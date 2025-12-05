Samsung Galaxy S25 Plus’tan cazip fırsat: İşte özellikleri ve indirimli fiyatı

Reklam

A101 Ekstra'da bu hafta Samsung'un amiral gemisi telefonu indirimli fiyatlardan tüketicilere sunuluyor.

Bu yıl piyasaya sürülen üst düzey Galaxy S25 Plus modeli 256 GB'lık sürümüyle cazip bir fiyatla listeleniyor.

Cihaz 57 bin 499 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Gelişmiş özelliklere sahip Samsung Galaxy S25 Plus bu hafta A101 indirimleri ile cazip fiyatlardan tüketicilerle buluştu. Taksit seçenekleriyle raflara gelen model, son dönemlerde artan döviz kurları ve enflasyon sebebiyle yükselen akıllı telefon fiyatları karşısında tüketicilere önemli bir avantaj sağlıyor.

Yeni telefon satın almak isteyen vatandaşlar için öne çıkan bu kampanya, A101 4 Aralık Aldın Aldın fırsatları kapsamında karşımıza çıkıyor. Rekabetçi bir fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken model, aynı zamanda güçlü donanımıyla rakiplerine meydan okuyor. İşte Galaxy S25+’ın indirimli fiyatı, teknik özellikleri ve merak edilen diğer tüm ayrıntıları…

Galaxy S25 Plus’ın indirimli fiyatı ne kadar?

Samsung tarafından bu yılın başlarında serinin diğer üyeleri ile birlikte piyasaya sürülen Galaxy S25 Plus modeli 6,7 inç ekran, 50 MP ana kamera ve 4.900 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. Cihaz şu anda Samsung’un resmi internet sitesinde “Stokta Yok” uyarısıyla karşımıza çıkıyor.

Dolayısıyla cihazı online kanallar aracılığıyla satın almak isteyen kullanıcılar, alternatif platformlara yönelmek zorunda kalıyor. resmi internet sitesinde Ekstra Aldın Aldın fırsatları ile indirime giren Galaxy S25 Plus’ın fiyatı ise tüketicilere bu noktada önemli bir ayrıcalık sağlıyor.

Samsung Galaxy S25 Plus indirimli A101 fiyatı şu anda 57 bin 499 TL’den karşımıza çıkıyor. Cihazın mevcut renk seçenekleri arasında Lacivert, Gümüş, Buz Mavisi ve Mint Yeşili opsiyonları listeleniyor.

Samsung Galaxy S25 Plus özellikleri

Ekran: QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,7 inç 2X Dynamic AMOLED

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Pil kapasitesi: 45W şarjlı 4.900 mAh batarya

45W şarjlı 4.900 mAh batarya Renkler: Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel)

Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm

158,4 x 75,8 x 7,3 mm Ağırlık: 190 gram

190 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.