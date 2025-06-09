Yeni Apple Intelligence özellikleri duyuruldu: Türkçe dil desteği, Canlı Çeviri ve daha fazlası

WWDC25 etkinliğinde Apple Intelligence yapay zeka paketi için bir dizi işlevsel yenilik duyuruldu.

Apple'ın yapay zeka paketi Live Translation (Canlı Çeviri) özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bununla birlikte Apple Intelligence'ın yıl sonuna kadar Türkçe dil desteği sunmaya başlayacağı aktarılıyor.

Teknoloji devi Apple, WWDC 2025 etkinliğinde akıllı asistanı Apple Intelligence’ın güncellemesini tanıttı. Kullanıcı deneyimini iyileştiren bir dizi kullanışlı özellik karşımıza çıktı.

Apple’ın açıkladığı bilgilere göre şirketin yapay zeka paketi çok sayıda işlevsel yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Öne çıkan özellikler arasında Live Translation (Canlı Çeviri) özelliği ve ekran üzerinden arama yapma gibi işlevler bulunuyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Apple Intelligence, Canlı Çeviri ile dil sınırlarını ortadan kaldırıyor

Apple’ın duyurduğu en önemli özelliklerden biri Canlı Çeviri işlevi oluyor. Sinir ağlarını kullanan bu sistem, yalnızca kısa mesajları değil, aynı zamanda telefon veya FaceTime konuşmalarını da otomatik olarak çevirme yeteneğine sahip.

Örneğin bir kullanıcı bir mesaj gönderir ve alıcı bunu kendi ana dilinde okuyabilir. Telefon görüşmeleri sırasında çeviri gerçek zamanlı olarak duyulur. FaceTime üzerinden iletişim kurulduğunda ekranda altyazılar görüntülenir.

Çeviri doğrudan cihazlarda internet erişimi olmadan gerçekleşecek. Bu nedenle aramaların ve mesajların içerikleri gizli kalacak.

Image Playground yetenekleri genişliyor

Apple ayrıca Image Playground yeteneklerini de genişletti. Daha önce kullanıcılar iPhone kamerasını kullanarak nesneler ve yerler hakkında bilgi edinebiliyordu. Şimdi ise hizmet akıllı telefon ekranındaki içerikle de çalışıyor. Bunu yapmak için ekran görüntüsü oluşturmak için gereken aynı düğmelere basmanız yeterli olacak.

Örneğin sosyal ağlarda karşılaştığınız spor ayakkabılar hakkında ChatGPT’ye soru sorabilirsiniz. Bu sayede sinir ağı size ürün hakkında detaylı bilgi verecektir. Ayrıca “Image Playground” kullanıcının görüntülediği etkinlikleri tanıyor. Sistem takvime gerekli bilgileri otomatik olarak eklemeyi teklif edecektir.

Apple yeni emoji oluşturma işlevlerini geliştirdi. Artık bunları yalnızca açıklamalara göre değil, aynı zamanda tanımlayarak da oluşturabilirsiniz. Hizmet mevcut emojileri birleştirmenize ve ayarlamanıza olanak tanıyor.

Image Playground’da ChatGPT kullanarak farklı stillerde görseller oluşturabilirsiniz. Bu işlevsel araç, yeni bir resim oluşturmak için sinir ağına bir açıklama veya görsel gönderecek. Aynı zamanda Apple, “Kullanıcının izni olmadan ChatGPT’ye hiçbir şey gönderilmediğini” de vurguladı.

Üçüncü taraf geliştiriciler için Apple Intelligence desteği

Üçüncü taraf geliştiriciler artık uygulamalarına Apple Intelligence’ı ekleyebilecek. Model, bulut bilişim maliyetlerinden kaçınmanızı sağlayan internet erişimi olmadan çalışacak.

Bu ayrıca kullanıcılara çevrimiçi olmadan AI işlevleriyle çalışma fırsatı da verecek. Örneğin böyle bir özellik doğada bir rota planlamak için kullanışlı olacak.

Tüm işlevler Apple Intelligence’ı destekleyen akıllı telefonlarda kullanılabilir olacak. Bunlar iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve daha yeni modeller ile bir dizi iPad modeli ve Mac bilgisayarla sınırlı durumda.

Apple Intelligence için Türkçe dil desteği nihayet geliyor

Apple Intelligence özellikleri yıl sonuna kadar sekiz dilde daha sunulacak. Bu diller arasında Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe, Türkçe, Çince (geleneksel) ve Vietnamca yer alıyor.

Apple’ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, Apple Intelligence güncellemelerine ilişkin şu ifadelere yer veriyor: