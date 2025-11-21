Amiral gemisi Realme GT 8 Pro global olarak duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Reklam

Realme GT 8 Pro, Çin sürümünden sonra nihayet küresel pazara sunuldu.

Performans canavarı cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi ve 120W hızlı şarj destekli 7.000 mAh batarya ile geliyor.

200 MP periskop telefoto sensöre sahip olan cihaz, modüler kamera sistemiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Önümüzdeki haftalarda GT 8 Pro'nun Türkiye pazarında da satışa çıkması bekleniyor.

Geçen ayın sonlarında Çin pazarında piyasaya sürülen Realme GT 8 Pro modeli bugün global sürümüyle resmen karşımıza çıktı. Amiral gemisi akıllı telefon modeli, olağanüstü mobil fotoğrafçılık yetenekleri ve görkemli tasarımıyla şimdiden dikkatleri üzerinde topladı.

Realme’nin yeni telefonu ilk olarak Hindistan pazarında küresel arenaya açılacak. Cihaz muhtemelen bu yıl sonuna kadar Türkiye pazarında da raflara gelecek.

Geçen yıl tanıtılan Realme GT 7 Pro modelinin de halihazırda ülkemizde satışta olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye’deki ilk Snapdragon 8 Elite çipli telefon olarak duyurulan bu ürün, muhtemelen ilerleyen haftalarda yerini halefi GT 8 Pro’ya devredecek.

Realme GT 8 Pro özellikleri

Boyutlar: 161,8 x 76,9 x 8,3 mm

Ağırlık: 218 gram

Ekran: 3136 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,79 inç AMOLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı, 10 bit, HDR, 7.000 nite kadar parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen / Realme R1 oyun yardımcı işlemcisi

Realme R1 oyun yardımcı işlemcisi RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama alanı

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera (f/2.4, 22 mm)

Arka kamera: 50 MP ana lens (1/1,56″, 22 mm, f/1,8, Ricoh GR Yansıma önleyici, PDAF, OIS) / 50 MP ultra geniş lens (f/2.0, 16 mm, 116°) / 200 MP periskop telefoto lens (f/2.6, 65 mm, 3x optik zoom, 120x dijital zoom, PDAF, OIS)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 6.0, IP69 sertifikası, ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucu

Batarya kapasitesi: 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 7.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 kullanıcı arayüzü

Yeni amiral gemisi Realme modeli 6,79 inç LTPO AMOLED ekranla donatılıyor. Bu ekranda Quad HD+ çözünürlük kalitesi ve 144 Hz yenileme hızı desteği yer alıyor. Ayrıca 2.000 nite kadar tepe parlaklık desteği bulunuyor.

Realme’nin yeni telefonu, ekran altında ultrasonik biyometrik okuyucu barındırıyor. IP69 sertifikasıyla gelen cihaz, toz ve sıvılara karşı yüksek bir dayanıklılık vaat ediyor.

Realme GT 8 Pro, Qualcomm’un Eylül ayında tanıttığı Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi ile geliyor. Yüksek bir performans ortaya koyan cihazda 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 dahili depolama alanı yer alıyor.

Mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle de dikkat çeken model, 1/1.56 inç sensör ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kameranın öncülüğünde üçlü kamera seti sunuyor. Modülde ayrıca 50 MP ultra geniş açılı sensör ve 200 MP periskop telefoto lens mevcut.

Japonya merkezli RICOH GR ile olan dört yıllık iş birliğinin bir parçası olarak karşımıza çıkan yeni model, insan bakış açısını yansıtmayı hedefleyen 28 mm ve 40 mm odak uzaklıklarıyla sokak fotoğrafçılığı için en iyi akıllı telefon olmayı hedefliyor. Öte yandan cihaz, kamera adalarını farklı stillerle çıkarıp değiştirmenize olanak tanıyan çıkarılabilir bir modül sunuyor.

Cihaz, 120W şarj destekli 7.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. Yalnızca 218 gram ağırlığında olan üst düzey akıllı telefon modeli, kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini temel alan Realme UI 7 kullanıcı arayüzüyle hizmet veriyor.

Realme GT 8 Pro fiyatı

Realme’nin uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi ilk olarak 25 Kasım’da Hindistan pazarında satışa çıkacak. Performans canavarı telefon 72.999 INR (yaklaşık 35 bin TL) fiyat etiketi ile raflara gelecek.

Şimdilik resmi olarak açıklanmasa da GT 8 Pro’nun ilerleyen haftalarda Türkiye pazarına da ulaşması bekleniyor.