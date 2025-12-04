Üçe katlanan Xiaomi Mix TriFold’un tasarımı ve ilk detayları sızdı

Reklam

Xiaomi'nin üçe katlanabilen telefonu Küresel Mobil İletişim Birliği (GSMA) veritabanında listelendi.

Merakla beklenen cihaz, söylentilere göre Mix Trifold adıyla raflara gelecek.

Model numarası 2608BPX34C olan telefonun 2026 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İddialara göre bu telefon, Huawei Mate XT Ultimate ve Samsung Galaxy Z TriFold'a doğrudan rakip olacak.

Son dönemlerde teknoloji devleri arasında “üçe katlanabilen akıllı telefon” çılgınlığı başladı. İlk olarak Huawei ile gördüğümüz bu teknoloji, Mate XT Ultimate modeliyle kısa sürede büyük dikkat topladı. Bu yıl ise halefi Huawei Mate XTs seçeneği Geçtiğimiz günlerde ise Samsung, rakibine cevap niteliğinde olan Galaxy Z TriFold cihazını piyasaya sürdü.

Ortaya çıkan son raporlar, bu segmente yönelik sürpriz bir cihazın yolda olduğuna işaret ediyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin rakipleriyle daha sıkı bir rekabet gerçekleştirmek adına ilk üçe katlanan akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı vurgulanıyor. Merakla beklenen modelin Xiaomi Mix TriFold adı altında raflara geleceği tahmin ediliyor.

Xiaomi Mix TriFold’un tasarımı ve çıkış tarihi netleşti

Xiaomi’nin şirket içi planlarına erişimi olan kaynaklar, 2608BPX34C model numaralı bir cihaz yakın zamanda sertifikalandırıldı. Fakat maalesef burada henüz cihazla ilgili herhangi bir detay ya da teknik özellik bulunmuyor.

Yine de bu kaynaklar, söz konusu cihazın Xiaomi Mix TriFold olduğunu iddia ediyor. Zira Xiaomi’nin yakın zamanda aldığı bir patent, markanın bu segmenti incelediğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Cihazın tasarımının şu şekilde olması bekleniyor:

2608BPX34C model numarasında yer alan “26” çıkış yılı, “08” lansman ayı ve “C” harfi ürünün Çin’de piyasaya sürüleceğinin ipuçlarını saklıyor. Çift menteşeli üçe katlanan bu cihazın lansman etkinliğinin 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşeceği anlaşılıyor.

Fakat şu anda mevcut tüm ipuçları, cihazın Çin pazarı ile sınırlı bir lansmana sahip olacağını bizlere gösteriyor. Ürünün global pazarda raflara gelip gelmeyeceği şimdilik ne yazık ki bilinmiyor.

Xiaomi’den de henüz maalesef cihazla alakalı bu iddialar için henüz bir açıklama gelmedi. Şirket şu sıralar yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra modeli üzerinde çalışıyor. Üst düzey özelliklerle donatılacak Xiaomi 17 Ultra’nın ilk gerçek görüntülerinin yakın zaman önce internete sızdırıldığını da ekleyelim.