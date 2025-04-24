Kompakt performans canavarı OnePlus 13T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus'ın yeni kompakt amiral gemisi telefonu piyasaya çıktı.

Şık bir tasarıma ev sahipliği yapan OnePlus 13T tanıtıldı.

Geniş pil ömrüyle öne çıkan telefon, Snapdragon 8 Elite yonga setiyle kusursuz bir mobil deneyim ortaya koyuyor.

OnePlus bugün Çin pazarında yeni performans canavarı akıllı telefon modelini resmen tanıttı. Uzun süredir beklenen OnePlus 13T nihayet duyuruldu. Kompakt bir amiral gemisi olarak tanımlanan cihaz üst düzey performans, batarya ve daha küçük ekran isteyenler için iyi bir tercih olarak öne çıkıyor.

OnePlus’ın üst düzey performansa ev sahipliği yapan yeni modelinin öne çıkan özellikleri arasında 120 Hz’lik 6.32 inçlik AMOLED ekran, Qualcomm’un amiral gemisi yonga seti, 6.000 mAh’nin üzerinde pil kapasitesi, hızlı şarj desteği ve cazip fiyat etiketi yer alıyor.

OnePlus 13T özellikleri

Boyutlar: 150,81 × 71,70 × 8,15 mm

150,81 × 71,70 × 8,15 mm Ağırlık: 185 gram

185 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,32 inç LTPO AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,32 inç LTPO AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens

50 MP sensörlü ana lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.260 mAh pil

80W hızlı şarjlı 6.260 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi, GPS ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi, GPS ve USB-C portu İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

OnePlus’ın yüksek performanslı yeni telefonu metal bir çerçeveye sahip. Aynı zamanda markanın cihazlarındaki geleneksel uyarı tuşunun yerini alan yeni bir tuşa ev sahipliği yapıyor. Bu düğme sessize alma ya da diğer özelliklere erişim fonksiyonlarıyla özelleştirilebiliyor.

OnePlus 13T modeli Full HD+ çözünürlüğe (2.640 x 1.216 piksel), 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 1.600 nit maksimum parlaklığa, Dolby Vision’a ve OPPO’nun Crystal Shield Glass korumasına sahip 6,32 inç 8T LTPO AMOLED ekranla güçlendiriliyor. Performans canavarı telefonda 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve maksimum 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanına sahip Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alıyor. 6.260 mAh pil ünitesiyle gelen model, 80W SuperVOOC hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. OnePlus 13T cihazı 50 megapiksellik Sony IMX906 ana sensör ve 2x optik zoom destekli 50 megapiksellik telefoto sensörle geliyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler için 16 megapiksel ön kamera bulunuyor. Arka sensörler 4K ve 60 FPS kayıt yaparken, ön sensör 1080p ve 30 FPS ile sınırlı durumda. Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü ile hizmet veren yeni OnePlus cihazında 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C portu, kızılötesi, ekran altı optik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Dolby Atmos ve IP65 sertifikası gibi özellikler yer alıyor. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

OnePlus 13T fiyatı

Mist Grey, Heart-Pounding Pink ve Cloudy Ink Black renkleriyle raflara gelmeye başlayan OnePlus 13T’nin fiyatı belli oldu. İlk olarak Çin’de satışa çıkan cihaz, 3.399 CNY (yaklaşık 18 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.