Sınırlı sayıda üretilen Samsung Galaxy Z TriFold satışları resmen sona erdi

Samsung üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold'un satışlarını resmi olarak sonlandırdı.

ABD ve diğer global pazarlar için ayrılan son stoklar da dakikalar içinde tükendi.

Şirket, bu partinin son olduğunu ve yeni bir stok yenilemesi planlanmadığını teyit etti.

Mevcut modelin üretimini durduran şirket, odak noktasını bir sonraki nesil olan Galaxy Z TriFold 2'ye çevirdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen üçe katlanabilir Galaxy Z TriFold modeli için yolun sonuna gelindi. İlk günden itibaren belirli pazarlarda sınırlı üretim kapasitesi ile raflara gelen “premium” ürün, artık resmi stoklar tamamen eridi.

Yakın zaman önce Galaxy Z TriFold’un stokları ABD pazarında son kez yenilenmişti. Beklenildiği gibi bu parti de yalnızca beş dakika gibi rekor bir sürede tükendi. Şirket, mevcut model için yeni bir üretim dalgası planlanmadığını kamuoyuna açıkladı.

Galaxy Z TriFold efsanesi kısa sürdü

Samsung’un Galaxy Z TriFold için sınırlı stok stratejisi benimsediğini ve daha deneysel bir yaklaşımla piyasaya sürdüğü zaten bilinen bir gerçekti. Bununla birlikte TriFold modelinin üretimi de daha önce durdurulmuştu ve mevcut stoklar son kalanlardı.

Samsung, üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold modelini Aralık 2025‘te resmi olarak piyasaya sürdü. Cihaz yaklaşık 2.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

9to5Google’a göre bu cihazın hedef kitlesi teknoloji meraklıları olduğundan dolayı niş bir ürün olarak kategorize ediliyor. Fakat buna rağmen cihaz, Samsung tarafından satışa sunulan tüm stokları hızla tüketti.

Samsung, Galaxy Z TriFold 2 için yeni bir menteşe sistemi tasarlıyor

Ürünün olağanüstü satış performansı, konsepti geliştirmeye devam eden ve bu modelin halefi üzerinde çalışan Samsung için olumlu bir işaret gibi görünüyor. Beklendiği gibi katlanabilir telefonun yeni neslinde çeşitli iyileştirmeler uygulanacak.

Galaxy Z Fold 7’nin kalınlığını önemli ölçüde azaltmasıyla birçok uzmandan övgü alan şirket, gelecek nesillerde daha da ileri gitmeyi hedefliyor. Şirketin tedarik zincirine yakın kaynaklara göre Samsung mühendisleri Galaxy Z TriFold 2 için sıfırdan bir menteşe geliştirmeye çalışıyor.

2025 yılının sonlarında piyasaya sürülen orijinal model, tamamen açıkken 3,9 mm ile 4,2 mm arasında değişen bir kalınlığa sahipken, kapalıyken 12,9 mm’ye kadar çıkıyor.

İki büyük ekrana sahip olduğu düşünüldüğünde bu makul bir kalınlık gibi görünüyor. Fakat şirket, bununla yetinmeyip günlük kullanımı daha konforlu hale getirmek için kalınlığı daha da azaltmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri

Boyutlar: Katlanmış hali 159,2 x 75 x 12,9 mm, a çık hali 159,2 x 214,1 x 3,9-4,2 mm

Ağırlık: 309 gram

Dahili ekran: QXGA+ çözünürlüklü (2160 x 1584 piksel) dahili 10 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 1600 nit tepe parlaklık

Harici ekran: FHD+ çözünürlüklü (2520 x 1080 piksel) 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklık, Corning Gorilla Glass Ceramic 2

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Ön kamera: 10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120º) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4, 3x optik zoom)

Batarya kapasitesi: 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, s tereo ses ve IP48 sertifikası

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8 kullanıcı arayüzü