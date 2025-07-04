iOS 26 ile iPhone’ların kilit ekranı yenileniyor

Apple'ın yeni Liquid Glass kullanıcı arayüzü, kilit ekranınad saat ve kontrol butonlarına saydam, cam benzeri bir görünüm katıyor.

Şirket artık 2D fotoğrafları üç boyutlu hale getirerek kilit ekranına derinlik katacak.

Öte yandan animasyonlu albüm kapakları ve adaptif saat düzeni de kilit ekranını dinamik bir hale getirmeye yardımcı olacak.

Apple, iOS 26 işletim sistemi ile birlikte kilit ekranı tasarımını görsel ve deneyimsel açıdan yeniden ele alarak doğrudan etkileşimi artırmaya yöneliyor. Şirketin yeni Liquid Glass tasarımıyla birlikte kullanıcılara kilit ekranında bir dizi işlevsel yenilik sunulması planlanıyor.

iOS 26’ın tasarımı, dinamik animasyonları ve yeni özelleştirme seçenekleriyle beraber kilit ekranına yeni bir soluk getiriyor. iPhone’ların kilit ekranını renklendirecek yenilikleri sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…

iOS 26 kilit ekranı nasıl görünecek?

MacRumors’un aktardığı bilgilere göre Apple, iOS 26 ile kilit ekranına büyük bir görsel yenileme getiriyor. Kilit ekranı deneyimi artık kısmen Liquid Glass stilinin tanıtılması sayesinde daha sürükleyici ve rafine bir hale geliyor.

Saat, widget’lar, düğmeler ve bildirimlerde görülen bu yeni tasarım, sıvı cam yüzey gibi akışkan ve parlak bir malzeme izlenimi veriyor. iPhone’u hafifçe eğerek arayüze derinlik ve dinamizm katan ince bir yansıma veya parıltı efekti ortaya çıkıyor.

Saat artık daha şeffaf görünecek

Saat tasarımı bu geliştirmenin özel parçalarından biri olacak. Bu yenilik şu anda Liquid Glass’ta görüntülenebiliyor. Fakat bu seçenek şu anda ilk kullanılabilir yazı tipiyle sınırlı durumda.

Apple’ın bu özelliği iOS 26’nın son sürümüne kadar diğer yazı tiplerine genişletmesi muhtemel görünüyor. Aynı zamanda saat da daha esnek bir hale geliyor. Daha akıcı ve kişiselleştirilmiş bir entegrasyon için seçilen duvar kağıdına gerçek zamanlı olarak uzayıp uyum sağlayabiliyor.

Yeni widget düzeni

iOS 26 ile gelecek bir diğer dikkat çeken bir diğer yeni özellik ise widget’ların düzeni ile ilgili oluyor. Şimdiye kadar saatin altında sabit kalmışlardı. Fakat iOS 26 yeni bir organizasyon mantığı sunuyor.

Saati büyütmeyi seçerseniz widget’lar otomatik olarak kilit ekranının alt kısmına geçerek estetikten ödün vermeden daha dengeli ve okunabilir bir düzen sunuyor.

Üç boyutlu duvar kağıtları

Apple, her zamanki gibi iOS 26’nın yayınlanmasına eşlik edecek yeni bir resmi duvar kağıdı da sunuyor. Fakat bu yıl kişisel duvar kağıtlarıyla birlikte yepyeni bir özelliğe kavuşuyor. Dinamik bir 3D mekansal efektler göz alıcı bir görünüm ortaya koyuyor.

Artık telefonun basitçe eğilmesiyle görüntünün “hareket etmesini” sağlıyor. Bu da duvar kağıdını canlı ve duyarlı hale getiriyor. Bu görsel ayrıntı gerçek bir derinlik hissi yaratıyor. Aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirmeye de katkıda bulunuyor.

Apple Music tasarımı

Tüm bunların yanı sıra ayrıca Apple Music uygulaması da kilit ekranında bir “makyaj” geçiriyor. Animasyonlu albüm resmi artık doğrudan kilit ekranında akıcı bir stilde ve gerçek zamanlı olarak, sanki uygulamanın içindeymişsiniz gibi görünüyor.

Dinlemenize eşlik edecek daha zengin bir görsel deneyim sunuluyor. Üstelik bu özelliğin diğer müzik akışı hizmetleri için de kullanılabileceği vurgulanıyor.

Merakla beklenen yeni iOS 26 işletim sistemi, iPhone 17’nin piyasaya sürülmesiyle birlikte Eylül ayında genel kullanıma açılacak. Fakat şirketin henüz resmi bir tarih bildirmediğini ekleyelim.