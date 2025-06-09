iOS 26’nın tanıtılacağı WWDC 2025 nasıl izlenir?

WWDC 2025 bu akşam Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak.

Merakla beklenen etkinlikte şirket iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 gibi yeni güncellemelerini tanıtacak.

Etkinlik online olarak internet üzerinden takip edilebilecek.

Teknoloji devi Apple bugün iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 olarak yeniden adlandırılacak yeni işletim sistemi sürümlerini tanıtmak için WWDC 2025 etkinliği ile karşımıza çıkacak. Tüm haberleri ilk elden görmek için etkinliği canlı olarak takip etmek mümkün olacak.

Siz de Apple’ın heyecan dolu sunumunu online olarak takip edebilirsiniz. Şirketin resmi internet sitesinde ve ayrıca çeşitli kanallarda izleyicilere sunulacak olan canlı yayın, başta iOS 26 olmak üzere markanın bir dizi sürpriz duyurusuna ev sahipliği yapacak.

WWDC 2025 ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Etkinlik bugün Apple’ın resmi YouTube kanalında ve ayrıca şirketin web sitesinde Türkiye saatiyle 20:00’de canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdaki videodan etkinlik başladığında bildirim almak için kayıt olmanız mümkün:

Etkinliğin yaklaşık bir buçuk ila iki saat sürmesi bekleniyor. Etkinlik sırasında Apple’ın tüm sistemleri için yeni özellikler açıklaması bekleniyor.

Özellikle de 10 yıldır en büyük görsel yenilemesini alması beklenen iOS 26 işletim sistemine, yeni bir formatta ikonlara ve şeffaf öğelere sahip bir Liquid Glass tasarımına odaklanması bekleniyor. Güncellemeyi destekleyecek iPhone’lar şunlar olacak:

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. nesil

macOS 26’nın da büyük tasarım değişiklikleriyle aynı muameleyi görmesi beklenirken, watchOS 26’nın Widget Center’da üçüncü parti widget’lara destek ve çeşitli görsel değişiklikler sunacağı söyleniyor. Yeni güncellemeyle uyumlu Apple Watch cihazları ise şu şekilde sıralanıyor: