnızca iPhone Air, iPhone 16e ve iPad Pro M5‘te bulunan C1 ya da C1X gibi Apple tarafından geliştirilen bir modem gerektiriyor. Mevcut iPhone 17 Pro da dahil olmak üzere Qualcomm donanımına sahip modeller bu özellikten yoksun kalmaya devam ediyor. Bu önemli eksiklik, C2 modeminin tüm iPhone 18 ailesine gelmesiyle giderilecek.

MacRumors’tan gelen bilgilere göre paylaşılan coğrafi verilerin doğruluğundaki azalma, 5G sinyalinin kalitesini veya son kullanıcının günlük internet deneyimini tehlikeye atmıyor. Performansı korumanın yanı sıra sistem acil durum çağrılarında ilk müdahale ekipleri için kesin konum bilgilerinin korunmasını sağlar ve operatörlerin yalnızca ticari amaçlarla yaptığı engellemeyi engelliyor.

Bu sistemin tam olarak işlev görmesi için ulusal ve uluslararası operatörlerin ağ altyapılarında gerekli teknik desteği uygulamaları gerekiyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Boost Mobile ve Birleşik Krallık’taki EE gibi şirketler standardı zaten benimsemiş durumda. Tüm iPhone serisine genişlemenin küresel çapta kitlesel benimsemeyi zorlayacağı bekleniyor.

Çok yakında piyasaya sürülecek Apple C2 modem, ilk sürümlerden önemli ölçüde daha yetenekli olmayı ve indirme hızlarında Qualcomm’un üst düzey çiplerine eşdeğer performans sunmayı vaat ediyor. Yeni mimari, mmWave 5G frekanslarını destekleyerek iPhone Fold ve “Pro” modellerinin ultra hızlı bağlantıyı korumasını ve yapısal gizliliği muhafaza etmesini sağlayacak.