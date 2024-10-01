iPhone 16 fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 16 serisi büyük ilgi toplarken, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışılan konulardan biri olan iPhone 16 fiyatları ise özellikle enflasyon oranı yüksek olan ülkelerdeki vatandaşları biraz üzdü.

Dünya genelinde satışa sunulan iPhone 16 serisinin satış fiyatları ABD gibi bazı ülkelerde değişmedi. Ancak Türkiye ve Brezilya gibi enflasyon oranı yüksek olan ülkelerde ve Norveç, İsveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde oldukça yüksek rakamlarla karşımıza çıktı.

Peki iPhone 16 serisi hangi ülkede ne kadara satılıyor? iPhone 16’nin en ucuz olduğu veya en pahalı olduğu ülkeler hangileri? iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in fiyatlarını kıyasladığımız bu yazımızda detayları bulabilirsiniz.

GENEL ÖZET:

En ucuz ülkeler: ABD, Çin, Japonya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri

ABD, Çin, Japonya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri En pahalı ülkeler: Türkiye, Brezilya, Finlandiya, İsveç, Hindistan

iPhone 16 fiyatları – Ülke karşılaştırması

Farklı iPhone 16 modelleri ve depolama seçeneklerine göre hazırlanan aşağıdaki fiyat tablolarından iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin 38 ülkedeki satış fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

AYRICA BKZ: iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra

iPhone 16 fiyatları

iPhone 16 128GB ↓ 256GB 512GB ABD $829 $929 $1129 Çin $846 $987 $1268 Kanada $873 $989 $1221 Japonya $887 $994 $1207 Tayland $897 $1017 $1257 BAE $925 $1034 $1266 Malezya $930 $1046 $1278 Tayvan $937 $1046 $1265 Vietnam $937 $1059 $1304 Avustralya $937 $1071 $1306 Güney Kore $941 $1054 $1280 Hindistan $952 $1071 $1310 Filipinler $982 $1107 $1321 Yeni Zelanda $987 $1111 $1357 Singapur $1000 $1116 $1347 İsviçre $1001 $1119 $1354 Şili $1016 $1145 $1391 Meksika $1029 $1158 $1315 Polonya $1033 $1162 $1420 Lüksemburg $1039 $1179 $1447 İngiltere $1049 $1180 $1443 Avusturya $1052 $1197 $1474 Almanya $1052 $1197 $1474 Çekya $1058 $1190 $1454 İspanya $1064 $1208 $1485 Fransa $1075 $1219 $1496 Hollanda $1075 $1219 $1496 Belçika $1075 $1219 $1496 İrlanda $1086 $1230 $1507 İtalya $1086 $1230 $1507 Portekiz $1097 $1241 $1518 Finlandiya $1108 $1252 $1529 Danimarka $1114 $1263 $1560 İsveç $1121 $1267 $1559 Macaristan $1121 $1261 $1542 Norveç $1122 $1253 $1533 Brezilya $1386 $1528 $1795 Türkiye $1914 $2062 $2356

AYRICA BKZ: iPhone 16 ve iPhone 16 Plus özellikleri

iPhone 16 Plus fiyatları

iPhone 16 Plus 128GB ↓ 256GB 512GB ABD $929 $1029 $1229 Çin $987 $1128 $1409 Kanada $989 $1105 $1336 Japonya $994 $1100 $1313 Güney Kore $1017 $1130 $1355 Tayvan $1031 $1140 $1359 BAE $1034 $1143 $1375 Malezya $1046 $1162 $1395 Tayland $1047 $1167 $1407 Vietnam $1059 $1181 $1426 Hindistan $1071 $1191 $1429 Avustralya $1071 $1205 $1440 Singapur $1077 $1193 $1424 Yeni Zelanda $1111 $1234 $1481 İsviçre $1119 $1236 $1472 Şili $1123 $1252 $1498 Filipinler $1125 $1250 $1464 Polonya $1162 $1291 $1549 İngiltere $1180 $1311 $1574 Meksika $1183 $1312 $1569 Çekya $1190 $1322 $1587 Lüksemburg $1200 $1339 $1607 Avusturya $1219 $1363 $1640 Almanya $1219 $1363 $1640 İspanya $1230 $1374 $1651 Fransa $1241 $1385 $1662 Belçika $1241 $1385 $1662 Hollanda $1241 $1385 $1662 İrlanda $1252 $1396 $1674 İtalya $1252 $1396 $1674 Macaristan $1261 $1401 $1682 Norveç $1262 $1393 $1674 Danimarka $1263 $1412 $1709 Portekiz $1263 $1407 $1685 İsveç $1267 $1413 $1706 Finlandiya $1274 $1418 $1696 Brezilya $1688 $1830 $2097 Türkiye $2180 $2327 $2621

iPhone 16 Pro fiyatları

iPhone 16 Pro 128GB ↓ 256GB 512GB 1TB ABD $999 $1099 $1299 $1499 Kanada $1120 $1236 $1468 $1700 Çin $1128 $1268 $1550 $1832 Japonya $1136 $1242 $1456 $1669 Tayvan $1156 $1265 $1485 $1704 Malezya $1162 $1278 $1511 $1743 Güney Kore $1167 $1280 $1506 $1732 BAE $1170 $1279 $1511 $1742 Vietnam $1181 $1304 $1548 $1793 Tayland $1197 $1317 $1557 $1797 Avustralya $1205 $1339 $1574 $1804 Singapur $1231 $1347 $1578 $1808 Yeni Zelanda $1234 $1357 $1604 $1851 İsviçre $1236 $1354 $1590 $1826 Filipinler $1250 $1375 $1589 $1804 İngiltere $1311 $1443 $1705 $1968 Şili $1316 $1444 $1691 $1937 Lüksemburg $1318 $1457 $1725 $1994 Çekya $1322 $1454 $1719 $1983 Avusturya $1330 $1474 $1751 $2028 Almanya $1330 $1474 $1751 $2028 Meksika $1338 $1466 $1724 $1981 İspanya $1352 $1496 $1773 $2051 Belçika $1363 $1507 $1784 $2062 Fransa $1363 $1507 $1784 $2062 Hollanda $1363 $1507 $1784 $2062 Polonya $1369 $1498 $1756 $2014 İtalya $1374 $1518 $1796 $2073 İrlanda $1374 $1518 $1796 $2073 Portekiz $1385 $1529 $1807 $2084 Finlandiya $1396 $1540 $1818 $2095 Macaristan $1401 $1542 $1822 $2102 Norveç $1402 $1533 $1814 $2095 Danimarka $1412 $1560 $1857 $2155 İsveç $1413 $1559 $1852 $2144 Hindistan $1429 $1548 $1786 $2025 Brezilya $1866 $2008 $2275 $2541 Türkiye $2445 $2592 $2886 $3181

AYRICA BKZ: iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max özellikleri

iPhone 16 Pro Max fiyatları

iPhone 16 Pro Max 256GB 512GB 1TB ABD $1199 $1399 $1599 Japonya $1349 $1560 $1775 Kanada $1352 $1584 $1816 BAE $1388 $1620 $1851 Malezya $1395 $1627 $1860 Tayvan $1406 $1626 $1845 Çin $1409 $1691 $1973 Vietnam $1426 $1670 $1915 Güney Kore $1431 $1657 $1882 Avustralya $1440 $1674 $1909 Singapur $1462 $1693 $1924 Tayland $1467 $1707 $1947 İsviçre $1472 $1708 $1944 Yeni Zelanda $1481 $1728 $1975 Filipinler $1518 $1732 $1946 Şili $1573 $1819 $2065 İngiltere $1574 $1836 $2099 Lüksemburg $1586 $1854 $2122 Çekya $1587 $1851 $2116 Meksika $1595 $1852 $2110 Avusturya $1607 $1884 $2161 Almanya $1607 $1884 $2161 Polonya $1627 $1885 $2143 İspanya $1629 $1906 $2184 Fransa $1640 $1917 $2195 Belçika $1640 $1917 $2195 Hollanda $1640 $1917 $2195 İrlanda $1651 $1929 $2206 İtalya $1651 $1929 $2206 Portekiz $1662 $1940 $2217 Finlandiya $1674 $1951 $2228 Macaristan $1682 $1962 $2242 Norveç $1683 $1964 $2244 İsveç $1706 $1998 $2291 Danimarka $1709 $2006 $2303 Hindistan $1727 $1965 $2203 Brezilya $2221 $2488 $2754 Türkiye $2945 $3240 $3534

NOTLAR:

Fiyatlar 13 Eylül 2024 tarihli döviz kurlarına göre Amerikan Doları (USD) ile hesaplanmıştır. Dolayısıyla fiyatlar güncel kurlara göre değişiklik gösterebilir.

Fiyatlar SIM’siz fiyatlardır. Bazı ülkelerde iPhone satışları SIM’li olarak yapılabilmektedir.

Ülke sıralamaları varsayılan olarak 128GB seçeneğine göre artan olarak yapılmıştır.

iPhone Türkiye’de neden pahalı?

Öncelikle Türkiye’deki fiyatların bu kadar yüksek olmasının iPhone modellerine özgü bir durum olmadığını belirtmek gerekiyor. Zira Türkiye’de genel olarak cep telefonlarının fiyatları diğer ülkelere göre daha yüksektir.

Birçok farklı etken olmasıyla birlikte bunun en büyük nedeni, cep telefonu satışlarından alınan vergilerdir. Bunun dışında enflasyon oranı, ithalat maliyetleri gibi fiyatı etkileyen diğer unsular da vardır.

Türkiye’de bir telefon satışından (ithalat ile) alınan vergi türlerini ve bu vergilerin oranlarına göz atalım:

Kültür Bakanlığı Payı: %1 TRT Bandrolü: %12 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): %50 Katma Değer Vergisi (KDV): %20

Telefonu yurtdışından getirmeye karar verdiğiniz durumda ise aşağıdaki ek ücretler geçerli olur:

TRT Bandrolü: 20 Euro IMEI Kayıt Ücreti: 31.692 TL

NOT: Vergi oranları ve ek ücretler 1 Ekim 2024 tarihi baz alınarak yazılmıştır, dolayısıyla sonrasında değişebilir.

Sonuç

Yukarıdaki fiyat tablolarını baz alarak genel bir değerlendirme yapacak olursak; iPhone 16’nin en ucuz olduğu ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu görüyoruz. iPhone 16’nın en pahalı olduğu ülkeler arasında ise Türkiye, Brezilya, Finlandiya, İsveç ve Hindistan yer alıyor.

Elbette iPhone fiyatlarının ülkeden ülkeye bu kadar değişiklik göstermesinin arkasında birçok etken bulunuyor. Devletin aldığı vergiler, enflasyon oranları, ithalat maliyetleri, ek ücretler ve çeşitli regülasyonlar gibi etkenler iPhone fiyatlarını etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone 16’nın en pahalı olduğu Türkiye’de ise bu etkenlerden en fazla öne çıkanı cep telefonları satışlarından alınan vergilerdir diyebiliriz. Öyle ki Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrolü, ÖTV ve KDV gibi vergiler dahil edildiğinde cep telefonunun satış fiyatı yaklaşık olarak iki katına çıkabiliyor.

Veri kaynakları: Nukeni, Gagadget