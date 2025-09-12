Apple, AirPods’un canlı çeviri özelliğini Avrupalı kullanıcılara sunmayacak

Apple, AirPods'un Canlı Çeviri özelliğini Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma sunmayacağını duyurdu.

Kısıtlamanın nedeni olarak, AB'nin yapay zeka ve kullanıcı gizliliği konusundaki katı kuralları gösteriliyor.

Canlı çeviri özelliği, iOS 26 ile birlikte sadece AB dışındaki kullanıcılar için aktif olacak.

Toplamda 24 resmi dili ve 287 konuşulan dili barındıran Avrupa, Apple’ın AirPods kulaklıkları için sunmuş olduğu Canlı Çeviri (Live Translation) özelliğinden şimdilik faydalanamayacak. Şirket iOS özelliklerinin kullanılabilirliğini gösteren sayfasında, “Eğer AB’deyseniz ve Apple hesabınızın ülke veya bölgesi AB ise, AirPods ile Canlı Çeviri kullanılamaz” açıklamasını yaptı.

Apple söz konusu kısıtlamanın nedenini açıkça belirtmese de, Avrupa Birliği’nin yapay zeka ve kullanıcı gizliliği üzerindeki katı kurallarından dolayı Avrupalı kullanıcıları bu özellikten mahrum bıraktığı düşünülüyor.

Avrupa Birliği’nin Yapay Zeka Yasası (AI Act) mı Apple’ı engelledi?

Engadget’in haberine göre Apple’ın bu kararının arkasındaki neden, ABD’li şirketin AB’nin Yapay Zeka Yasası (AI Act) gibi düzenlemelerin onayını veya incelemesini bekliyor olması olabilir. Yasa, özellikle ayrımcılık veya kullanıcı gizliliğinin ihlal edilmesi potansiyeli taşıyan hizmetleri ürünleri “yüksek riskli” olarak kabul ediyor ve bunlara son derece katı kurallar getiriyor.

AB, uygulamayı kullanırken depolanan verilerin güvenli bir şekilde ve yerel olarak Birlik içinde tutulduğundan emin olmak istiyor olabilir. Öte yandan Kuzey Amerikalı ve diğer kullanıcılar, AB’yi ziyaret ettiklerinde canlı çeviri özelliğini kullanabilecekler. Sadece hem Apple Avrupa hesabına sahip hem de AB’de ikamet eden kullanıcılar bu imkandan mahrum olacak.

Canlı Çeviri özelliği, Apple’ın Haziran ayında düzenlemiş olduğu WWDC 2025 Geliştirici Konferansı’nda tanıtılan iOS 26 işletim sisteminin bir parçası olarak duyurulmuştu. iPhone 15 ve sonraki modellerde, AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 ve AirPods 4 ile çalışacak. 15 Eylül’de iOS 26’nın yayınlanmasıyla kullanıma sunulacak.

Şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce (Brezilya) ve İspanyolca dilleri arasında gerçek zamanlı çeviri desteği sunuyor. Ancak Apple 2025’in ilerleyen aylarında İtalyanca, Japonca, Korece ve Basitleştirilmiş Çince desteği de eklemeyi planlıyor. Türkçe dil desteğinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

Canlı çeviri özelliği nasıl kullanılıyor?

Canlı çeviri özelliği sayesinde AirPods kullanan kişiler, farklı dillerde daha kolay bir şekilde iletişim kurabiliyor. Her iki taraf da AirPods kullanılıyorsa konuşmalar anında çevrilirken kablosuz kulaklığa sahip olmayanlar ise çeviriyi iPhone’unun ekranında yazılı olarak görebiliyor.