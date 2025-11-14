WhatsApp, rakip sohbet uygulamalarıyla entegrasyona başlıyor

Reklam

WhatsApp, AB'deki DMA düzenlemesi gereğince rakip uygulamalarla mesajlaşmaya izin vermeye hazırlanıyor.

Bu önemli entegrasyon tamamen kullanıcıların kontrolünde olacak ve etkinleştirilmesi isteğe bağlı bir şekilde çalışacak.

Meta, uçtan uca şifrelemenin bu yeni sistemde de korunacağının altını çiziyor.

WhatsApp çok yakında diğer mesajlaşma uygulamalarıyla iletişime kapılarını açmaya hazırlanıyor. Meta, Avrupa’daki üçüncü taraf sohbet platformlarıyla entegrasyon başlatmak üzere olduğunu duyurdu. Şirket, merakla beklenen bu özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını açıkladı.

Meta’nın resmi olarak duyurduğu bu entegrasyon, WhatsApp ve Messenger platformlarını dijital pazarda aracı olarak sınıflandıran bölgenin Dijital Piyasalar Yönetmeliği (DMA) tarafından getirilen zorunlu bir önlemin ardından geliyor. Mark Zuckerberg liderliğindeki şirket, popüler mesajlaşma uygulamasının uçtan uca şifreleme düzeyini koruyacağını da vurguluyor.

Reklam

WhatsApp ilk olarak BirdyChat ve Haiket ile entegre olacak

Meta, Avrupa Komisyonu ile iş birliği içinde üç yıllık bir geliştirme sürecinin ardından WhatsApp’ta üçüncü taraf sohbetlerini resmen kullanıma sunuyor. Son aylarda yapılan testlerin ardından BirdyChat ve Haiket, bu entegrasyon ile uyumlu ilk uygulamalar olacak.

iOS ve Android kullanıcıları bu üçüncü taraf platformlarla kısa mesaj, fotoğraf, video, sesli mesaj ve belge alışverişinde bulunabilecek. Karma grupların oluşturulması ise, iş ortakları hazır olduğunda daha sonra gerçekleştirilecek.

Bu özellik tamamen isteğe bağlı olarak çalışacak. WhatsApp, Ayarlar sekmesinde etkinleştirme sürecini açıklayan bir bildirim sunacak. Kullanıcılar bu noktada tam kontrole sahip olacak. Bu sohbetleri istedikleri zaman devre dışı bırakabilecek.

Platformda iki görüntüleme modu yer alacak. Tüm mesajların bir arada görüntülendiği birleşik bir gelen kutusu ya da WhatsApp yazışmalarını diğer konuşmalardan açıkça ayıran ayrı bir gelen kutusu arasında seçim yapabilecek.

Bu özelliğe yalnızca AB ülkelerindeki kullanıcılar ulaşacak

Yine de bazı sınırlamaların devam edeceği vurgulanıyor. Bu özelliğin yalnızca DMA kapsamındaki bölgelerde kayıtlı numaralar geçerli olacağının altı çiziliyor.

Bu özellik akıllı telefonlarla sınırlı olacak. İlk etapta tabletlerde, WhatsApp Web’de ya da masaüstünde kullanılamayacak.

Meta, uçtan uca şifrelemeyi sürdüreceğini vurguluyor. Şirket, üçüncü taraf uygulamaların WhatsApp ile aynı düzeyde koruma sağlamasını şart koşuyor.

Açıklanan detaylara göre kullanıcılar tarafından iletilen mesajlara Meta erişim sağlayamıyor. Fakat şirket, ortak uygulamaların kendi veri işleme kurallarını uyguladığı konusunda uyarıyor.