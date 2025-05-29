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    Apple, iOS 19’un ismini “iOS 26” olarak değiştirebilir

    Apple, WWDC25 etkinliğinde duyurulacak iOS 19 işletim sisteminin adını "iOS 26" olarak daha basitleştirerek yenileyebilir.
    iOS 26
    • Apple, yazılım güncellemeleri için isim değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.
    • iOS 19'un ismini daha kolay anlaşılır olması bakımından iOS 26 olabilir.
    • Şirket ayrıca iPadOS, watchOS, macOS, tvOS ve visionOS yazılımlarının isimlerini de yıllara göre etiketlemeyi planlıyor.

    Teknoloji devi Apple’ın yazılım güncellemelerinin isimlendirilmesinde beklenmedik bir dönüşüm yaşanıyor. Bu önemli dönüşümün önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor. Apple’ın o tarihten itibaren tüm yazılım güncellemelerinin isimlendirme şemasında değişikliğe gitmeyi planladığı söyleniyor.

    Apple’ın yeni yıl stratejisi kapsamında iOS 19 işletim sisteminin ismini “iOS 26” olarak değiştireceği söyleniyor. Aynı zamanda bu değişikliğin tüm yazılım güncellemelerine uygulanacağı yönünde dedikodular da ortalıkta dolaşıyor.

    Bir sonraki yazılım güncellemesinin adı olarak iOS 19 yerine iOS 26’nın seçilmesi, Apple’ın tüketiciler ve profesyoneller için sürüm tanımlamayı basitleştirme ihtiyacından doğuyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

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    Apple güncelleme isimlerini “yıllara göre” basitleştirebilir

    iOS ve iPadOS güncellemeleriyle uyumlu olan tvOS haricinde, Apple ürünleri için her yazılım güncellemesine farklı isimler verilecek. Ancak diğer güncellemelerin farklı isimleri var ve bu durum biraz karışıklığa yol açabilecek.

    Apple’ın iOS ve diğer yazılım güncellemelerinde yapacağı herhangi bir yeniden markalama, genel şemanın basitleştirilmesine yol açacak. Şirketin değişikliğe gitmesi durumunda yeni isimler şu şekilde karşımıza çıkacak:

    • iOS 19: iOS 26
    • iPadOS 19: iPadOS 26
    • watchOS 12: watchOS 26
    • macOS 16: macOS 26
    • tvOS 19: tvOS 26
    • visionOS 3: visionOS 26

    Ortaya çıkan bu yeni isimler daha anlaşılır ve akılda kalıcı oluyor. Bloomberg gibi kaynaklara göre Apple, “markasını tutarlı kılmak ve müşterileri ve geliştiricileri şaşırtabilecek bir yaklaşımdan vazgeçmek” amacıyla bu değişikliği uygulamayı düşünüyor.

    iOS 26

    Şirketin watchOS ve tvOS dahil tüm platformlarını yeniden tasarlamayı planlaması nedeniyle yenilenen isimlendirme şeması mantıklı görünüyor. Pu platformlar visionOS ile tanıtılan cam benzeri şeffaflık efektlerinden esinlenen tasarım öğelerini içerebilir.

    Şirketin yazılım güncellemelerinin tasarımını ve isimlerini birleştirmek istediği, geleceğe yönelik bir yenileme çalışması planlandığı görülüyor. Apple yazılım güncellemeleri genellikle 1’den başlıyor ve her yıl artıyor.

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    Ortaya çıkan bu dikkat çekici gelişme ilk başta biraz kafa karışıklığına yol açsa da bu olası kararın arkasındaki mantık; şirket, son kullanıcı ve en önemlisi de geliştiriciler için sağlam görünüyor.

    Şirketin iOS 25 mi yoksa iOS 26 mı adını tercih edeceğini anlamak için, 2025 yılına denk gelmesi nedeniyle resmi onayı beklememiz gerekiyor. Merakla beklenen yeni işletim sistemi Haziran ayındaki WWDC25 etkinliğinde duyurulacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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