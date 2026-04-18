Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Sınırlı sayıda üretilen Samsung Galaxy Z TriFold satışları resmen sona erdi

    Samsung'un üçe katlanan Galaxy Z TriFold modeli, son partinin de dakikalar içinde tükenmesiyle birlikte resmi satış hayatını noktaladı.
    Samsung Galaxy Z TriFold
    • Samsung üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold'un satışlarını resmi olarak sonlandırdı.
    • ABD ve diğer global pazarlar için ayrılan son stoklar da dakikalar içinde tükendi.
    • Şirket, bu partinin son olduğunu ve yeni bir stok yenilemesi planlanmadığını teyit etti.
    • Mevcut modelin üretimini durduran şirket, odak noktasını bir sonraki nesil olan Galaxy Z TriFold 2'ye çevirdi.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen üçe katlanabilir Galaxy Z TriFold modeli için yolun sonuna gelindi. İlk günden itibaren belirli pazarlarda sınırlı üretim kapasitesi ile raflara gelen “premium” ürün, artık resmi stoklar tamamen eridi.

    Yakın zaman önce Galaxy Z TriFold’un stokları ABD pazarında son kez yenilenmişti. Beklenildiği gibi bu parti de yalnızca beş dakika gibi rekor bir sürede tükendi. Şirket, mevcut model için yeni bir üretim dalgası planlanmadığını kamuoyuna açıkladı.

    Galaxy Z TriFold efsanesi kısa sürdü

    Samsung’un Galaxy Z TriFold için sınırlı stok stratejisi benimsediğini ve daha deneysel bir yaklaşımla piyasaya sürdüğü zaten bilinen bir gerçekti. Bununla birlikte TriFold modelinin üretimi de daha önce durdurulmuştu ve mevcut stoklar son kalanlardı.

    Samsung, üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold modelini Aralık 2025‘te resmi olarak piyasaya sürdü. Cihaz yaklaşık 2.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

    Samsung Galaxy Z TriFold üçe katlanabilir telefon

    9to5Google’a göre bu cihazın hedef kitlesi teknoloji meraklıları olduğundan dolayı niş bir ürün olarak kategorize ediliyor. Fakat buna rağmen cihaz, Samsung tarafından satışa sunulan tüm stokları hızla tüketti.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Ürünün olağanüstü satış performansı, konsepti geliştirmeye devam eden ve bu modelin halefi üzerinde çalışan Samsung için olumlu bir işaret gibi görünüyor. Beklendiği gibi katlanabilir telefonun yeni neslinde çeşitli iyileştirmeler uygulanacak.

    Galaxy Z Fold 7’nin kalınlığını önemli ölçüde azaltmasıyla birçok uzmandan övgü alan şirket, gelecek nesillerde daha da ileri gitmeyi hedefliyor. Şirketin tedarik zincirine yakın kaynaklara göre Samsung mühendisleri Galaxy Z TriFold 2 için sıfırdan bir menteşe geliştirmeye çalışıyor.

    Samsung Galaxy Z TriFold üçe katlanabilir telefon

    2025 yılının sonlarında piyasaya sürülen orijinal model, tamamen açıkken 3,9 mm ile 4,2 mm arasında değişen bir kalınlığa sahipken, kapalıyken 12,9 mm’ye kadar çıkıyor.

    İki büyük ekrana sahip olduğu düşünüldüğünde bu makul bir kalınlık gibi görünüyor. Fakat şirket, bununla yetinmeyip günlük kullanımı daha konforlu hale getirmek için kalınlığı daha da azaltmayı hedefliyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri

    • Boyutlar: Katlanmış hali 159,2 x 75 x 12,9 mm, açık hali 159,2 x 214,1 x 3,9-4,2 mm
    • Ağırlık: 309 gram
    • Dahili ekran: QXGA+ çözünürlüklü (2160 x 1584 piksel) dahili 10 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 1600 nit tepe parlaklık
    • Harici ekran: FHD+ çözünürlüklü (2520 x 1080 piksel) 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklık, Corning Gorilla Glass Ceramic 2
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
    • RAM kapasitesi: 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı
    • Ön kamera: 10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens
    • Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120º) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4, 3x optik zoom)
    • Batarya kapasitesi: 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil
    • Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, stereo ses ve IP48 sertifikası
    • İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.