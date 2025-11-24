Honor 500 serisi iPhone Air benzeri tasarımıyla resmen tanıtıldı

Reklam

Honor 500 serisi, Apple'ın iPhone Air modeline benzer bir tasarımla piyasaya sürüldü.

Honor 500 ve Honor 500 Pro modelleri 8.000 mAh kapasiteli devasa batarya ve 80W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkıyor.

120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inçlik AMOLED ekranla gelen modeller, üst düzey Snapdragon çiplerden güç alıyor.

Honor 500 serisi akıllı telefon ailesi bugün resmen tanıtıldı. Apple tarafından Eylül ayında duyurulan iPhone Air modeline oldukça benzer bir görünüm sunan cihaz, Google Pixel telefonları da anımsatan bir kamera adası taşıyor.

Honor’un yeni telefonları orta-üst düzey özellikleri ile adından söz ettirmeye aday görünüyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında devasa pil kapasiteleri, Qualcomm’un yüksek performanslı işlemcileri ve gelişmiş mobil fotoğrafçılık yetenekleri yer alıyor.

Honor 500 serisi neler sunuyor?

Geçen yıl tanıtılan Honor 400 serisi modellerinin yerini alan yeni akıllı telefon ailesi, önceki nesle kıyasla ciddi iyileştirmeler alıyor. Her iki telefonda da 2736 x 1264 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 6.000 nit tepe parlaklık desteğine sahip 6,55 inç AMOLED ekran bulunuyor.

Serinin standart modeli Snapdragon 8s Gen 4 çipinden güç alıyor. Daha gelişmiş olan “Pro” seçeneği ise Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite işlemcisini kalbinde taşıyor. 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi ile gelen seri, standart modelde 512 GB, daha gelişmiş modeldeyse 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sağlıyor.

FoneArena’nın haberine göre Honor 500 serisi 50 MP ön kamera ile geliyor. Arka tarafta ise 200 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. “Pro” modelde ayrıca üçüncü kamera olarak 3x optik zoom desteğine sahip 50 MP telefoto lens bulunuyor.

İki modelde de 80W hızlı şarj destekli 8.000 mAh pil kapasitesi mevcut. Cihazlar 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, IP69K sertifikası ve stereo ses destekleriyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca modeller, kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzüyle hizmet veriyor.

Honor 500 özellikleri

Boyutlar: 155,8 x 74,2 x 7,75 mm

Ağırlık: 198 gram

Ekran: 2736 x 1264 piksel çözünürlüğe sahip 6,55 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve maksimum 6.000 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.2, 112°)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, IP69K sertifikası, stereo ses

Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 8.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10 kullanıcı arayüzü

Honor 500 Pro özellikleri

Boyutlar: 155,8 x 74,2 x 7,75 mm

Ağırlık: 201 gram

Ekran: 2736 x 1264 piksel çözünürlüğe sahip 6,55 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve maksimum 6.000 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (f/1.9, OIS) / 12 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.2, 112°) / 50 MP sensörlü telefoto lens (f/2.4, 3x optik zoom)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi, IP69K sertifikası, stereo ses

Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj destekli 8.000 mAh pil



İşletim sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10 kullanıcı arayüzü

Honor 500 serisi fiyatları

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan Honor 500’ün fiyatı 2.699 CNY başlangıç fiyatıyla satılıyor. Honor 500 Pro modelinin fiyat etiketi ise 3.599 CNY’den tüketicilere sunuluyor.

Çinli şirket, geçen yılki Honor 400 serisini Türkiye pazarına getirmişti. Şimdilik global lansman duyurulmasa da yeni akıllı telefon ailesinin de ilerleyen haftalarda ülkemizde raflara gelebileceği tahmin ediliyor.