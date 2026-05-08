Amiral gemisi katili Honor 600 serisi Türkiye’de: İşte fiyatları ve özellikleri

Global pazarda büyük ilgi gören Honor 600 serisi Türkiye'de satışa sunuldu.

Serinin standart modeli Honor 600 ve üst düzey donanıma sahip Honor 600 Pro, lansmana özel 34.999 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Cihazlar yüksek yenileme hızına sahip ekranları, gelişmiş kamera yetenekleri ve iPhone 17 Pro'ya benzer şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Amiral gemisi katili donanımıyla dikkatleri üzerine çeken Honor 600 serisi akıllı telefon modelleri nihayet Türkiye pazarında satışa çıktı. Yakın zaman önce duyurulan cihazlar, Apple’ın radikal tasarım değişiklikleriyle dikkat çeken iPhone 17 Pro ailesine benzer bir görünümle karşımıza çıkıyor.

Bir süredir teknoloji meraklılarının radarında olan yeni Honor telefonları artık ülkemizde resmi olarak listeleniyor. Göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapan model, üst düzey performansı ve gelişmiş mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle adından söz ettiriyor.

Honor 600 ve 600 Pro’nun Türkiye fiyatları açıklandı

Yüksek performansı ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Honor 600 serisi akıllı telefon modellerinin Türkiye satış fiyatları belli oldu. Şu anda ülkemizde siparişe açılan modeller 8 GB / 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama alanı opsiyonlarıyla listeleniyor:

Honor 600 5G (8 GB RAM ve 256 GB depolama): 39.999 TL ( lansmana özel 34.999 TL )

(8 GB RAM ve 256 GB depolama): ( ) Honor 600 Pro 5G (12 GB RAM ve 512 GB depolama): 64.999 TL (lansmana özel 61.999 TL)

Honor 600 serisi neler sunuyor?

Honor 600 serisi üst düzey özellikleri ile dikkat topluyor. Özellikle de serinin “Pro” seçeneği, iddialı mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle fark yaratıyor. Seride yer alan iki model şu özelliklerle karşımıza çıkıyor:

Honor 600 teknik özellikleri

Ekran: 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,57 inç OLED ekran

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 1/1.4″ 200 MP ana sensör ve 112º görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş açılı sensör

Dayanıklılık: IP69K sertifikası

Batarya kapasitesi: USB-C üzerinden 80W ve kablosuz olarak 27W şarj destekli 7.000 mAh kapasiteli pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzü

Honor 600 Pro teknik özellikleri

Ekran: 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,57 inç OLED ekran

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 1/1.4″ 200 MP ana sensör, 112º görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş açılı sensör ve 3,5x zoom özellikli 50 MP telefoto sensör



Dayanıklılık: IP69K sertifikası

Batarya kapasitesi: USB-C üzerinden 80W ve kablosuz olarak 50W şarj destekli 7.000 mAh kapasiteli pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzü