iPhone 16e’deki “e” harfinin anlamı ne?

Apple bu hafta yeni giriş seviyesi iPhone 16e modelini piyasaya çıkardı.

Cihazın ismindeki "e" harfi pek çok kişi için merak konusu haline geldi.

Apple yaptığı açıklamada bu harfin İngilizce "every" (herkes) kelimesinden geldiğini, zira cihazın "herkes için uygun olduğunu" söyledi.

Apple’ın yeni giriş seviyesi iPhone 16e modeli yalnızca şaşırtıcı fiyatı ile değil, aynı zamanda ismiyle de büyük bir dikkat çekti. Birçok kişi cihazın isminin iPhone SE 4 olmasını bekliyordu. Fakat Apple yeni bir isimlendirme düzenine yönelmeye kararı aldı.

Special Edition (SE) serisinin sonunu getiren yeni iPhone modeli, geçen yılın Eylül ayında tanıtılan iPhone 16 ailesinin “en küçük kardeşi” olarak karşımıza çıktı. iPhone SE 4 olarak da anılan cihaz, isminde yer alan “e” takısıyla birçok teknoloji meraklısının akıllarında soru işareti oluşturdu. Peki ya cihazın ismindeki “e” harfi ne anlama geliyor? İşte detaylar…

iPhone 16e’deki “e” harfi ne anlama geliyor?

Şimdiye kadar bu tarz konularda açıklama yapmayan ve soruları yanıtsız bırakan Apple, şaşırtıcı bir şekilde bu konuya değinen bir açıklamada bulundu. 9to5Mac’in haberine göre şirket akıllardaki şüpheyi gidermeye karar verdi.

Apple yetkilisi basın toplantısında “e” harfinin aslında hiçbir şey ifade etmediğini belirtti. iPhone 16e’nin geniş bir kitleye hitap eden uygun fiyatlı bir model olma düşüncesiyle geliştirildiğini söyledi. “Herkes” için ideal bir cihaz yaratmayı hedefleyen şirket, bu nedenle İngilizce “every” anlamına gelen “herkes” kelimesinin baş harfini kullandı.

iPhone 16e’deki ‘e’ harfi belirli bir anlamı olmasa da Apple’ın uygun fiyatlı ürün grubunun kimliğinde bir değişimi temsil ediyor. Modern özellikleri benimserken daha ekonomik bir konumlandırmayı da sürdüren model, en gelişmiş modellere para ödemeden güncellenmiş bir iPhone arayanlar için ilgi çekici bir seçenek haline geliyor.

Teknoloji devi Apple geçmişte de cihazlarını benzer göndermeli harflerle süslemişti. Ürün kataloğuna şimdiye kadar “S”, “R” ve “SE” gibi ekleri zaten kullanan şirket, iPhone 5C’de “renkli” anlamına gelen “colour” kelimesinden ilham almıştı. iPhone 3GS’deki “S” harfinin ise “hız” anlamına gelen “speed” kelimesinden ilham alındığı biliniyor.

iPhone 16e teknik özellikleri

Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

146,7 x 71,5 x 7,8 mm Ağırlık: 167 gram

167 gram Ekran: 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve ikinci nesil Seramik Kalkan, HDR10+ ve Dolby Vision özellikli 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve ikinci nesil Seramik Kalkan, HDR10+ ve Dolby Vision özellikli 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A18 (4 Çekirdekli GPU)

Apple A18 (4 Çekirdekli GPU) RAM ve depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama alanı

128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama alanı Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığı ve OIS’li tek 48MP arka kamera

f/1.6 diyafram açıklığı ve OIS’li tek 48MP arka kamera Selfie kamerası: f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC Pil: 26 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil, 7,5 W kablosuz şarj

26 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil, 7,5 W kablosuz şarj İşletim sistemi: iOS 18

iOS 18 Renk seçenekleri: Siyah ve beyaz

Siyah ve beyaz Diğer özellikler: Face ID, aksiyon tuşu, uydu iletişimi (bölgeye bağlı) ve suya ve toza karşı IP68 sertifikası

iPhone 16e fiyatları