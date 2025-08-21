iOS 26 güncellemesi ile Apple Intelligence, 20’den fazla yeni özellik kazanıyor

Apple'ın yapay zeka platformu Apple Intelligence, iOS 26 ile 20'den fazla yeni özellik kazanacak.

Mesajlar ve FaceTime gibi uygulamalara yapay zeka destekli canlı çeviri ve arama özellikleri geliyor.

Yeni özellikler sadece iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde kullanılabilecek.

Apple’ın Genmoji (metin yazarak emoji yaratma) ve Image Playground (metin yazarak görsel üretme) gibi özellikleri bünyesinde barındıran yapay zeka platformu Apple Intelligence, vaat ettiği geliştirilmiş Siri gibi güncellemelerini henüz hayata geçirememiş olsa da iOS 26 sürümüyle birlikte yepyeni işlevlere kavuşacak.

9to5Mac sitesinin aktardığı bilgilere göre, iOS 26 işletim sistemi sürümü, Apple Intelligence platformuna 20’den fazla yeni özelliği kazandıracak. Halihazırda Apple’ın Beta programına katılan geliştiricilerin ve kullanıcıların test ettiği yeni güncelleme, Eylül ayında iPhone 17 lansmanıyla birlikte piyasaya sunulacak.

Apple Intelligence’ın yeni özellikleri neler?

Apple Intelligence ile beraber iletişimin kalbi olan Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamaları, hiç olmadığı kadar akıllı hale geliyor. Kullanıcılar bu üç uygulamada artık aşağıdaki özellikleri kullanabilecekler:

Mesajlarda canlı çeviri: Farklı dillerde otomatik ve çift yönlü çeviri özelliğiyle mesajlaşmak artık çok daha kolay olacak.

Farklı dillerde otomatik ve çift yönlü çeviri özelliğiyle mesajlaşmak artık çok daha kolay olacak. Sohbetlerde anket önerileri: Konuşmalarınızdan yola çıkarak otomatik anket oluşturma önerileri alabileceksiniz.

Konuşmalarınızdan yola çıkarak otomatik anket oluşturma önerileri alabileceksiniz. Image Playground ile arka planlar: Mesajlaşma ekranınıza özel arka planlar oluşturmak artık mümkün.

Mesajlaşma ekranınıza özel arka planlar oluşturmak artık mümkün. Mesajlarda yapay zeka destekli arama: Gelişmiş arama sayesinde mesajları, fotoğrafları, bağlantıları ve daha fazlasını doğal dil kullanarak bulabileceksiniz.

Gelişmiş arama sayesinde mesajları, fotoğrafları, bağlantıları ve daha fazlasını doğal dil kullanarak bulabileceksiniz. Çağrılarda canlı çeviri: FaceTime ve Telefon uygulaması, desteklenen dillerde konuşmaları otomatikman yazılı veya sesli olarak çevirebilecek.

FaceTime ve Telefon uygulaması, desteklenen dillerde konuşmaları otomatikman yazılı veya sesli olarak çevirebilecek. Sesli mesaj özetleri: Gelen sesli mesajların özetleri artık otomatik olarak sunulacak.

Yapay zeka daha fazla uygulamaya geliyor

Apple, yapay zekayı iOS 26 ile birlikte yeni sistem ve üçüncü taraf uygulamalarına da taşıyor. En heyecan verici haberlerden biri ise, artık Apple Intelligence özelliklerinin Türkçe de dahil olmak üzere yeni dilleri desteklemesi olarak karşımıza çıkıyor:

Apple Harita’da geliştirilmiş arama: Yapay zeka sayesinde haritalarda daha güçlü ve etkili aramalar yapabileceksiniz.

Yapay zeka sayesinde haritalarda daha güçlü ve etkili aramalar yapabileceksiniz. Kestirmelerde yapay zeka eylemleri: Apple’ın yapay zeka modellerinden, Yazma Araçları’ndan veya görüntü oluşturma özelliklerinden yararlanan yeni eylemler kullanılabilecek.

Apple’ın yapay zeka modellerinden, Yazma Araçları’ndan veya görüntü oluşturma özelliklerinden yararlanan yeni eylemler kullanılabilecek. Otomatik hatırlatıcı kategorizasyonu: Düzensiz bir listeyi anında düzenli ve kategorize edilmiş bir listeye dönüştürebileceksiniz.

Düzensiz bir listeyi anında düzenli ve kategorize edilmiş bir listeye dönüştürebileceksiniz. Apple Cüzdan’da sipariş takibi: Yapay zeka, Amazon gibi platformlardaki sipariş takibi bilgilerini doğrudan e-posta kutunuzdan çekebilecek.

Bütün bunlara ek olarak Image Playground özellikleri, iOS 26 ile birlikte çeşitli güncellemelere sahip oluyor:

Image Playground’da ChatGPT: Artık ChatGPT’yi kullanarak özel görseller oluşturabileceksiniz.

Artık ChatGPT’yi kullanarak özel görseller oluşturabileceksiniz. Birden fazla emojiyi karıştıran Genmoji’ler: İki emojiyi birleştirerek tamamen yeni bir Genmoji elde etmek artık mümkün.

İki emojiyi birleştirerek tamamen yeni bir Genmoji elde etmek artık mümkün. Özel yüz ifadeleri: Artık kişilere dayalı yaratımlarda yüz ifadelerini değiştirebileceksiniz.

Apple Intelligence destekleyen iPhone modelleri

Apple Intelligence geçen yıl yalnızca birkaç yeni iPhone modelini desteklemişti ve bu yıl da durum maalesef değişmedi. Geçen yılın yapay zeka özelliklerini destekleyen iPhone’unuz varsa, Apple Intelligence’ın yeni işlevlerini kullanabileceksiniz. Kötü haber ise Apple, yapay zeka desteğini maalesef daha eski cihazlara genişletmedi.

Dolayısıyla, yeni özelliklere sahip olmak için iPhone 15 Pro veya Pro Max ya da herhangi bir iPhone 16 veya iPhone 17 modeline ihtiyacınız olacağı anlamına geliyor.