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    iPhone 16 fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

    iPhone 16 serisi hangi ülkede ne kadara satılıyor? En ucuz ve en pahalı olan ülkeler hangileri?
    iPhone 16 fiyatları

    Geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 16 serisi büyük ilgi toplarken, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışılan konulardan biri olan iPhone 16 fiyatları ise özellikle enflasyon oranı yüksek olan ülkelerdeki vatandaşları biraz üzdü.

    Dünya genelinde satışa sunulan iPhone 16 serisinin satış fiyatları ABD gibi bazı ülkelerde değişmedi. Ancak Türkiye ve Brezilya gibi enflasyon oranı yüksek olan ülkelerde ve Norveç, İsveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde oldukça yüksek rakamlarla karşımıza çıktı.

    Peki iPhone 16 serisi hangi ülkede ne kadara satılıyor? iPhone 16’nin en ucuz olduğu veya en pahalı olduğu ülkeler hangileri? iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in fiyatlarını kıyasladığımız bu yazımızda detayları bulabilirsiniz.

    GENEL ÖZET:

    • En ucuz ülkeler: ABD, Çin, Japonya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri
    • En pahalı ülkeler: Türkiye, Brezilya, Finlandiya, İsveç, Hindistan

    iPhone 16 fiyatları – Ülke karşılaştırması

    Farklı iPhone 16 modelleri ve depolama seçeneklerine göre hazırlanan aşağıdaki fiyat tablolarından iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin 38 ülkedeki satış fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

    AYRICA BKZ: iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra

    iPhone 16 serisi

    iPhone 16 fiyatları

    iPhone 16 128GB ↓ 256GB 512GB
    ABD $829 $929 $1129
    Çin $846 $987 $1268
    Kanada $873 $989 $1221
    Japonya $887 $994 $1207
    Tayland $897 $1017 $1257
    BAE $925 $1034 $1266
    Malezya $930 $1046 $1278
    Tayvan $937 $1046 $1265
    Vietnam $937 $1059 $1304
    Avustralya $937 $1071 $1306
    Güney Kore $941 $1054 $1280
    Hindistan $952 $1071 $1310
    Filipinler $982 $1107 $1321
    Yeni Zelanda $987 $1111 $1357
    Singapur $1000 $1116 $1347
    İsviçre $1001 $1119 $1354
    Şili $1016 $1145 $1391
    Meksika $1029 $1158 $1315
    Polonya $1033 $1162 $1420
    Lüksemburg $1039 $1179 $1447
    İngiltere $1049 $1180 $1443
    Avusturya $1052 $1197 $1474
    Almanya $1052 $1197 $1474
    Çekya $1058 $1190 $1454
    İspanya $1064 $1208 $1485
    Fransa $1075 $1219 $1496
    Hollanda $1075 $1219 $1496
    Belçika $1075 $1219 $1496
    İrlanda $1086 $1230 $1507
    İtalya $1086 $1230 $1507
    Portekiz $1097 $1241 $1518
    Finlandiya $1108 $1252 $1529
    Danimarka $1114 $1263 $1560
    İsveç $1121 $1267 $1559
    Macaristan $1121 $1261 $1542
    Norveç $1122 $1253 $1533
    Brezilya $1386 $1528 $1795
    Türkiye $1914 $2062 $2356

    AYRICA BKZ: iPhone 16 ve iPhone 16 Plus özellikleri

    iPhone 16 Plus fiyatları

    iPhone 16 Plus 128GB ↓ 256GB 512GB
    ABD $929 $1029 $1229
    Çin $987 $1128 $1409
    Kanada $989 $1105 $1336
    Japonya $994 $1100 $1313
    Güney Kore $1017 $1130 $1355
    Tayvan $1031 $1140 $1359
    BAE $1034 $1143 $1375
    Malezya $1046 $1162 $1395
    Tayland $1047 $1167 $1407
    Vietnam $1059 $1181 $1426
    Hindistan $1071 $1191 $1429
    Avustralya $1071 $1205 $1440
    Singapur $1077 $1193 $1424
    Yeni Zelanda $1111 $1234 $1481
    İsviçre $1119 $1236 $1472
    Şili $1123 $1252 $1498
    Filipinler $1125 $1250 $1464
    Polonya $1162 $1291 $1549
    İngiltere $1180 $1311 $1574
    Meksika $1183 $1312 $1569
    Çekya $1190 $1322 $1587
    Lüksemburg $1200 $1339 $1607
    Avusturya $1219 $1363 $1640
    Almanya $1219 $1363 $1640
    İspanya $1230 $1374 $1651
    Fransa $1241 $1385 $1662
    Belçika $1241 $1385 $1662
    Hollanda $1241 $1385 $1662
    İrlanda $1252 $1396 $1674
    İtalya $1252 $1396 $1674
    Macaristan $1261 $1401 $1682
    Norveç $1262 $1393 $1674
    Danimarka $1263 $1412 $1709
    Portekiz $1263 $1407 $1685
    İsveç $1267 $1413 $1706
    Finlandiya $1274 $1418 $1696
    Brezilya $1688 $1830 $2097
    Türkiye $2180 $2327 $2621

    iPhone 16 Pro fiyatları

    iPhone 16 Pro 128GB ↓ 256GB 512GB 1TB
    ABD $999 $1099 $1299 $1499
    Kanada $1120 $1236 $1468 $1700
    Çin $1128 $1268 $1550 $1832
    Japonya $1136 $1242 $1456 $1669
    Tayvan $1156 $1265 $1485 $1704
    Malezya $1162 $1278 $1511 $1743
    Güney Kore $1167 $1280 $1506 $1732
    BAE $1170 $1279 $1511 $1742
    Vietnam $1181 $1304 $1548 $1793
    Tayland $1197 $1317 $1557 $1797
    Avustralya $1205 $1339 $1574 $1804
    Singapur $1231 $1347 $1578 $1808
    Yeni Zelanda $1234 $1357 $1604 $1851
    İsviçre $1236 $1354 $1590 $1826
    Filipinler $1250 $1375 $1589 $1804
    İngiltere $1311 $1443 $1705 $1968
    Şili $1316 $1444 $1691 $1937
    Lüksemburg $1318 $1457 $1725 $1994
    Çekya $1322 $1454 $1719 $1983
    Avusturya $1330 $1474 $1751 $2028
    Almanya $1330 $1474 $1751 $2028
    Meksika $1338 $1466 $1724 $1981
    İspanya $1352 $1496 $1773 $2051
    Belçika $1363 $1507 $1784 $2062
    Fransa $1363 $1507 $1784 $2062
    Hollanda $1363 $1507 $1784 $2062
    Polonya $1369 $1498 $1756 $2014
    İtalya $1374 $1518 $1796 $2073
    İrlanda $1374 $1518 $1796 $2073
    Portekiz $1385 $1529 $1807 $2084
    Finlandiya $1396 $1540 $1818 $2095
    Macaristan $1401 $1542 $1822 $2102
    Norveç $1402 $1533 $1814 $2095
    Danimarka $1412 $1560 $1857 $2155
    İsveç $1413 $1559 $1852 $2144
    Hindistan $1429 $1548 $1786 $2025
    Brezilya $1866 $2008 $2275 $2541
    Türkiye $2445 $2592 $2886 $3181

    AYRICA BKZ: iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max özellikleri

    iPhone 16 Pro Max fiyatları

    iPhone 16 Pro Max 256GB 512GB 1TB
    ABD $1199 $1399 $1599
    Japonya $1349 $1560 $1775
    Kanada $1352 $1584 $1816
    BAE $1388 $1620 $1851
    Malezya $1395 $1627 $1860
    Tayvan $1406 $1626 $1845
    Çin $1409 $1691 $1973
    Vietnam $1426 $1670 $1915
    Güney Kore $1431 $1657 $1882
    Avustralya $1440 $1674 $1909
    Singapur $1462 $1693 $1924
    Tayland $1467 $1707 $1947
    İsviçre $1472 $1708 $1944
    Yeni Zelanda $1481 $1728 $1975
    Filipinler $1518 $1732 $1946
    Şili $1573 $1819 $2065
    İngiltere $1574 $1836 $2099
    Lüksemburg $1586 $1854 $2122
    Çekya $1587 $1851 $2116
    Meksika $1595 $1852 $2110
    Avusturya $1607 $1884 $2161
    Almanya $1607 $1884 $2161
    Polonya $1627 $1885 $2143
    İspanya $1629 $1906 $2184
    Fransa $1640 $1917 $2195
    Belçika $1640 $1917 $2195
    Hollanda $1640 $1917 $2195
    İrlanda $1651 $1929 $2206
    İtalya $1651 $1929 $2206
    Portekiz $1662 $1940 $2217
    Finlandiya $1674 $1951 $2228
    Macaristan $1682 $1962 $2242
    Norveç $1683 $1964 $2244
    İsveç $1706 $1998 $2291
    Danimarka $1709 $2006 $2303
    Hindistan $1727 $1965 $2203
    Brezilya $2221 $2488 $2754
    Türkiye $2945 $3240 $3534

    NOTLAR:

    • Fiyatlar 13 Eylül 2024 tarihli döviz kurlarına göre Amerikan Doları (USD) ile hesaplanmıştır. Dolayısıyla fiyatlar güncel kurlara göre değişiklik gösterebilir.
    • Fiyatlar SIM’siz fiyatlardır. Bazı ülkelerde iPhone satışları SIM’li olarak yapılabilmektedir.
    • Ülke sıralamaları varsayılan olarak 128GB seçeneğine göre artan olarak yapılmıştır.

    iPhone Türkiye’de neden pahalı?

    Öncelikle Türkiye’deki fiyatların bu kadar yüksek olmasının iPhone modellerine özgü bir durum olmadığını belirtmek gerekiyor. Zira Türkiye’de genel olarak cep telefonlarının fiyatları diğer ülkelere göre daha yüksektir.

    Birçok farklı etken olmasıyla birlikte bunun en büyük nedeni, cep telefonu satışlarından alınan vergilerdir. Bunun dışında enflasyon oranı, ithalat maliyetleri gibi fiyatı etkileyen diğer unsular da vardır.

    Türkiye’de bir telefon satışından (ithalat ile) alınan vergi türlerini ve bu vergilerin oranlarına göz atalım:

    1. Kültür Bakanlığı Payı: %1
    2. TRT Bandrolü: %12
    3. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): %50
    4. Katma Değer Vergisi (KDV): %20

    Telefonu yurtdışından getirmeye karar verdiğiniz durumda ise aşağıdaki ek ücretler geçerli olur:

    1. TRT Bandrolü: 20 Euro
    2. IMEI Kayıt Ücreti: 31.692 TL

    NOT: Vergi oranları ve ek ücretler 1 Ekim 2024 tarihi baz alınarak yazılmıştır, dolayısıyla sonrasında değişebilir.

    Sonuç

    Yukarıdaki fiyat tablolarını baz alarak genel bir değerlendirme yapacak olursak; iPhone 16’nin en ucuz olduğu ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu görüyoruz. iPhone 16’nın en pahalı olduğu ülkeler arasında ise Türkiye, Brezilya, Finlandiya, İsveç ve Hindistan yer alıyor.

    Elbette iPhone fiyatlarının ülkeden ülkeye bu kadar değişiklik göstermesinin arkasında birçok etken bulunuyor. Devletin aldığı vergiler, enflasyon oranları, ithalat maliyetleri, ek ücretler ve çeşitli regülasyonlar gibi etkenler iPhone fiyatlarını etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

    iPhone 16’nın en pahalı olduğu Türkiye’de ise bu etkenlerden en fazla öne çıkanı cep telefonları satışlarından alınan vergilerdir diyebiliriz. Öyle ki Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrolü, ÖTV ve KDV gibi vergiler dahil edildiğinde cep telefonunun satış fiyatı yaklaşık olarak iki katına çıkabiliyor.

    Veri kaynakları: Nukeni, Gagadget

    Baris Mancar

    Üniversitede Fizik ve Sosyoloji eğitimlerini almış olan Barış Mancar, aynı yıllarda dijital medya dünyasına adım atmıştır. 2013 yılında Webmasto'yu kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında Dijital Medya Danışmanı olarak görev almıştır. 2019 yılında kurduğu Londra merkezli dijital medya ajansı (Kutola) altında çalışmalarını sürdürmektedir. Sıkı bir kitap okuyucusu ve kişisel blog yazarıdır.

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