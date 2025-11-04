WhatsApp’ta numara yerine kullanıcı adıyla arama dönemi başlıyor

Reklam

WhatsApp, iOS için 25.32.10.70 numaralı Beta sürümünde kullanıcı adı ile arama başlatma özelliğini test ediyor.

Platforma gelecek bu yenilik, telefon numarasını kaydetme zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırarak yalnızca kullanıcı adı girerek işlem yapmanıza olanak tanıyacak.

Test aşamasındaki bu yeni özelliğin yıl sonundan önce kademeli olarak genel kullanıma sunulması bekleniyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS için yeni Beta sürümünde önemli bir özelliği test etmeye başladı. Ortaya çıkan son raporlar, kullanıcıların yakında telefon numarası yerine kullanıcı adı ile arama yapmalarına olanak sağlayacak.

Bu basit ama etkili yenilik, kullanıcı deneyimini artırmanın yanı sıra ayrıca gizlilik açısından da kilit bir rol üstlenecek. WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS’taki 25.32.10.70 numaralı test sürümünde tespit edilen yenilik, muhtemelen çok yakında genel kullanıma açılacak.

Reklam

WhatsApp, telefon rehberini tarihe karıştırıyor

Kullanıcılar artık telefon rehberinde kayıtlı bir kişiyi aramak yerine, WhatsApp arama alanına doğrudan basit bir kullanıcı adı yazabilecek. Bununla birlikte platform, kişilerinde kayıtlı olmasa bile eşleşen kişiyi ya da işletmeyi anında belirleyecek.

İsteğe bağlı olan bu yenilik, özellikle de numaralarını kaydetmeden yeni kişiler ya da işletmelerle etkileşim kurmak isteyenler için epey faydalı olacak. Kullanıcı adınızla birlikte WhatsApp’ta arama başlatmak için artık telefon numaranızı yazmanıza veya paylaşmanıza gerek kalmayacak. Yalnızca arama çubuğuna kullanıcı adını girmeniz ve doğrudan sesli veya görüntülü aramaya geçmeniz yeterli olacak.

Güncelleme, kullanıcıların telefon numaraları gibi hassas bilgileri ifşa etmeden bağlantı kurmalarına ve iletişim kurmalarına olanak tanıyarak kullanıcı gizliliğini artırmayı vaat ediyor. WhatsApp’ın bu hamlesi, dijital kimlikleri üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sağlama yolunda atılmış küçük ama önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

Şimdilik bu özellik yalnızca sınırlı sayıda Beta test kullanıcıları tarafından test edilebiliyor. Fakat kullanıcı adı kullanımını tamamen entegre edecek yaygın bir dağıtımın kademeli olarak, muhtemelen yıl sonundan önce gerçekleşmesi bekleniyor.

Siz de herkesten önce WhatsApp’a gelecek yeni özellikleri erkenden test etmek istiyorsanız, Android veya iOS cihazınız üzerinden WhatsApp Beta programına ücretsiz olarak kaydolabilirsiniz.