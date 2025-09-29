Apple, iOS 26.0.1 ve iOS 18.7.1 güncellemelerini yayınladı

Apple, birçok önemli hata düzeltmesine ev sahipliği yapan iOS 26.0.1 güncellemesini yayınladı.

iOS 26'ya erişemeyen kullanıcılar için ise iOS 18.7.1 sunuldu.

Şirket ayrıca ürün ekosistemini tamamlamak için iPadOS 26.0.1, macOS Tahoe 26.0.1, watchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1 ve tvOS 26.0.1'i de kullanıcılarla buluşturdu.

Apple bu ayın başlarında yayınlanan iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemlerinin ilk güncellemeleri olan iOS 26.0.1 ve iPadOS 26.0.1’i kullanıma sundu. Bunun yanı sıra önceki sürüm için yeni iOS 18.7.1 güncellemesi de yayınlandı.

Elbette ki Apple yalnızca iPhone’arı düşünmedi. Şirket ayrıca ürün ekosistemi için daha güncel bir deneyim vaat eden macOS Tahoe 26.0.1, watchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1 ve tvOS 26.0.1 yazılımlarını da kullanıcılarla buluşturdu.

iOS 26.0.1 ile önemli hatalar çözüme kavuştu

Apple’ın bir süredir beklenen yazılım güncellemesi nihayet kullanıcılarla buluştu. Bu sayede iOS 26’da yer alan bir dizi can sıkıcı hata da çözüme kavuşmuş oldu. Güncelleme ile birlikte şu sorunlar giderildi:

iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı kesilme sorunu çözüldü.

Az sayıda iPhone kullanıcısının karşılaştığı hücresel şebekeye bağlanamama hatası düzeltildi.

iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modelleriyle belirli ışık koşullarında çekilen fotoğraflarda görülen problemler giderildi.

Özel bir renk tonu ekledikten sonra uygulama simgelerinde yer alan hata çözüldü.

iOS 26’ya güncelleme yapıldıktan sonra bazı kullanıcıların karşılaştığı VoiceOver’ın devre dışı kalma problemi düzeltildi.

iPadOS 26.0.1 güncellemesi de VoiceOver sorununu çözüyor. Aynı zamanda kayan klavyenin beklenmedik şekilde yeniden konumlandırılma hatası da düzeltiliyor.

macOS Tahoe 26.0.1 güncellemesi, M3 Ultra yongalı Studio Mac’lerin donanım denetimi hatası nedeniyle macOS Tahoe’ya yükseltilmesini engelleyen ve kullanıcıları macOS Sequoia’da mahsur bırakan bir sorunu çözüyor.

iOS 26.0.1, iPadOS 26.0.1, iOS 18.7.1, iPadOS 18.7.1, macOS Tahoe 26.0.1, macOS Sequoia 15.7.1, macOS Sonoma 14.8.1 ve visionOS 26.0.1 ile kritik bir FontParser güvenlik açığı da giderildi.

Kötü amaçlı yazı tipleri nedeniyle uygulama çökmelerine ya da bellek bozulmasına neden olabilen bu güvenlik açığı düzeltildi. iOS 26.0.1’e yükseltme yapamayan kullanıcılar için Apple, alternatif olarak iOS 18.7.1’i yayınladı.

Uyumlu iPhone ve iPad’ler için “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi” aracılığıyla yeni güncellemeleri cihazlarınıza indirebilirsiniz.