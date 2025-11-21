Xiaomi, HyperOS arayüzü için güncel hata ve çözüm listesi yayınladı

Reklam

Xiaomi, HyperOS'un haftalık hata raporunda, Beta güncellemelerinde yaşanan indirme ve izin sorunları gibi önemli hataları düzelttiğini duyurdu.

Düzeltilen hatalar arasında, Xiaomi 15T Pro'daki güncelleme paketi indirme ve detay görünürlüğü sorunları ile tüm cihazları etkileyen Google Dialer'in mikrofon izni problemi bulunuyor.

Öte yandan, Xiaomi modellerindeki rastgele yeniden başlatmalar da dahil olmak üzere birçok sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Xiaomi, son haftalık HyperOS hata raporunu yayınladı. Şirket, kullanıcılar ve Beta test katılımcıları tarafından bildirilen önemli sorunlara çözüm getirdiğini ve önümüzdeki güncellemelerde ele alınacak yeni problemleri açıkladı.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yazılım iyileştirmelerine hız kesmeden devam eden Çinli teknoloji devi tarafından paylaşılan raporun Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlarını kapsadığı belirtildi. Özellikle de güncelleme indirme sorunları ve izin hataları gibi kritik konulara değinildiği bilgisi paylaşıldı.

Çözüme kavuşan önemli sorunlar

Xiaomi’nin paylaştığı rapora göre, bazı cihazlarda yaşanan temel problemler çözüme ulaştı:

Xiaomi 15T Pro güncelleme indirme hatası giderildi: OS3.0.5.0.WOSEUXM Beta sürümünü kullanan cihazlarda güncelleme paketi indirilemiyordu. Bu durumun, indirme dosyası hazır olmadan güncelleme bildiriminin gönderilmesinden kaynaklandığı tespit edildi. Xiaomi, dosyanın artık erişilebilir olduğunu ve güncellemenin sorunsuz indirilebildiğini belirtti.

Xiaomi 15T Pro güncelleme detayları görünür oldu: OS3.0.4.0.WOSEUXM Beta sürümündeki bir izin problemi nedeniyle kullanıcılar güncelleme detaylarını göremiyordu. Xiaomi, söz konusu sorunu düzelttiğini ve değişiklik kaydının (changelog) artık doğru şekilde görüntülendiğini doğruladı.

Google Dialer mikrofon izni sorunu çözüldü: HyperOS yüklü tüm cihazları etkileyen üçüncü bir sorun ise, kullanıcılar izin vermiş olmalarına rağmen Google Çevirici uygulamasının tekrar mikrofon izni istemesiydi. Google’ın bulut kontrollü bir güncelleme ile problemi çözdüğü ve hataya dair yeni bir rapor gelmediği ifade edildi.

Yakın zamanda düzeltilecek sorunlar

Şirket, üzerinde çalışılan ve henüz çözülmemiş olan sorunları da listeledi. Liste, amiral gemisi modellerden alt markalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor:

Xiaomi Pad 7: Tablet, Wi-Fi bağlantı kopmalarıyla ve Oyun Güçlendirici’de (Game Booster) anormal kullanıcı arayüzü davranışlarıyla karşılaşabiliyor.

Xiaomi 15 Ultra: Bu modelde Bluetooth cihaza bağlanıldığında ses gelmemesi, rastgele yeniden başlatmalar ve zamanlayıcı (timer) hataları gibi çeşitli problemler yaşanıyor.

Xiaomi 15: Cihazda rastgele yeniden başlatma sorunları devam ederken, Instagram kamerasının çalışmadığı da bildirildi.

POCO F5 ve POCO X6 Pro 5G: POCO F5’in ses panelinde donmalar yaşanabilirken, POCO X6 Pro 5G’nin kendi kendine kapanma sorunu olduğu belirtildi.

Merak edenler için, Android 16 işletim sistemi tabanlı HyperOS 3 güncellemesini destekleyecek Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlarının listesi şu şekilde:

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 serisi

POCO F7 serisi

POCO X7 serisi

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Smart Band 10 serisi

Xiaomi 14 serisi

Redmi 15

Redmi 14C

Redmi 13 serisi

POCO F6 serisi

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 serisi

POCO C75

Xiaomi Pad 6S Pro

Redmi Pad 2 serisi

Xiaomi 13 serisi

Xiaomi 12 serisi

Redmi Note 13 serisi

Redmi 13 serisi

POCO F5 serisi

POCO X6

POCO M7 Pro

POCO C65

Redmi Pad Pro serisi

Redmi Pad SE 8.7

POCO Pad