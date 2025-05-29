Apple, iOS 19’un ismini “iOS 26” olarak değiştirebilir

Apple, yazılım güncellemeleri için isim değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

iOS 19'un ismini daha kolay anlaşılır olması bakımından iOS 26 olabilir.

Şirket ayrıca iPadOS, watchOS, macOS, tvOS ve visionOS yazılımlarının isimlerini de yıllara göre etiketlemeyi planlıyor.

Teknoloji devi Apple’ın yazılım güncellemelerinin isimlendirilmesinde beklenmedik bir dönüşüm yaşanıyor. Bu önemli dönüşümün önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor. Apple’ın o tarihten itibaren tüm yazılım güncellemelerinin isimlendirme şemasında değişikliğe gitmeyi planladığı söyleniyor.

Apple’ın yeni yıl stratejisi kapsamında iOS 19 işletim sisteminin ismini “iOS 26” olarak değiştireceği söyleniyor. Aynı zamanda bu değişikliğin tüm yazılım güncellemelerine uygulanacağı yönünde dedikodular da ortalıkta dolaşıyor.

Bir sonraki yazılım güncellemesinin adı olarak iOS 19 yerine iOS 26’nın seçilmesi, Apple’ın tüketiciler ve profesyoneller için sürüm tanımlamayı basitleştirme ihtiyacından doğuyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Apple güncelleme isimlerini “yıllara göre” basitleştirebilir

iOS ve iPadOS güncellemeleriyle uyumlu olan tvOS haricinde, Apple ürünleri için her yazılım güncellemesine farklı isimler verilecek. Ancak diğer güncellemelerin farklı isimleri var ve bu durum biraz karışıklığa yol açabilecek.

Apple’ın iOS ve diğer yazılım güncellemelerinde yapacağı herhangi bir yeniden markalama, genel şemanın basitleştirilmesine yol açacak. Şirketin değişikliğe gitmesi durumunda yeni isimler şu şekilde karşımıza çıkacak:

iOS 19: iOS 26

iOS 26 iPadOS 19: iPadOS 26

iPadOS 26 watchOS 12: watchOS 26

watchOS 26 macOS 16: macOS 26

macOS 26 tvOS 19: tvOS 26

tvOS 26 visionOS 3: visionOS 26

Ortaya çıkan bu yeni isimler daha anlaşılır ve akılda kalıcı oluyor. Bloomberg gibi kaynaklara göre Apple, “markasını tutarlı kılmak ve müşterileri ve geliştiricileri şaşırtabilecek bir yaklaşımdan vazgeçmek” amacıyla bu değişikliği uygulamayı düşünüyor.

Şirketin watchOS ve tvOS dahil tüm platformlarını yeniden tasarlamayı planlaması nedeniyle yenilenen isimlendirme şeması mantıklı görünüyor. Pu platformlar visionOS ile tanıtılan cam benzeri şeffaflık efektlerinden esinlenen tasarım öğelerini içerebilir.

Şirketin yazılım güncellemelerinin tasarımını ve isimlerini birleştirmek istediği, geleceğe yönelik bir yenileme çalışması planlandığı görülüyor. Apple yazılım güncellemeleri genellikle 1’den başlıyor ve her yıl artıyor.

Ortaya çıkan bu dikkat çekici gelişme ilk başta biraz kafa karışıklığına yol açsa da bu olası kararın arkasındaki mantık; şirket, son kullanıcı ve en önemlisi de geliştiriciler için sağlam görünüyor.

Şirketin iOS 25 mi yoksa iOS 26 mı adını tercih edeceğini anlamak için, 2025 yılına denk gelmesi nedeniyle resmi onayı beklememiz gerekiyor. Merakla beklenen yeni işletim sistemi Haziran ayındaki WWDC25 etkinliğinde duyurulacak.