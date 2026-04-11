Samsung’un üçe katlanan telefonu ABD’de sadece 5 dakikada tükendi

Reklam

Samsung'un üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z Trifold, ABD'de ön siparişe açıldıktan sadece 5 dakika sonra tamamen tükendi.

Yüksek fiyat etiketine rağmen tüketiciler stokları eritti.

Cihazın ABD'de stoklarının yenilenmeyeceği ve bir daha satışa çıkmayacağı doğrulandı.

Samsung’un üçe katlanabilen akıllı telefonu Galaxy Z TriFold son ve yıldırım hızındaki bir parti halinde Amerika Birleşik Devletleri’nde mağazalara geri döndü. Fakat cihaz neredeyse anında tükendi. Ürünün rafları silip süpürmesi yalnızca 5 dakika sürdü.

Birkaç gün önce duyurulduğu gibi Samsung, daha önce yapılan küçük ve duyurulmamış bir stok yenilemesinin ardından 10 Nisan’da Galaxy Z TriFold’u yeniden ABD’de satışa sundu. Beklendiği gibi yüksek talep ve sınırlı üretim, stokların kısa sürede tükenmesine ve tüm ünitelerin 5 dakika gibi kısa bir süre içinde satılmasına yol açtı.

Reklam

Galaxy Z Trifold stokları saniyeler içinde eridi

Şu anda ABD’de üçe katlanabilir Samsung Galaxy Z TriFold modelini satın almak isteyen kullanıcılar, ürün sayfasında “tükendi” yazısıyla karşılaşıyor. Bunun yanı sıra tavsiye edilmese de cihaz karaborsada da fahiş fiyatlarla listeleniyor.

Samsung’un resmi internet sitesindeki kullanıcılar, cihazı ABD’de test edebilecekleri belirli fiziksel mağazalara yönlendiriliyor. Fakat buna rağmen, uygulamalı deneyim asıl sorunu çözmüyor. Yani tüketiciler telefonu yine de satın alamıyor. Benzer bir durum, talebi karşılamak için üretimi artırılan Galaxy S26 Ultra’da da yaşanmıştı.

Son olarak Samsung da resmi olarak bunun ABD’de mevcut son parti olduğunu ve yeni stok planının olmayacağını doğruladı. SammyGuru’ya göre bu açıklama, cihazın ticari döngüsünü sona erdiğine işaret ediyor. Bu da ürünü şirketin şimdiye kadarki en nadir telefonlarından biri haline getiriyor.

Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri

Boyutlar: Katlanmış hali 159,2 x 75 x 12,9 mm, a çık hali 159,2 x 214,1 x 3,9-4,2 mm

Ağırlık: 309 gram

Dahili ekran: QXGA+ çözünürlüklü (2160 x 1584 piksel) dahili 10 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 1600 nit tepe parlaklık

Harici ekran: FHD+ çözünürlüklü (2520 x 1080 piksel) 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklık, Corning Gorilla Glass Ceramic 2

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Ön kamera: 10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120º) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4, 3x optik zoom)

Batarya kapasitesi: 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, s tereo ses ve IP48 sertifikası

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8 kullanıcı arayüzü