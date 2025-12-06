Honor 500 Pro oyun performansıyla rakiplerini ezip geçti

Reklam

Honor Games'in Ar-Ge mühendisi tarafından yayınlanan testlere göre Honor 500 Pro, Honor of Kings'te 2,8 W tüketimle en düşük enerji tüketimi rekorunu kırdı.

Cihaz, test sonuçlarında OnePlus 13T, Red Magic 11 Pro Plus ve Honor Magic 8 Pro gibi üst düzey modelleri geride bırakmayı başardı.

Telefonun üstün verimliliği, Honor'un Phantom Engine 3.0 teknolojisi, yapay zeka destekli enerji yönetimi ve büyük 8.000 mAh bataryası gibi iddialı özelliklerinden kaynaklanıyor.

Geçen ay Çin pazarında piyasaya sunulan Honor 500 serisi akıllı telefon ailesi yeni tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Apple’ın ultra ince iPhone Air modeline benzer bir görünüm sunan cihaz, bunun yanı sıra güçlü donanımıyla da adından söz ettiriyor.

Honor 500 Pro modeli özellikle de enerji verimliliği açısından sağlam bir oyun performansı sergiliyor. Honor Games Ar-Ge mühendisi Feng, Honor of Kings oyununda değerlendirilen akıllı telefonların kapsamlı bir listesini yayınladı.

Şaşırtıcı bir şekilde Honor 500 Pro, aralarında en üst düzey cihazların da bulunduğu test edilen tüm modeller arasında en iyi sonucu elde etti. Feng, cihazın performansını ayrıntılı olarak anlatırken şunları söyledi:

“Honor 500 Pro oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor? Honor of Kings tek maçtaki ortalama güç tüketiminde ilk sırada yer alıyor. Bu sayede gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz.”

Honor 500 Pro oyunlarda en verimli telefon oldu

Karşılaştırmaya OnePlus 13T, Red Magic 11 Pro Plus, iQOO 15 ve Honor Magic 8 Pro gibi cihazlar dahil edildi. Tüm katılımcılar arasında Honor 500 Pro, oyunlarda enerji verimliliği konusunda birinci sırada yer aldı.

Honor’un performans canavarı telefonu yalnızca 2,8 W güç tüketimiyle sıralamada ilk basamağı kaptı. Test, 25 derece ortam sıcaklığında 280 nit parlaklık, 80 dB ses seviyesi ve Wi-Fi bağlantısıyla gerçekleştirildi. Karşılaştırmanın sonuçlarını aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz:

Bu sonucun büyük bir kısmı, render ve görüntüleme sistemlerini ayrı ayrı işleyerek sanal kareler oluşturan ve çökmeleri önleyen Phantom Engine 3.0’dan kaynaklanıyor. Bu sayede akıllı telefon, oyun sırasında kararlılık ve akıcılığı koruyor.

Bir diğer ayırt edici özellik ise kullanım senaryolarını tespit edip tüketimi otomatik olarak ayarlayan yapay zeka destekli enerji yönetimi oluyor. 8.000 mAh pil de uzun pil ömrüne katkıda bulunarak çeşitli görevlerde tutarlı performans sağlıyor.

HuaweiCentral’ın haberine göre AI Super-Frame ve AI Super-Resolution gibi özellikler enerji verimliliğini daha da artırarak kare hızının 60 FPS’den 90 FPS’ye çıkmasına katkıda bulunuyor. Tüm bu unsurlar, cihazın rekabetçi oyunlardaki performansını artırıyor.

Honor 500 Pro özellikleri

Boyutlar: 155,8 x 74,2 x 7,75 mm

Ağırlık: 201 gram

Ekran: 2736 x 1264 piksel çözünürlüğe sahip 6,55 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve maksimum 6.000 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (f/1.9, OIS) / 12 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.2, 112°) / 50 MP sensörlü telefoto lens (f/2.4, 3x optik zoom)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, IP69K sertifikası, stereo ses

Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj destekli 8.000 mAh pil



İşletim sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10 kullanıcı arayüzü